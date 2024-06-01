Из Исландии с любовью: облако серы от вулкана приближается к Британии и Скандинавии

Вулканы в Исландии очень любят травить соседей. 17 марта вулкан Рейкьянес выбрасывал около 50 килограммов диоксида серы в секунду, а ветер подхватывал её и уносил в сторону северной Европы.

Диоксид серы — это химическое соединение серы и кислорода, которое в обычных условиях существует в виде бесцветного газа с резким запахом. В малых концентрациях диоксид серы может раздражать слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. При более высоких концентрациях он может вызывать затруднения дыхания и глотания, а также приводить к отёку лёгких и носовым кровотечениям. Кроме того, диоксид серы является одной из причин кислотных дождей.