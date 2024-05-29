Носильщики не по принуждению, а по велению души

Её безграничным запасом обладают братья наши меньшие. В той или иной степени. А уж равных собакам в желании угодить хозяину и помочь ему точно нет. Не хотите нести сами – делегируйте пёсику. Или он сам возьмёт на себя эту почётную обязанность.