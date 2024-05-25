Женщине с болезнью "рыбьей чешуи" нужно наносить на себя 10 кг крема

Кожа на теле Марии Жампачевой растет в семь раз быстрее нормы, стягивается и рвется из-за постоянных воспалений.
У молодой женщины врачи диагностировали генетическое кожное заболевание под названием ихтиоз (или "болезнь рыбьей чешуи"), которое редко встречается в такой экстремальной форме.
Кожа на теле Марии растет в семь раз быстрее нормы, стягивается и рвется из-за постоянных воспалений.
"Я не могу долго стоять, ходить или сидеть, не чувствуя невыносимой боли", — рассказывает мать двоих детей (14 и 5 лет), которая живет недалеко от границы с Саксонией в Литвинове.
Женщина не может устроиться на работу, ведь любое механическое повреждение приводит к появлению волдыря.
По словам медиков, болезнь Марии не поддается лечению — можно только частично унять боль с помощью специального ухода. На это женщина тратит до пяти часов в день.
"Каждый месяц мне нужно до 10 килограммов крема. Это обходится где-то в 500 евро. На пластырь и гигиенические полотенца отдаю еще 300 евро", — добавляет она, отметив, что покрывает все расходы на лечение благодаря мужу Михалу, который работает в области логистики.
Любимый даже приобрел ей шлифовальную машинку из магазина "сделай сам", чтобы удалять огрубевшие слои кожи.
"Я с детства была аутсайдером. Другие относились ко мне с отвращением. Даже не позволяли ходить в детский сад, потому что считали, что я заразная. Да и до сих пор иногда встречают с отвращением, но не все. Есть и те, кто восхищается, что я могу жить с этим и быть открытой", — говорит Мария.
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