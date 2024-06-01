Из Исландии с любовью: облако серы от вулкана приближается к Британии и Скандинавии

В Исландии на полуострове Рейкьянес 5 раз за год начал извергаться вулкан с красивым названием - Sundhnukagigar.
Сундхнукагигар - это ряд кратеров недалеко от города Гриндавик на полуострове Рейкьянес, которые извергались в декабре 2023, феврале, марте и мае 2024 года. Ранее они извергались более 2500 лет назад.
Местные жители к этому давно привыкли, на очередное проявление активности отреагировали меланхолично. Находящийся рядом город Грандавик с населением около 4000 человек эвакуировали.
В настоящее время этот район закрыт для посещения, и его нельзя посещать до тех пор, пока власти не сочтут это безопасным. Но если очень хочется, то можно совершить вертолетную экскурсию в район действующего вулкана.
Извержение сейчас продолжается на пониженных уровнях.
Разбрызгивание в настоящее время ограничено скоплением примерно из шести изверженных жерл внутри трещины, над которыми сформировалась группа шлаковых конусов, так называемых валов разбрызгивания.
Поток лавы вдоль главной дороги Гриндавикюрвег и защитные барьеры замедлили его продвижение.
А вот жители Британии и Скандинавии не в восторге от такой красоты. К ним направляется достаточно большое облако SO2 - оксида серы.
Вулканы в Исландии очень любят травить соседей. 17 марта вулкан Рейкьянес выбрасывал около 50 килограммов диоксида серы в секунду, а ветер подхватывал её и уносил в сторону северной Европы.
Диоксид серы — это химическое соединение серы и кислорода, которое в обычных условиях существует в виде бесцветного газа с резким запахом. В малых концентрациях диоксид серы может раздражать слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. При более высоких концентрациях он может вызывать затруднения дыхания и глотания, а также приводить к отёку лёгких и носовым кровотечениям. Кроме того, диоксид серы является одной из причин кислотных дождей.
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