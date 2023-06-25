Больше не школьницы: сногсшибательные участницы школьных выпускных вечеров 2023 года

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Перед вами главные героини выпускных вечеров этого года. Во многих регионах праздник перенесли, но в большинстве городов всё прошло по плану. Встречайте, красивые, молодые и умные выпускницы 2023 года.
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