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29 человек, которые пожалели об онлайн-покупках

29 человек, которые пожалели об онлайн-покупках (30 фото)

Автор:
03 августа 2021 15:36
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   неудачные покупки   ожидание и реальность   онлайн-покупки   покупки   
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30

В мире полно аферистов и мошенников, и онлайн-магазины не исключение. Вот несколько самых ярких примеров того, как ожидания разбиваются о суровую реальность.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   неудачные покупки   ожидание и реальность   онлайн-покупки   покупки   
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10  комментариев
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3k
Нечаинка Час назад
Комментарий к фото
Ну да, ну да. Опять кто-то фигуру забыл заказать вместе с платьем.
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120k
DeOrio 23 минуты назад
Ссылка coub.com
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5k
Евгений 42 минуты назад
16. Чегой-то я сомневаюсь. Чтоб доставить двухметровые дрова с распердоленными ветками из Китая, надо целый контейнер заказывать.
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8k
Ден Час назад
Он чем недоволен? Сиськи забыли положить?
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7k
vitenok Час назад
Половина пистёшь.
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
дешево , хорошо не бывает )
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3k
DyadyaSasha Час назад
В советских кухонных настенных весах была в комплекте пачка сменных шкал для разных продуктов (легко вставляются сверху в прорезь). У моих родителей такие до сих пор есть и работают.
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3k
Нечаинка Час назад
Комментарий к фото
Думаю, что кармашки-то как раз на нужном месте (видны складки, значит, натянуто не до низа). Тут другая беда, с размером. Поэтому и не растянуть на всю длину.
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56k
pynh 2 часа назад
Если пытаешься одеть то, что не для твоей фигуры задумывалось тогда да - возврат денег/продавец мудак.
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