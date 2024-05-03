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Сообщество Без кота и жизнь не та 2346 постов • 514 подписчиков подписаться
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Милота за стеклом

Милота за стеклом

Автор:
03 мая 2024 15:17
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   вид   кот   котик   окно   пузико   стекло   стол   трогательно   фото   
1017
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Когда-то давно была очень модной передача «За стеклом». Но о ней давно забыли, потому что участниками шоу были просто люди, жившие обычной жизнью.

А вот с котиками такой номер не пройдёт. Увидев однажды мордашку с умилительно-отчаянным выражением по ту сторону окна или пузико с лапками, величественно угнездившиеся на стеклянном столе, забыть этого просто не получится. Котейки и стекло – созданы друг для друга.

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Метки: Животное   вид   кот   котик   окно   пузико   стекло   стол   трогательно   фото   
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1  комментарий
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Elen Elen 56 минут назад
Если лапки поставить на хвостик, они не замерзнут.
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2407 постов (2143 в горячем)

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