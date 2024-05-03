Милота за стеклом

А вот с котиками такой номер не пройдёт. Увидев однажды мордашку с умилительно-отчаянным выражением по ту сторону окна или пузико с лапками, величественно угнездившиеся на стеклянном столе, забыть этого просто не получится. Котейки и стекло – созданы друг для друга.