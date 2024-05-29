Носильщики не по принуждению, а по велению души

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Носильщик – профессия простая, даже примитивная и очень старая. И для таких работников важна не только физическая сила, но и выносливость.
Её безграничным запасом обладают братья наши меньшие. В той или иной степени. А уж равных собакам в желании угодить хозяину и помочь ему точно нет. Не хотите нести сами – делегируйте пёсику. Или он сам возьмёт на себя эту почётную обязанность.
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