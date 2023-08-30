Причины, по которым родителей вызывают в школу

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Дети могут нахулиганить разными способами. Не всегда правда причины вызова родителей в школу адекватные. Давайте узнаем, за что же наказывают учеников.
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А за что ваших родителей вызывали в школу?
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Сейчас по каждой херне вызывают
Очень жаль, что моя мама не смогла отстоять меня в этой школе. Я перевелся в другую школу и вообще на учебу забил. С трудом доучился, сдал экзамены и пошел учиться в техникум. С тех пор к системе образования у меня только негативные эмоции. Ну и обида на маму, конечно же, где-то в глубине души осталась... Давно это было, но ведь, если бы не эта учительница и не мягкость моей мамы, жизнь, скорее всего, сложилась бы совсем иначе.
Так что вы думаете? Отличником стал по её предмету.