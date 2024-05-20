Мурики и их заповедное место

Этот пока ещё сохранившийся участок леса является важной средой обитания удивительных обезьян, находящихся под угрозой исчезновения.
Участок заповедного леса в бразильском штате Минас-Жерайс – одно из немногих оставшихся мест обитания находящегося под угрозой исчезновения вида паукообразных обезьян под названием мирики или мурики.
Самая крупная и тяжёлая обезьяна, обитающая в Северной и Южной Америке, это фоливор, то есть питается преимущественно листьями и плодами некоторых деревьев. Большой и невероятно сильный хвост примата используется зверем с поразительной ловкостью и выполняет функцию пятой конечности, чтобы качаться под пологом тропического леса.
Северного мурики, которого часто именуют «обезьяной-хиппи», называют приматом с весьма необычной социальной экологией, которая в значительной степени эгалитарна. Действительно, случаи серьёзного насилия между особями никогда не регистрировались. Что большая редкость среди приматов.
Название muriqui происходит от слова народа тупи-гуарани mur'iki, которое означает «те, кто качается в лесу, приходит и уходит». На португальском название необычной обезьяны – mono carvoeira, что означает «угольная обезьяна». Тёмный пигмент их морды напомнил колониальным поселенцам покрытые сажей лица угольщиков.
Исторически мурики были многочисленным видом в лесу на юго-востоке Бразилии, но после прихода португальцев их численность, к сожалению, резко сократилась. Колонисты сильно вырубили этот лес для заготовки древесины и массового сельскохозяйственного освоения земель под сахарный тростник.
Сегодня в штатах Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро, Баия и Эспирито-Санто сохранилось всего 1100 особей этих обезьян, находящихся под угрозой исчезновения. Они проживают в разрозненных популяциях на участках леса, окружённых со всех сторон сельскохозяйственными плантациями и пастбищами для скота.
Однако подавляющее большинство популяции этого вида обитает на территории заповедника Фелисиано Мигель Абдала, что делает эту территорию критически важной для усилий по сохранению вида в дикой природе.
Популяция мурики, обитающая на территории заповедника, была спасена от вымирания в конце XX века благодаря тёзке этой охраняемой территории, Фелисиано Мигелю Абдале, владельцу кофейных плантаций, который приобрёл эти земли в 1940-х годах. Абдала был человеком, опередившим своё время, и оставил в своём поместье значительную часть естественного лесного покрова, поскольку очень сочувствовал судьбе мурики.
Многие учёные приезжали в заповедник, чтобы изучить жизнь паукообразных обезьян. Среди них особенно выделяется доктор Карен Стриер, которая почти 40 лет проводила исследования этого вида. Стриер была первой, кто выявил уникальную эгалитарную социальную экологию вида. Её книга 1992 года «Лица в лесу» рассказывает о её опыте изучения этих животных и усилиях по их сохранению.
Северные мурики – не единственные примечательные обитатели заповедника. В этой части леса можно увидеть и других редких приматов, таких как чернорогий капуцин, коричневая обезьяна-ревун и находящийся под угрозой исчезновения буйноголовый мармозет.
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