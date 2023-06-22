На пропавшем батискафе "Титан" закончился кислород

Однако береговая охрана США всё ещё продолжает поиски глубоководного аппарата.
Береговая охрана США сообщала вчера, что запас кислорода у туристического батискафа "Титан", который пропал в районе обломков "Титаника", закончится в четверг в 07:08 (14:08 мск). Но тем не менее поисково-спасательная операция продолжится в течение всего сегодняшнего дня, отметили в ведомстве. Сейчас поиски уже идут на дне океана, но аппарат найти так и не удаётся.
Впрочем, многие эксперты сходились во мнении, что кислород экипажу был не нужен, и трагедия произошла задолго до сегодняшнего дня. Есть мнение, что батискаф "схлопнулся" в воскресенье — в первые часы после погружения.
Первым горькую правду принял режиссёр "Титаника" Джеймс Кэмерон. Вчера он разослал соболезнования всем знакомым с членами экипажа пропавшего батискафа, в том числе российскому океанологу Анатолию Сагалевичу, который дружил с пилотом "Титана" Полем-Анри Наржеоле.
К слову, журналисты нашли ещё одну связь между "Титаном" и "Титаником". Стало известно, что жена основателя компании OceanGate Expeditions Венди Раш является правнучкой самых богатых пассажиров "Титаника".
Со слов выживших в кораблекрушении пассажиров, Ида Штраус отказалась садиться в спасательную шлюпку и осталась на лайнере с мужем (мужчин, кто помнит, с корабля не выпускали). Их трагичную историю режиссёр Джеймс Кэмерон показал в своём фильме.
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Напомним, что на борту пропавшего батискафа находилось 5 человек, трое из которых заплатили за экскурсию к "Титанику" по 250 тысяч долларов.
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Мне в тысячу раз интереснее новости из Тёткино, Шебекино, из Донецка и Луганска.
А эту сказали один раз, для информации, да и хватит уже.
А сидеть в бочке и надеятся на чудо.
Но не понимаю, почему не было вообще никаких аварийных средств, типо аварийного буя или подушки для экстренного всплытия?
з.ы. опять же, есть ли там утилизация углекислого газа
2. С учётом запаса кислорода, наверняка есть что-то вроде сортира
3. Регенераторы явно есть, 21 век всё же. Вопрос лишь, насколько эффективны
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если были бы - уже бы написали про них