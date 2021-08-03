29 человек, которые пожалели об онлайн-покупках

Автор:
03 августа 2021 15:36
В мире полно аферистов и мошенников, и онлайн-магазины не исключение. Вот несколько самых ярких примеров того, как ожидания разбиваются о суровую реальность.
1. "Никогда бы не подумал, что это произойдет со мной, но вот он я"
2. "Нашел дешевые кухонные весы. Кажется, чего-то не хватает"
3. "Мне пришлось написать 14 писем и пригрозить возвратным платежом, чтобы заставить их вернуть мне всю сумму за это убожество"
4. "Маска, которую я заказывал (слева), и маска, которую я получил (справа)"
5. "Верните мне мои деньги"
6. "Осталось только добавить виноград, и вуаля - будет точная копия"
7. "Кажется, на этих кроссовках на заводе закончилась резина"
8. "Эти шорты совсем чуть-чуть отличаются от рекламного фото"
9. «То, что я заказал (слева) vs то, что получил (справа). На самом деле так даже смешнее».
10. "Эти кармашки должны были быть чуть-чуть пониже"
11. "Ох, милая Динь-Динь... Что стало с твоей челкой?"
12. "Ждал посылку месяц. Песель не впечатлен"
13. Иди, говорит, и без елки не возвращайся... А зато с елкой, говорит, — возвращайся!
14. "Когда хотела выглядеть роскошно"
15. "Глазам своим не верю"
16. "Что моя сестра заказала vs Что получила. Ребят, я не шучу"
17. "Заказал кеды онлайн. Когда они приехали, мне не терпелось их примерить, и тут я понял, что они оба левые"
18. "Что я хотел и что я получил"
19. "Когда забыл посмотреть размер товара"
20. "Я с нетерпением ждала эту футболку"
21. "Заказала влажные салфетки онлайн. Вот что мне прислали"
22. "Кокосовой стружки нет и в помине"
23. "AliExpress прекрасен"
24. "Что заказал мой отец vs Что пришло ему по почте"
25. "Приехал мой Мьёльнир "в натуральную величину". Я все равно доволен"
26. "Заказал в интернет-магазине пару стульев для похода, со спинкой..."
27. "Что я купил на AliExpress vs Что я получил”
28. "Может, если поливать его, он вырастет?"
29. "Заказал полку для сушки посуды по скидке. Сегодня она приехала... Не поверите: в нее помещается целый кусок мыла!"
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— переведено специально для fishki.net
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