Когда реальность несколько превзошла ожидания

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Вряд ли сейчас найдётся человек, который бы никогда ничего не заказывал в интернете, так что каждый знает — онлайн-покупки часто напоминают лотерею.
Как бы внимательно люди ни изучали описания и ни читали отзывы, всегда есть риск, что в посылке приедет что-то совсем не такое, как на картинке. А уж если совершить какую-нибудь импульсивную покупку, ничего толком не рассмотрев, реальность наверняка разойдётся с ожиданиями. Например, вот так!
Приехала посылка с игрушечным аксолотлем
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Моя семья недавно переехала в Флориду, и я хотела защитить их от солнца
Выбор букета по интернету оказался плохой идеей
Заказала носки другу, но они подойдут только ребёнку
Видимо, некоторые детали потерялись в пути!
Мама заказала этого игрушечного льва нашей собаке
Пёс всё равно в восторге, а я никак не могу перестать смеяться.
Ёлка оказалась более «стройной», чем на картинках
Что я заказала, и как маска выглядит в реальной жизни
Ну а что, почти такое же!
Заказала два шкафчика для обуви. На втором фото всё, что мне прислали
Эта игрушка совсем чуть-чуть отличается от заявленного
Этот костюм я заказала на свой день рождения…
Тут явно что-то не так с размерами
Просто для этой люстры нужна комната поменьше! А вообще всегда внимательно читайте описание товара.
Шикарный новогодний букет
Наконец-то приехал мой уютный плед
Заказала это для подруги…
В первый раз решила попробовать онлайн-шопинг
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