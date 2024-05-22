30 интересных придумок в барах и ресторанах всего мира

Все мы любим поесть в красивых местах. Обстановка, в которой мы едим, часто может сильно повлиять на то, насколько нам понравится сама еда. В этой подборке собраны рестораны и бары с уникальными и интересными концепциями, фишками и любопытным дизайном. В некоторых случаях эта уникальность — в маленьких деталях, например, в столовых приборах или инновационных экологических решениях. Взглянем на самые интересные примеры!