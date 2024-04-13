Умилительные пушистые дуэты

А найти своего кота, который бы мурлыкал с тобой в унисон, любил те же вкусняшки, с радостью соглашался на участие в очередной пакости и согревал пушистой тушкой прохладными ночами, ещё сложнее. Но ничего невозможно нет. И кошачьи дуэты, искренности и сплочённости которых можно только позавидовать белой завистью, существуют и дают нам надежду, что всё возможно.