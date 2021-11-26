"В Британии осьминогов и крабов признали разумными"

По прогнозам, новый законопроект не сразу повлияет на практики, которые годами существуют в отношении этих морских обитателей, но окажет влияние на отрасли в будущем. Когда законопроект утвердится и станет законом, правительство планирует также создать Комитет по защите этих животных, в котором будут тщательно следить за соблюдением правил.