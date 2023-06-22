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На пропавшем батискафе "Титан" закончился кислород

На пропавшем батискафе "Титан" закончился кислород

Автор:
22 июня 2023 15:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: OceanGate Expeditions   Атлантический океан   США   батискаф   гибель   кислород   титаник   
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Однако береговая охрана США всё ещё продолжает поиски глубоководного аппарата.

Береговая охрана США сообщала вчера, что запас кислорода у туристического батискафа "Титан", который пропал в районе обломков "Титаника", закончится в четверг в 07:08 (14:08 мск). Но тем не менее поисково-спасательная операция продолжится в течение всего сегодняшнего дня, отметили в ведомстве. Сейчас поиски уже идут на дне океана, но аппарат найти так и не удаётся.

Впрочем, многие эксперты сходились во мнении, что кислород экипажу был не нужен, и трагедия произошла задолго до сегодняшнего дня. Есть мнение, что батискаф "схлопнулся" в воскресенье — в первые часы после погружения.


Первым горькую правду принял режиссёр "Титаника" Джеймс Кэмерон. Вчера он разослал соболезнования всем знакомым с членами экипажа пропавшего батискафа, в том числе российскому океанологу Анатолию Сагалевичу, который дружил с пилотом "Титана" Полем-Анри Наржеоле.

К слову, журналисты нашли ещё одну связь между "Титаном" и "Титаником". Стало известно, что жена основателя компании OceanGate Expeditions Венди Раш является правнучкой самых богатых пассажиров "Титаника".

Со слов выживших в кораблекрушении пассажиров, Ида Штраус отказалась садиться в спасательную шлюпку и осталась на лайнере с мужем (мужчин, кто помнит, с корабля не выпускали). Их трагичную историю режиссёр Джеймс Кэмерон показал в своём фильме.

Напомним, что на борту пропавшего батискафа находилось 5 человек, трое из которых заплатили за экскурсию к "Титанику" по 250 тысяч долларов.

Источник:

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Метки: OceanGate Expeditions   Атлантический океан   США   батискаф   гибель   кислород   титаник   
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24  комментария
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14k
Kucher 46 минут назад
Да и хрен бы с ними! Вот тоже мне "новость номер один"!..
Мне в тысячу раз интереснее новости из Тёткино, Шебекино, из Донецка и Луганска.
А эту сказали один раз, для информации, да и хватит уже.
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1k
Bogdan Krasota 5 минут назад
У богатых свои причуды. Могут заплатить за похорон под Титаником 250 тысяч баксов.
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1k
Николай 13 минут назад
Единственный батискаф, это Триест, 3150 метров погружения! А это извините несертифицированная, конструктора самоучки, бочка с джойстиком! А людей жаль, конечно.
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19k
Александр 42 минуты назад
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24k
Павел Плеханов 47 минут назад
Если "схлопнулся" - это для них лучшее развитие событий.
А сидеть в бочке и надеятся на чудо.
Но не понимаю, почему не было вообще никаких аварийных средств, типо аварийного буя или подушки для экстренного всплытия?
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29k
Юрьевич 57 минут назад
Они бабки уже заплатили, поэтому мало кому интересны... Беспокоятся только страховые компании.
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19k
Александр Час назад
Ссылка www.youtube.com
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60k
pynh Час назад
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40
Демис pynh 8 минут назад
это тебе. А как в наследство вступить? Если нет тела - то должен пройти долгий срок пока можно будет оформить наследство
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229
Человек Разумный Час назад
Кажется теперь будут водить экскурсии к новому "Титанику" ...
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3k
lekha-fil Час назад
"А был ли мальчик?"
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40
Демис lekha-fil 9 минут назад
думаете подстроено? скорей поверю что наследники руку приложили или конкуренты
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33k
Андрей Иванов Час назад
Ну это если дышат все пятеро. Если остался один - то кислорода ещё море
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40
Демис Андрей Иванов 14 минут назад
3. Регенераторы явно есть, 21 век всё же. Вопрос лишь, насколько эффективны
==============
если были бы - уже бы написали про них
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