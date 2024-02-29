Могучий Атом – Джозеф Гринштейн

Когда юноше было четырнадцать лет, в город приехал цирк братьев Исаковых, и Гринштейн увидел афишу русского силача чемпиона Воланко. Его сразу же привлёк эффектный исполин и его подвиги, изображённые на афише. Не имея денег, чтобы посмотреть выступление, подросток попытался пробраться внутрь. Его поймали, хорошенько избили и бросили на улице фактически умирать. Мальчишка попытался доползти до дома. Он не успел далеко уйти, как столкнулся с самим чемпионом Воланко.

Воланко пожалел парнишку и сразу же проявил заботу о нём. После долгой беседы предложил показать Гринштейну, как правильно питаться, тренироваться и использовать свою решимость для преодоления физических ограничений. Тот принял предложение и сразу же присоединился к Воланко на гастролях.