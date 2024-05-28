Хвостатые няни и их подопечные

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Нет, конечно, такие няньки могут быть короткохвостыми и вообще не иметь этого органа. Но то, что они были и остаются самыми верными и надёжными охранниками для непоседливой малышни – это факт.
С такой нянюшкой и не уползти, и не убежать. Да и капризничать не особенно хочется. Пусть другие смотрят и завидуют.
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Один фиг потом обслюнявятся оба :) Мелкий ещё будет хавку у лохматого тырить :)