Сюрприз от уборщика-силача

С спортзале должна быть полная чистота и порядок! А эти качки разбросают свои штанги с блинами и работать не дают.
Но для нашего героя это не проблема. Он легко поднимет любую штангу и перенесет её в другое место. Реакция бодибилдера на выходку уборщика - это нечто.
Пранк отличный! Но многие наверняка знают этого бородатого парня. Это же Владимир Шмонденко — тренер, профессиональный пауэрлифтер, а еще блогер с многомиллионной аудиторией. Этот парень, как таскать тяжелое железо.
Источник:
Источник:
- Трагическая история жизни силачки Агафьи Завидной — единственной ученицы Ивана Поддубного
- Турецкий уборщик выдал себя за стоматолога и удалил мужчине несколько зубов
- Могучий Атом – Джозеф Гринштейн
- Ангус Макаскилл – гигант, претендующий на звание самого сильного человека планеты
- Насыщенная жизнь и трудное посмертие доброго великана Эдуарда Бопре