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30 интересных придумок в барах и ресторанах всего мира

30 интересных придумок в барах и ресторанах всего мира

Автор:
22 мая 2024 10:31
Метки: Разное   бары   в мире   заведения   красиво   креатив   необычно   подборка   подборки   рестораны   
1491
31

Все мы любим поесть в красивых местах. Обстановка, в которой мы едим, часто может сильно повлиять на то, насколько нам понравится сама еда. В этой подборке собраны рестораны и бары с уникальными и интересными концепциями, фишками и любопытным дизайном. В некоторых случаях эта уникальность — в маленьких деталях, например, в столовых приборах или инновационных экологических решениях. Взглянем на самые интересные примеры!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   бары   в мире   заведения   красиво   креатив   необычно   подборка   подборки   рестораны   
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1  комментарий
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10k
Vалѣнтиныч 51 минуту назад
Комментарий к фото
Если Вам еду не принесли до истечения времени....

Вам её ва-а-ще не принесут! Можете делать новый заказ или уё**вать в другой макдак!
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
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