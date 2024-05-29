В Питере девушка попала в реанимацию с 80% ожогами тела после 5-часового пребывания на солнце

Студентка Университета Гражданской Авиации долго нежилась под прямыми лучами солнышка в парке возле общежития. Спустя какое-то время ей стало так плохо, что пришлось вызвать скорую. Девушку госпитализировали в ожоговую реанимацию, - сообщает SHOT. Да, в Питере тоже такое возможно.
Как стало известно SHOT, накануне 21-летняя студентка Университета Гражданской Авиации нежилась под прямыми лучами солнышка в парке возле общежития около 16 часов дня в Авиагородке. Спустя какое-то время ей стало очень плохо, и она вызвала скорую. Её госпитализировали в ожоговую реанимацию.
Врачи диагностировали у девушки солнечный ожог I степени (поражение поверхностного слоя кожи) 80% поверхности кожи и 2% ожога II степени (поражение кожи на всю глубину).
Позднее медики выяснили, что пострадавшая загорала 5 часов без перерыва без защитных кремов.
По словам медиков, бледная кожа 21-летней Софии оказалась не готова к палящим лучам солнца. По данным SHOT, студентке уже лучше, сегодня её переведут в обычную палату, а в ближайшее время выпишут из НИИ имени И.И. Джанелидзе.
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НИИ имени И.И. Джанелидзе и к Университету Гражданской Авиации. Или пересадите ей хоть немного хоть костного мозга в черепушку или не допускайте ее до гражданской авиации, 21 год жеж четвертый курс.
Значит культурная девушка. Скромно одета. Была бы в стрингах, там бы 95% тела обгорело б.
ну так почти стала