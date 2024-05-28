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Хвостатые няни и их подопечные

Хвостатые няни и их подопечные

Автор:
28 мая 2024 15:46
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Пёс   дружба   защита   няня   охрана   ребёнок   собака   сторож   фото   
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Нет, конечно, такие няньки могут быть короткохвостыми и вообще не иметь этого органа. Но то, что они были и остаются самыми верными и надёжными охранниками для непоседливой малышни – это факт.

С такой нянюшкой и не уползти, и не убежать. Да и капризничать не особенно хочется. Пусть другие смотрят и завидуют.

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Метки: Животное   Пёс   дружба   защита   няня   охрана   ребёнок   собака   сторож   фото   
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3  комментария
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Serg2001 38 минут назад
Умилительно спору нет! Но насколько безопасен для здоровья малышей такой тесный контакт с пёселями? Особенно облизывание...
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Gatsby
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