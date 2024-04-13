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Умилительные пушистые дуэты

Умилительные пушистые дуэты

Автор:
13 апреля 2024 20:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   дружба   дуэт   кот   котик   милота   пара   трогательно   фото   
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Найти своего человека очень и очень сложно.

А найти своего кота, который бы мурлыкал с тобой в унисон, любил те же вкусняшки, с радостью соглашался на участие в очередной пакости и согревал пушистой тушкой прохладными ночами, ещё сложнее. Но ничего невозможно нет. И кошачьи дуэты, искренности и сплочённости которых можно только позавидовать белой завистью, существуют и дают нам надежду, что всё возможно.

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Метки: Животное   дружба   дуэт   кот   котик   милота   пара   трогательно   фото   
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Galateya
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