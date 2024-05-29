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В Питере девушка попала в реанимацию с 80% ожогами тела после 5-часового пребывания на солнце

В Питере девушка попала в реанимацию с 80% ожогами тела после 5-часового пребывания на солнце

Автор:
29 мая 2024 00:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Питер   Санкт-Петербург   загар   ожоги   реанимация   солнце   
1320
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Студентка Университета Гражданской Авиации долго нежилась под прямыми лучами солнышка в парке возле общежития. Спустя какое-то время ей стало так плохо, что пришлось вызвать скорую. Девушку госпитализировали в ожоговую реанимацию, - сообщает SHOT. Да, в Питере тоже такое возможно.

Как стало известно SHOT, накануне 21-летняя студентка Университета Гражданской Авиации нежилась под прямыми лучами солнышка в парке возле общежития около 16 часов дня в Авиагородке. Спустя какое-то время ей стало очень плохо, и она вызвала скорую. Её госпитализировали в ожоговую реанимацию.

Врачи диагностировали у девушки солнечный ожог I степени (поражение поверхностного слоя кожи) 80% поверхности кожи и 2% ожога II степени (поражение кожи на всю глубину).

Позднее медики выяснили, что пострадавшая загорала 5 часов без перерыва без защитных кремов.

По словам медиков, бледная кожа 21-летней Софии оказалась не готова к палящим лучам солнца. По данным SHOT, студентке уже лучше, сегодня её переведут в обычную палату, а в ближайшее время выпишут из НИИ имени И.И. Джанелидзе.

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Метки: Питер   Санкт-Петербург   загар   ожоги   реанимация   солнце   
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7  комментариев
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11k
soar Полчаса назад
Девушка с первым типом кожи без крема 5 часов на солнце? Обычно люди со своей кожей знакомятся лет в 6...8 и с этого возраста знают, что можно делать на солнце, а что нельзя. Она солнце впервые в жизни увидела?
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3k
Kolyaka 3 минуты назад
Обращаюсь к двум инстанциям сразу.
НИИ имени И.И. Джанелидзе и к Университету Гражданской Авиации. Или пересадите ей хоть немного хоть костного мозга в черепушку или не допускайте ее до гражданской авиации, 21 год жеж четвертый курс.
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14k
кира 12 минут назад
Ну вот! А туристы в Питере возмущаются, что курортный сбор ввели. Ну чем не курорт? Никаких югов не надо.
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2k
Damvrot Hohlam Полчаса назад
ну хоть без расчленёнки на этот раз.
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250
Бывалый Трус 57 минут назад
"... девушка попала в реанимацию с 80% ожогами тела..."

Значит культурная девушка. Скромно одета. Была бы в стрингах, там бы 95% тела обгорело б.
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8k
Евгений Д Час назад
Идиотке мечталось разу "шоколадкой" и мулаткой стать прекрасной-
ну так почти стала
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5k
Горожанин Час назад
Не тем она местом зажарилась. Не тем.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1500 постов (1429 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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101322



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