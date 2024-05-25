Женщине с болезнью "рыбьей чешуи" нужно наносить на себя 10 кг крема

Женщина не может устроиться на работу, ведь любое механическое повреждение приводит к появлению волдыря.

По словам медиков, болезнь Марии не поддается лечению — можно только частично унять боль с помощью специального ухода. На это женщина тратит до пяти часов в день.

"Каждый месяц мне нужно до 10 килограммов крема. Это обходится где-то в 500 евро. На пластырь и гигиенические полотенца отдаю еще 300 евро", — добавляет она, отметив, что покрывает все расходы на лечение благодаря мужу Михалу, который работает в области логистики.

Любимый даже приобрел ей шлифовальную машинку из магазина "сделай сам", чтобы удалять огрубевшие слои кожи.