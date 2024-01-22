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25 забавных и обидных обломов онлайн-шопинга

25 забавных и обидных обломов онлайн-шопинга

Автор:
22 января 2024 14:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   обломы   ожидание и реальность   онлайн-покупки   онлайн-шопинг   покупки в интернете   покупки онлайн   шопинг   
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Делать покупки в Интернете бывает очень удобно. Но есть и подвох: доверчивого покупателя могут заманить дешевизной и обмануть. Некоторые предложения выглядят слишком хорошими, чтобы быть правдой! Да и от обычных ошибок никто не застрахован.

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«В общем, ложка входила в набор из трех пачек спагетти, упакованных в одну линию. Она была просто приклеена к этой длинной упаковке в качестве прикола (я так думал). Но, оказывается, такие огромные ложки действительно используют — для помешивания в огромных кастрюлях».


В записке сказано: «Моей маме 91 год, поэтому, пожалуйста, постучите в окно на фасаде и идите к задней двери. Она слегка глуховата и передвигается медленно».


«Теперь у нашей компании 900 таких ручек».


«Все объявления указывали цену от $20 до $30 и использовали одну и ту же фотографию товара, просто отредактированную на разных фонах. У большинства не было отзывов, у некоторых были плохие отзывы, но большинство людей хотя бы получали что-то трехмерное!»


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   обломы   ожидание и реальность   онлайн-покупки   онлайн-шопинг   покупки в интернете   покупки онлайн   шопинг   
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7  комментариев
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4k
Walther 7 минут назад
Видимо, староват я для этих штучек: Пришел в магазин потрогал, понравилось, купил, а не вот эта вот лотерея оно - не оно. Да и продавец всегда под рукой, чтобы было кому леща отвесить если что не так.
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61k
Олег Полчаса назад
ну тупые.....
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1k
Sumrak58100 Полчаса назад
По поводу номера 18. «Меньше, чем ожидалось». Пришло то же, что и на картинке. Другое дело, что смартфон у покупателя другого размера, а на рекламной картинке нарисован какой-то мелкий телефон.
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6k
Евгений Д 36 минут назад
Был в истории очень известный случай обмана на торговле товаров почтой (тогда еще не было инет-магазинов):
Деятели предлагали за хорошие деньги купить устройство для того чтобы смотреть сквозь стены (ну например следить за соседом).
Многие повелись на это и заплатили.
В итоге они получили по почте ручную дрель (коловорот) с длинным сверлом,
и не оспоришь ведь такую покупку !!!
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3k
Deniss 54 минуты назад
на заборе "ХУЙ" - написано,
а там - дрова...
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