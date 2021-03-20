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В Исландии красочно и мощно заявил о себе вулкан Фаградалсфьядль

В Исландии красочно и мощно заявил о себе вулкан Фаградалсфьядль (2 фото + 2 видео)

Автор:
20 марта 2021 07:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Фаградалсфьядль   видео   вулканы   извержения   исландия   кратер   лава   потоки   
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На полуострове Рейкьянес, в 35 километрах от города Рейкьявик началось извержение вулкана Фаградалсфьядль.

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Метки: Фаградалсфьядль   видео   вулканы   извержения   исландия   кратер   лава   потоки   
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6  комментариев
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13k
aalexey3 Час назад
Блин, я только за десять лет название предыдущего Эйяфьятлайокудль выучил. Теперь всё по новой!
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3k
Алексей Куликов 6 минут назад
Кто им названия придумывает?
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1k
Игорь Иванович 14 минут назад
Исландский топограф при написании названия вулкана Фаградалсфьядль , забыл переключить раскладку клавиатуры
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8k
Иван Акимов 45 минут назад
Пока выговорил...Потом полчаса узел на языке развязывал...
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9k
ГородДомов 49 минут назад
надеюсь что к вечеру я прочту название этого вулкана ..
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