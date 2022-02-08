FISHKINET
Сообщество Юмор 13958 постов • 2815 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Когда реальность несколько превзошла ожидания

Когда реальность несколько превзошла ожидания (18 фото)

Автор:
08 февраля 2022 08:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   ожидание реальность   онлайн-покупки   покупка   прикол   фото   
861
18

Вряд ли сейчас найдётся человек, который бы никогда ничего не заказывал в интернете, так что каждый знает — онлайн-покупки часто напоминают лотерею.


Как бы внимательно люди ни изучали описания и ни читали отзывы, всегда есть риск, что в посылке приедет что-то совсем не такое, как на картинке. А уж если совершить какую-нибудь импульсивную покупку, ничего толком не рассмотрев, реальность наверняка разойдётся с ожиданиями. Например, вот так!


Приехала посылка с игрушечным аксолотлем

×
×

Моя семья недавно переехала в Флориду, и я хотела защитить их от солнца

Выбор букета по интернету оказался плохой идеей

Заказала носки другу, но они подойдут только ребёнку

Видимо, некоторые детали потерялись в пути!

Мама заказала этого игрушечного льва нашей собаке

Пёс всё равно в восторге, а я никак не могу перестать смеяться.


Ёлка оказалась более «стройной», чем на картинках

Что я заказала, и как маска выглядит в реальной жизни

Ну а что, почти такое же!

Заказала два шкафчика для обуви. На втором фото всё, что мне прислали

Эта игрушка совсем чуть-чуть отличается от заявленного

 Этот костюм я заказала на свой день рождения…

Тут явно что-то не так с размерами

Просто для этой люстры нужна комната поменьше! А вообще всегда внимательно читайте описание товара.


Шикарный новогодний букет

Наконец-то приехал мой уютный плед

Заказала это для подруги…

В первый раз решила попробовать онлайн-шопинг

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   ожидание реальность   онлайн-покупки   покупка   прикол   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады "А где теперь бомжам спать?": в Геленджике установили антиковидные лавочки "А где теперь бомжам спать?": в Геленджике установили антиковидные лавочки Эти вещи объединили в себе и абсолютно безумную задумку, и идеальное воплощение Эти вещи объединили в себе и абсолютно безумную задумку, и идеальное воплощение Это невозможно: ветеринары посмеялись над поляками, которые пытаются спасти от бойни корову-трансгендера Это невозможно: ветеринары посмеялись над поляками, которые пытаются спасти от бойни... Смех сквозь слезы: 18 неудачных стрижек животных Смех сквозь слезы: 18 неудачных стрижек животных Боль и разорение: как обстоят дела у начинающих инвесторов Боль и разорение: как обстоят дела у начинающих инвесторов
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

413568



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
55
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Одна из самых экстремальных фигур на плоскости: треугольник Рёло
12
36
Одна из самых экстремальных фигур на плоскости: треугольник Рёло
Набирающие популярность в сообществах
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 4 февраля
0
4
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 4 февраля
Дом, в котором жил самый богатый человек России
0
22
Дом, в котором жил самый богатый человек России
Плата за страдания. Как Собчак помогла жертве ДТП с ее «Майбахом» в Сочи (2 фото + 1 видео)
Плата за страдания. Как Собчак помогла жертве ДТП с ее «Майбахом» в Сочи (2 фото + 1...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оо, да...
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#интересное#Спорт#СССР#Приколы#фотографии#Разное#автомобили
#фото#факты#история#ватермарк#Россия#США#Олимпиада-2022#авто аварии#подборка#комментарии
#интересно#прикол#картинки#Ynews#дтп#аварии#позитив#познавательно#страна#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться