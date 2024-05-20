Мурики и их заповедное место

Самая крупная и тяжёлая обезьяна, обитающая в Северной и Южной Америке, это фоливор, то есть питается преимущественно листьями и плодами некоторых деревьев. Большой и невероятно сильный хвост примата используется зверем с поразительной ловкостью и выполняет функцию пятой конечности, чтобы качаться под пологом тропического леса.

Северного мурики, которого часто именуют «обезьяной-хиппи», называют приматом с весьма необычной социальной экологией, которая в значительной степени эгалитарна. Действительно, случаи серьёзного насилия между особями никогда не регистрировались. Что большая редкость среди приматов.