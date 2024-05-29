Медсестра угрозами заставляла 40-летнего возлюбленного зачать ребенка в течение месяца

41-летняя медсестра Сара Ригби из Чешира (Великобритания) издевалась и унижала своего 40-летнего партнера Гарета Джонса из-за его внешности, а также заставляла в течение месяца зачать ребенка.

В суде Джонс рассказал, что возлюбленная своими постоянными издевательствами чуть не довела его до самоубийства: заставляла есть зубную пасту и пить ополаскиватель, чтобы избавиться от неприятного запаха из робота, била и называла "жирной, ленивой, тупой и вонючей собакой".

Кроме того, Ригби забирала у мужчины всю зарплату в размере 4 000 фунтов стерлингов в месяц, постоянно проверяла его мобильный телефон, а также шантажировала, требуя зачать ребенка.