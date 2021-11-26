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В Британии осьминогов и крабов признали разумными

В Британии осьминогов и крабов признали разумными (5 фото)

Автор:
26 ноября 2021 19:50
Сообщество : Животные
Метки: животные   морская жизнь   морские животные   новости   осьминоги   природа   фото   
355
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Осьминоги, кальмары, каракатицы и другие представители головоногих моллюсков официально признаны разумными существами в соответствии с новой поправкой к законодательству Великобритании. К ним также присоединились десятиногие ракообразные, к которым относятся крабы, омары и раки.
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Метки: животные   морская жизнь   морские животные   новости   осьминоги   природа   фото   
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410
SHAGREEN 3 часа назад
Ктулху одобряет, жалкие людишки.
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1k
Атомный Крот 20 минут назад
Как я понимаю, людей потихоньку готовят к разрешенному каннибализму.

Раз можно одних разумных есть, почему нельзя тогда и других?

Только их умертвить надо перед приготовлением максимально безболезненно. Ибо - разумные все же.
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4k
a_komolow Полчаса назад
А сколько денег потратили "британские учёные " на это "исследование"?
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6k
CHNM 40 минут назад
Гифка в тему от @Booharik
Очень разумное, да...
Гифка в тему от @338400 Очень разумное, да...Посмотреть
Гифка в тему от @338400 Очень разумное, да...
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48k
doker Час назад
Да, не зря говорили, что "ковид" снижает интеллект.

Если летучие мыши за 2 года сумели раком весь мир поставить, то у кого настоящий ум?
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15k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"В Британии осьминогов и крабов признали разумными"
================
Это, наверное, чтобы подчеркнуть интеллект Борьки Джонсона. Типа, по сравнению с другими разумными он огого какой умный!
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233k
Rusbond 2 часа назад
В отличие от британцев.
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26k
winergy2012 2 часа назад
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winergy2012 2 часа назад
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2k
閃光 2 часа назад
"Как мыслитель я обогнал время" - профессор Пруль (разумный осьминог)
Ссылка www.youtube.com
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azuver 3 часа назад
Британские ученые,такие ученые.
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11k
Taximaxi 3 часа назад
А ещё в список вошли;-Борька Джонсон и свинка пепа.
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Billi_Bons 3 часа назад
Предлагаю признать хохлов частично разумными существами.
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