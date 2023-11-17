Агрессивные обезьяны напали на десятилетнего мальчика в Индии

В Индии стая агрессивных мартышек-лангуров набросилась на мальчика и растерзала его. Об этом сообщает PSU Watch.

В понедельник, 13 ноября, в деревне Салки, штат Гуджарат, десятилетний Дипак Тхакор играл с друзьями у дверей храма, когда на них набросилось несколько диких обезьян.

Представитель местной администрации заявил, что во время нападения приматы нанесли ребенку множество тяжелых травм и вырвали часть кишечника. Тхакор сумел добраться до дома и был немедленно госпитализирован, однако врачи оказались бессильны.