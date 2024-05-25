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Сюрприз от уборщика-силача

Сюрприз от уборщика-силача

Автор:
25 мая 2024 11:07
Сообщество : Юмор
Метки: prank   Видео   Спорт   Юмор   забавно   силач   уборщик   
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С спортзале должна быть полная чистота и порядок! А эти качки разбросают свои штанги с блинами и работать не дают.

Но для нашего героя это не проблема. Он легко поднимет любую штангу и перенесет её в другое место. Реакция бодибилдера на выходку уборщика - это нечто.

Пранк отличный! Но многие наверняка знают этого бородатого парня. Это же Владимир Шмонденко — тренер, профессиональный пауэрлифтер, а еще блогер с многомиллионной аудиторией. Этот парень, как таскать тяжелое железо.



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Метки: prank   Видео   Спорт   Юмор   забавно   силач   уборщик   
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4  комментария
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1k
Шпиц 45 минут назад
Видел в зале отличную мотивашку - "Кто не положит на место гантели, у того не встанет 4 недели, а кто блины от штанги не сложит, тот вообще больше не сможет! “
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10k
ишты 17 минут назад
"Этот парень, как таскать тяжелое железо." - немного загадочная фраза, автор, не находишь?
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8k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Сколько лет этому "приколу"?
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Видел ролики, посмотрел как он унижается. подобострастно , заискивающе обращается к "большим" людям, в роли уборщика унизительно спрашивает разрешение и тд. А вроде по русскии говорит - стало стыдно за него, посмотрел - а нет -норм ))) это хохол
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3462 поста (3159 в горячем)

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