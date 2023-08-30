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Причины, по которым родителей вызывают в школу

Причины, по которым родителей вызывают в школу

Автор:
30 августа 2023 16:39
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дети   истории   родителей в школу!   родителей вызвали   ученики   школа   школьная жизнь   
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Дети могут нахулиганить разными способами. Не всегда правда причины вызова родителей в школу адекватные. Давайте узнаем, за что же наказывают учеников.

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А за что ваших родителей вызывали в школу?

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Метки: Прикол   дети   истории   родителей в школу!   родителей вызвали   ученики   школа   школьная жизнь   
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11  комментариев
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14k
GROMOZEKA Час назад
В моём детстве, родителей вызывали в школу по трём причинам:
1. Двойка в четверти
2. Плюнул в лицо директору
3. Сжёг кабинет химии

Сейчас по каждой херне вызывают
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5k
Горожанин 5 минут назад
Причина одна. Ребенок мешает отдыху учителя на рабочем месте. Это дорогого стоит. У учителя свои выгорания дома, не хватало чтобы ещё и в школе)
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11k
Сергей Попов 16 минут назад
Кстати, мне пришлось школу поменять в 9-м классе в середине года просто потому, что меня невзлюбила учитель русского и литературы. И проблема была не в знаниях или в поведении. Нет! Ей просто не нравилось, как я на неё смотрю. В итоге она сказала, что у меня годовая оценка выше 2-ки не будет ни по русскому, ни по литературе. И это при том, что я диктанты всегда писал не хуже, чем на 4, а читал всё, что задавали "запоем".

Очень жаль, что моя мама не смогла отстоять меня в этой школе. Я перевелся в другую школу и вообще на учебу забил. С трудом доучился, сдал экзамены и пошел учиться в техникум. С тех пор к системе образования у меня только негативные эмоции. Ну и обида на маму, конечно же, где-то в глубине души осталась... Давно это было, но ведь, если бы не эта учительница и не мягкость моей мамы, жизнь, скорее всего, сложилась бы совсем иначе.
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71k
Пётровыч Полчаса назад
Причины какие то глупые. У нас в школе в девяностые, ученики заперли трудовика в коморке и тот долго не мог выбраться, за это вызывали, избили физрука, тоже вызывали к директору, но директор был в жопу пьяный, директору вызвали ментов, он от страха выпрыгнул в окно и убежал. В итоге его уволили и он стал просто учителем по физике.
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25k
Сталкер Полчаса назад
Мамашка либо сожалеет об упущенном, либо у неё "есть что вспомнить, но нечего рассказать."


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5k
Горожанин Час назад
Я в восьмом классе при просмотре фильма в классе севшей рядом со мной на заднюю парту молоденькую учительницу тихонько обнял и руку положил на её бедрышко (юбочка её позволяла)
Так что вы думаете? Отличником стал по её предмету.
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55k
dima423 2 часа назад
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Ну я бы учителям моральных люлей выписал за такой вызов...вообще то не только они работают, другие люди тоже)
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55k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну а тут то за что вызвали?? Вот что они могут сказать родителям в данном случае?)
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