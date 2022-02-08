Когда реальность несколько превзошла ожидания

Как бы внимательно люди ни изучали описания и ни читали отзывы, всегда есть риск, что в посылке приедет что-то совсем не такое, как на картинке. А уж если совершить какую-нибудь импульсивную покупку, ничего толком не рассмотрев, реальность наверняка разойдётся с ожиданиями. Например, вот так!

Приехала посылка с игрушечным аксолотлем