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Песня The Beatles "Yesterday" посвящена матери

Песня The Beatles "Yesterday" посвящена матери

Автор:
28 февраля 2024 10:00
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: the beatles   yesterday   Музыка   мать   песня   пол маккартни   
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81-летний Пол Маккартни признался, что легендарная песня "Yesterday" не о расставании с возлюбленной. На её создание его подтолкнуло чувство вины перед матерью.

В новом эпизоде своего подкаста "McCartney: A Life in Lyrics" музыкант объяснил, что однажды сделал замечание своей матери, о котором ещё долго жалел.

Женщина умерла от рака молочной железы, когда сыну было всего 14 лет.

В песне 1965 года он поёт: "I said something wrong, now I long for yesterday" ("Я сказал что-то не то, теперь я тоскую по вчерашнему дню").

"Она была ирландского происхождения и работала медсестрой, - рассказывает Пол о своей маме. - И она разговаривала, как нам казалось, немного манерно. Однажды мама произнесла слово "ask" с таким прононсом, что я переспросил её: "Arsk? Мама, надо говорить "ask"!" И она смутилась".

"Помню, позже я подумал: "Боже, лучше бы я никогда этого не говорил".

И в песне "Yesterday", на которую было создано около 2200 кавер-версий, Маккартни увековечил своё сожаление.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: the beatles   yesterday   Музыка   мать   песня   пол маккартни   
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ruslan d Час назад
Никогда бы не подумал ...
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