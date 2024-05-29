В Питере девушка попала в реанимацию с 80% ожогами тела после 5-часового пребывания на солнце

Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью

В Питере неадекват с мачете ранил двух подростков

«Жёстко она её»: в питерском ТЦ продавщица избила коллегу за то, что та увела у неё клиента

Модницы метро Питера на связи: культура, образы и самобытность

«Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о наморднике

Водителя упавшего в реку автобуса отправили на 2 месяца в СИЗО