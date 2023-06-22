На пропавшем батискафе "Титан" закончился кислород

Впрочем, многие эксперты сходились во мнении, что кислород экипажу был не нужен, и трагедия произошла задолго до сегодняшнего дня. Есть мнение, что батискаф "схлопнулся" в воскресенье — в первые часы после погружения.





Первым горькую правду принял режиссёр "Титаника" Джеймс Кэмерон. Вчера он разослал соболезнования всем знакомым с членами экипажа пропавшего батискафа, в том числе российскому океанологу Анатолию Сагалевичу, который дружил с пилотом "Титана" Полем-Анри Наржеоле.