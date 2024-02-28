Песня The Beatles "Yesterday" посвящена матери

81-летний Пол Маккартни признался, что легендарная песня "Yesterday" не о расставании с возлюбленной. На её создание его подтолкнуло чувство вины перед матерью.
В новом эпизоде своего подкаста "McCartney: A Life in Lyrics" музыкант объяснил, что однажды сделал замечание своей матери, о котором ещё долго жалел.
Женщина умерла от рака молочной железы, когда сыну было всего 14 лет.
В песне 1965 года он поёт: "I said something wrong, now I long for yesterday" ("Я сказал что-то не то, теперь я тоскую по вчерашнему дню").
"Она была ирландского происхождения и работала медсестрой, - рассказывает Пол о своей маме. - И она разговаривала, как нам казалось, немного манерно. Однажды мама произнесла слово "ask" с таким прононсом, что я переспросил её: "Arsk? Мама, надо говорить "ask"!" И она смутилась".
"Помню, позже я подумал: "Боже, лучше бы я никогда этого не говорил".
И в песне "Yesterday", на которую было создано около 2200 кавер-версий, Маккартни увековечил своё сожаление.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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