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Больше не школьницы: сногсшибательные участницы школьных выпускных вечеров 2023 года

Больше не школьницы: сногсшибательные участницы школьных выпускных вечеров 2023 года

Автор:
25 июня 2023 17:21
Метки: 2023   выпускница   выпускной   девушки   красота   школа   
2121
17

Перед вами главные героини выпускных вечеров этого года. Во многих регионах праздник перенесли, но в большинстве городов всё прошло по плану. Встречайте, красивые, молодые и умные выпускницы 2023 года.

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Метки: 2023   выпускница   выпускной   девушки   красота   школа   
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10  комментариев
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14k
Shtoppi 19 минут назад
у меня по району пьяные шоблы таких сногсшибательных в пятницу шатались с кавалерами вперемешку. орали, ржали и слушали какое-то говно, которое они считают музыкой.
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1k
StoneWolf 15 минут назад
Им было по 13, нам дали по 15..........
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87k
Taras Kozalupko 36 минут назад
Тот самый возраст, когда сиськи уже отросли, а мозги еще не выросли
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11k
kaboza 38 минут назад
Вперед..."не поступила"
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140
GoInDown 56 минут назад
Как рано взрослеют дети сейчас, на свои фотки глянул, ну детсад, ясельная группа, а тут уже чуть ли не тётеньки. (не все конечно, но в массе своей...)
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177
EDRENA ZA NOGU GoInDown 21 минуту назад
Думаю, из-за макияжа. Штукатурка старит молодых, молодит взрослых. Всему своё время.
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25k
Влад Час назад
Очаровательные дамы. Это по сколько-же лет надо было сидеть в каждом классе?
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