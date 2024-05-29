Медсестра угрозами заставляла 40-летнего возлюбленного зачать ребенка в течение месяца

Однажды разъяренная женщина даже ударила партнера по лицу стеклянным подсвечником, оставив шрам на весь нос.
41-летняя медсестра Сара Ригби из Чешира (Великобритания) издевалась и унижала своего 40-летнего партнера Гарета Джонса из-за его внешности, а также заставляла в течение месяца зачать ребенка.
В суде Джонс рассказал, что возлюбленная своими постоянными издевательствами чуть не довела его до самоубийства: заставляла есть зубную пасту и пить ополаскиватель, чтобы избавиться от неприятного запаха из робота, била и называла "жирной, ленивой, тупой и вонючей собакой".
Кроме того, Ригби забирала у мужчины всю зарплату в размере 4 000 фунтов стерлингов в месяц, постоянно проверяла его мобильный телефон, а также шантажировала, требуя зачать ребенка.
"Если я не забеременею в этом месяце, то найду себе кого-то другого, с кем займусь сексом. Мне нужен ребенок — иначе брошу тебя", — говорила бойфренду Сара.
Однажды разъяренная женщина даже ударила Джонса по лицу стеклянным подсвечником, оставив шрам на весь нос.
"Мое представление о себе стало искаженным. Сара била меня ногами, кусала, царапала ногтями. Больше не чувствую себя открытым к новым отношениям из-за риска насилия и вряд ли смогу довериться другой женщине. Когда нахожусь на людях и вижу кого-то с такой же прической и цветом волос, как у Сары, мне становится страшно", — сказал Джонс на слушании в суде.
Он добавил, что травмирован пережитым опытом: живет с минимумом вещей и везде носит с собой сумку с зубной щеткой, гигиеническими средствами и полотенцем на случай, если его снова выгонят из дома.
К слову, Сару Ригби приговорили к 20 месяцам заключения с отсрочкой на два года и запретом контактировать с потерпевшим и его родителями в течение пяти лет.
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