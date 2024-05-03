Милота за стеклом

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Когда-то давно была очень модной передача «За стеклом». Но о ней давно забыли, потому что участниками шоу были просто люди, жившие обычной жизнью.
А вот с котиками такой номер не пройдёт. Увидев однажды мордашку с умилительно-отчаянным выражением по ту сторону окна или пузико с лапками, величественно угнездившиеся на стеклянном столе, забыть этого просто не получится. Котейки и стекло – созданы друг для друга.
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