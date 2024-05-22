30 интересных придумок в барах и ресторанах всего мира

Все мы любим поесть в красивых местах. Обстановка, в которой мы едим, часто может сильно повлиять на то, насколько нам понравится сама еда. В этой подборке собраны рестораны и бары с уникальными и интересными концепциями, фишками и любопытным дизайном. В некоторых случаях эта уникальность — в маленьких деталях, например, в столовых приборах или инновационных экологических решениях. Взглянем на самые интересные примеры!
1. "Там, где раньше был китайский ресторан, открыли мексиканский ресторан. Вместо того, чтобы убирать эту картину с пандами, на панд надели сомбреро"
10. В этом ресторане дверь можно открывать ногой - для тех, кто не любит использовать дверные ручки в общественных местах
13. Это ресторан на горнолыжном курорте. Под стульями есть место для перчаток, шлема, шапки и так далее
22. "Когда вы сделали заказ в этом ресторане, вам дают песочные часы. Если вашу еду не принесли до истечения времени, вы получите её бесплатно"
27. "Посетил музей фантастического искусства Х. Р. Гигера в Швейцарии. Это бар по соседству"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вам её ва-а-ще не принесут! Можете делать новый заказ или уё**вать в другой макдак!