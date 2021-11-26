"В Британии осьминогов и крабов признали разумными"

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Осьминоги, кальмары, каракатицы и другие представители головоногих моллюсков официально признаны разумными существами в соответствии с новой поправкой к законодательству Великобритании. К ним также присоединились десятиногие ракообразные, к которым относятся крабы, омары и раки.
Из-за отсутствия позвоночника осьминогов и других подобных беспозвоночных животных ранее не признавали разумными, несмотря на их сложную центральную нервную систему. Но недавно британские ученые спустя годы включили их в список разумных существ вместе с раками, крабами и омарами. Было установлено, что эти животные обладают способностью испытывать боль или страдания.
Доказать разумность этих существ принялась целая команда ученых. По заказу правительства Великобритании группа специалистов под руководством доктора Джонатана Берча из Лондонской школы экономики провела анализ более 300 существующих научных исследований. Они составили обзор, официально признав осьминогов и крабов разумными, с главной целью защиты этих видов.
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В обзоре настоятельно рекомендуется воздерживаться от некоторых распространенных способов обращения с этими животными. Некоторые из них включают варку в живом виде без предварительного оглушения, транспортировку в ледяной воде, использование экстремальных методов убоя и продажу живых ракообразных неподготовленным обработчикам.
По прогнозам, новый законопроект не сразу повлияет на практики, которые годами существуют в отношении этих морских обитателей, но окажет влияние на отрасли в будущем. Когда законопроект утвердится и станет законом, правительство планирует также создать Комитет по защите этих животных, в котором будут тщательно следить за соблюдением правил.
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Раз можно одних разумных есть, почему нельзя тогда и других?
Только их умертвить надо перед приготовлением максимально безболезненно. Ибо - разумные все же.
Очень разумное, да...
Если летучие мыши за 2 года сумели раком весь мир поставить, то у кого настоящий ум?
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Это, наверное, чтобы подчеркнуть интеллект Борьки Джонсона. Типа, по сравнению с другими разумными он огого какой умный!