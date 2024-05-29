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Медсестра угрозами заставляла 40-летнего возлюбленного зачать ребенка в течение месяца

Медсестра угрозами заставляла 40-летнего возлюбленного зачать ребенка в течение месяца

Автор:
29 мая 2024 09:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Зачатие   Угрозы   в мире   история   люди   медсестра   
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Однажды разъяренная женщина даже ударила партнера по лицу стеклянным подсвечником, оставив шрам на весь нос.

41-летняя медсестра Сара Ригби из Чешира (Великобритания) издевалась и унижала своего 40-летнего партнера Гарета Джонса из-за его внешности, а также заставляла в течение месяца зачать ребенка.


В суде Джонс рассказал, что возлюбленная своими постоянными издевательствами чуть не довела его до самоубийства: заставляла есть зубную пасту и пить ополаскиватель, чтобы избавиться от неприятного запаха из робота, била и называла "жирной, ленивой, тупой и вонючей собакой".


Кроме того, Ригби забирала у мужчины всю зарплату в размере 4 000 фунтов стерлингов в месяц, постоянно проверяла его мобильный телефон, а также шантажировала, требуя зачать ребенка.

"Если я не забеременею в этом месяце, то найду себе кого-то другого, с кем займусь сексом. Мне нужен ребенок — иначе брошу тебя", — говорила бойфренду Сара.

Однажды разъяренная женщина даже ударила Джонса по лицу стеклянным подсвечником, оставив шрам на весь нос.

"Мое представление о себе стало искаженным. Сара била меня ногами, кусала, царапала ногтями. Больше не чувствую себя открытым к новым отношениям из-за риска насилия и вряд ли смогу довериться другой женщине. Когда нахожусь на людях и вижу кого-то с такой же прической и цветом волос, как у Сары, мне становится страшно", — сказал Джонс на слушании в суде.

Он добавил, что травмирован пережитым опытом: живет с минимумом вещей и везде носит с собой сумку с зубной щеткой, гигиеническими средствами и полотенцем на случай, если его снова выгонят из дома.

К слову, Сару Ригби приговорили к 20 месяцам заключения с отсрочкой на два года и запретом контактировать с потерпевшим и его родителями в течение пяти лет.


Источник:

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Метки: Зачатие   Угрозы   в мире   история   люди   медсестра   
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18  комментариев
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20k
Голос Вселенной 2 часа назад
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Андрей Граф 4 минуты назад
просто ЛОХ
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8k
Сергей 17 минут назад
#MeToo
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Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Ну, как говорится

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Юрий Полчаса назад
Бьёт, значит любит...

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Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
"чтобы избавиться от неприятного запаха из робота"

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3k
Кирилл 39 минут назад
бей бабу молотом, будет баба золотом
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3k
владимир 43 минуты назад
Хотела ребенка в чем проблема? Пошла в любой паб, накатила, и партнера сразу себе нашла бы. Назавтра в другой паб. И так до наступления беременности.
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Игорь Меншиков 51 минуту назад
Не тому мужику попался в руки арбалет
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7k
мемфрид 54 минуты назад
заставляла есть зубную пасту и пить ополаскиватель, чтобы избавиться от неприятного запаха из робота..... Чивоооооо
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2k
Карл Карл 2 часа назад
кот с лампой уже был?
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Задрот. Бил бы бабу молотом, была бы баба золотом!
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Egoro 2 часа назад
Терпила
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1633 поста (1329 в горячем)

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