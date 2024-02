Песня The Beatles "Yesterday" посвящена матери

В песне 1965 года он поёт: "I said something wrong, now I long for yesterday" ("Я сказал что-то не то, теперь я тоскую по вчерашнему дню").

"Она была ирландского происхождения и работала медсестрой, - рассказывает Пол о своей маме. - И она разговаривала, как нам казалось, немного манерно. Однажды мама произнесла слово "ask" с таким прононсом, что я переспросил её: "Arsk? Мама, надо говорить "ask"!" И она смутилась".