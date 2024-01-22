25 забавных и обидных обломов онлайн-шопинга

Делать покупки в Интернете бывает очень удобно. Но есть и подвох: доверчивого покупателя могут заманить дешевизной и обмануть. Некоторые предложения выглядят слишком хорошими, чтобы быть правдой! Да и от обычных ошибок никто не застрахован.
1. «Решил попробовать мобильное приложение Shutterfly и заказать рождественские открытки собственного дизайна. Перепутал и отправил не тот снимок из галереи, и теперь у меня 90 вот таких открыток»
«В общем, ложка входила в набор из трех пачек спагетти, упакованных в одну линию. Она была просто приклеена к этой длинной упаковке в качестве прикола (я так думал). Но, оказывается, такие огромные ложки действительно используют — для помешивания в огромных кастрюлях».
3. Записку с комментарием доставщику вклеили в открытку вместо поздравления с днем рождения
В записке сказано: «Моей маме 91 год, поэтому, пожалуйста, постучите в окно на фасаде и идите к задней двери. Она слегка глуховата и передвигается медленно».
«Теперь у нашей компании 900 таких ручек».
19. «Когда вы покупаете витражную лампу за $20-30 на Amazon с плохими/отсутствующими отзывами»
«Все объявления указывали цену от $20 до $30 и использовали одну и ту же фотографию товара, просто отредактированную на разных фонах. У большинства не было отзывов, у некоторых были плохие отзывы, но большинство людей хотя бы получали что-то трехмерное!»
20. «Заказала одну толстовку для своего ребенка, а теперь Amazon не перестает присылать их целыми коробками. Здесь более 62 толстовок»
24. «Я заказал VR-гарнитуру Quest 3 за 500 долларов на Amazon и получил коробку пластиковых столовых приборов»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Деятели предлагали за хорошие деньги купить устройство для того чтобы смотреть сквозь стены (ну например следить за соседом).
Многие повелись на это и заплатили.
В итоге они получили по почте ручную дрель (коловорот) с длинным сверлом,
и не оспоришь ведь такую покупку !!!
а там - дрова...