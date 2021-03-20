В Исландии красочно и мощно заявил о себе вулкан Фаградалсфьядль

На полуострове Рейкьянес, в 35 километрах от города Рейкьявик началось извержение вулкана Фаградалсфьядль.
Сейчас по склонам огнедышащей горы стекают потоки лавы, а из кратера идёт дым.
WATCH: Eruption underway at volcano in Iceland pic.twitter.com/KYuG7U2NQc— BNO News (@BNONews) March 19, 2021
Сам вулкан находится на удалении 35 километров от Рейкьявика. Пока столице Исландии, в которой проживает больше половины населения острова, ничто не угрожает.
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Агентство Reuters сообщает, что исландские власти ввели временный запрет на взлёт и посадку самолётов в аэропорту Кеблавик. Все трассы в районе вулкана перекрыты.
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