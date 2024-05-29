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Носильщики не по принуждению, а по велению души

Носильщики не по принуждению, а по велению души

Автор:
29 мая 2024 15:39
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Пёс   вещь   дружба   милота   носильщик   помощь   собака   трогательно   фото   
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Носильщик – профессия простая, даже примитивная и очень старая. И для таких работников важна не только физическая сила, но и выносливость.

Её безграничным запасом обладают братья наши меньшие. В той или иной степени. А уж равных собакам в желании угодить хозяину и помочь ему точно нет. Не хотите нести сами – делегируйте пёсику. Или он сам возьмёт на себя эту почётную обязанность.

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Метки: Животное   Пёс   вещь   дружба   милота   носильщик   помощь   собака   трогательно   фото   
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Robin Hood Полчаса назад
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Gatsby
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