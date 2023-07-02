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Китай решил добывать на Луне полезные ископаемые

Китай решил добывать на Луне полезные ископаемые

Автор:
02 июля 2023 07:19
Сообщество : Космос
Метки: Великобритания   Китай   добыча минералов   космос   луна   освоение луны   
815
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Пока вы строите планы, чем же заняться в это воскресенье, китайцы уже придумали себе занятие на ближайшую сотню лет.

Правда, планами по освоению Луны поделились не в самом Китае, а почему-то в Великобритании. О масштабном проекте по освоению природного спутника Земли рассказал глава космического командования Великобритании Пол Годфри.

«Китай выпустил «Белую книгу», в которой рассматриваются важнейшие минералы на Луне. Они уже доставили образцы с Луны на Землю. Они просто хотят пойти дальше в этом направлении. Добыча полезных ископаемых на астероидах станет реальностью еще при нашей жизни».


Ну и вообще, Китай и Россия неспроста вкладывают "миллиарды" в освоение космоса, явно они что-то замышляют.

Когда конкретно Китай, по версии британских наблюдателей, превратит Луну в кусок сыра с дырками, не известно, но вот высадка китайских астронавтов на спутник запланирована в 2030 году. Плюс, за эти ближайшие 10 лет они собираются отправить 3 разведывательных миссии, чтобы более тщательно изучить лунные минералы. Это еще больше тревожит Запад. А ведь коварные китайцы еще и расширяют свою космическую станцию! Безобразие какое!


В США тоже молчать не стали и, громко стукнув кулачком по столу, заявили, что высадят своих астронавтов на Луну аж к концу 2025 года.

Впрочем, время покажет кто что и где добывать будет.




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Метки: Великобритания   Китай   добыча минералов   космос   луна   освоение луны   
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4  комментария
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30k
Владимир 36 минут назад
USG Ишимура. Клас - планетарный потрошитель.

Закончилось всё очень плохо.

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66k
Дворняга 3 минуты назад
"...Пока вы строите планы, чем же заняться в это воскресенье, китайцы уже придумали себе занятие на ближайшую сотню лет..."

Лично я еду на вполне реальную работу. А половину из ближайшей сотни лет планирую быть мёртвым..
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 38 минут назад
пиндосы считают Луну и Марс своими уже...а для *красных* только Венера))
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