Умилительные пушистые дуэты

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Найти своего человека очень и очень сложно.
А найти своего кота, который бы мурлыкал с тобой в унисон, любил те же вкусняшки, с радостью соглашался на участие в очередной пакости и согревал пушистой тушкой прохладными ночами, ещё сложнее. Но ничего невозможно нет. И кошачьи дуэты, искренности и сплочённости которых можно только позавидовать белой завистью, существуют и дают нам надежду, что всё возможно.
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