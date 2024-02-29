Могучий Атом – Джозеф Гринштейн

Доказывать миру, что ты чего-то стоишь, сложнее, если природа не наделила тебя солидным ростом. Но этот человек доказал, что связь между ним и силой – тела и духа не так уж и нужна.
Некоторые называют его последним великим цирковым силачом, но, возможно, более точным было бы название величайший силач.
Йоссель Лейб Гринштейн родился на три месяца раньше срока 15 июля 1893 года в польском городе Сувалки в самой бедной семье. Малыш весил меньше 2 килограммов, но Йосселю Гринштейну посчастливилось выжить в младенчестве. Ранние испытания, безусловно, закалили его решимость и стойкость. Большую часть детства телосложение мальчика было хлипким, а тело – слабым. В подростковом возрасте его рост не превышал 165 сантиметров, что для парней довольно мало. Но зато Джо обладал колоссальной решимостью и целеустремленностью.
Когда юноше было четырнадцать лет, в город приехал цирк братьев Исаковых, и Гринштейн увидел афишу русского силача чемпиона Воланко. Его сразу же привлёк эффектный исполин и его подвиги, изображённые на афише. Не имея денег, чтобы посмотреть выступление, подросток попытался пробраться внутрь. Его поймали, хорошенько избили и бросили на улице фактически умирать. Мальчишка попытался доползти до дома. Он не успел далеко уйти, как столкнулся с самим чемпионом Воланко.
Воланко пожалел парнишку и сразу же проявил заботу о нём. После долгой беседы предложил показать Гринштейну, как правильно питаться, тренироваться и использовать свою решимость для преодоления физических ограничений. Тот принял предложение и сразу же присоединился к Воланко на гастролях.
Менее чем через два года теперь уже Джозеф превратился в человека, высеченного из камня. Его тело стало таким же твердым, как и его решимость.
Гринштейн начал свою карьеру как борец. Вскоре после женитьбы на девушке по имени Лия, столкнувшись с растущим антисемитизмом, Гринштейн иммигрировал в Соединенные Штаты, где работал грузчиком и немного подрабатывал, участвуя в боях.
Именно в Штатах Гринштейн и легенда о Могучем Атоме обрели уже реальные очертания. В 1914 году Гринштейн был ранен в голову в Галвестоне, штат Техас. В тот же день он покинул больницу, уверенный, что его физическая подготовка спасла ему жизнь: пуля буквально расплющилась о череп, не причинив мужчине особого вреда. Решив показать миру чудеса своего образа жизни, Гринштейн начал уже профессиональную карьеру силача.
Могучий Атом мог разрывать цепи руками и расширять грудную клетку так, что обвязанная вокруг тела цепь лопалась. Известно, что он мог сгибать железные прутья или подковы зубами. Он часто сгибал стальные прутья в форме сердца и вбивал гвозди в дерево голыми руками.
Он буквально перекусывал зубами гвозди. Однажды привязал свои волосы к самолёту и прижал его к земле, когда тот попытался взлететь. 29 сентября 1928 года заголовки газет оповестили мир: «Могучий Атом – суперсильный человек противостоит самолёту и побеждает!»
Могучий Атом был реально сильным человеком, а наибольшую известность ему принесла борьба с нетерпимостью.
В 1936 году он отправил в больничку шестерых буйных грузчиков после драки. Эта история попала на первые полосы многих нью-йоркских газет. Заголовок гласил «Маленький гигант вырубил шестерых». В 1938 году, снова в Нью-Йорке, Могучий Атом сорвал с фасада одного из зданий табличку «Собакам и евреям вход воспрещён». В последовавшей за этим драке Могучий Атом ранил в той или иной степени 20 человек. За этот инцидент его арестовали. Но отпустили: суд попросту отказался поверить, что это дело рук одного человека.
Во время Второй мировой войны Могучий Атом добровольно участвовал в акции «Облигации дяди Сэма». Он продемонстрировал свою силу, таща за собой грузовик с пассажирами, и продал облигаций на сотни тысяч долларов.
Могучий Атом безвозмездно помогал в наборе полицейских в Нью-Йорке. В течение двух лет он ездил по городу, проводя показательные выступления по джиу-джитсу, дзюдо и борьбе, чтобы заинтересовать людей и вызвать у них желание вступить в ряды полиции. За свои старания он получил грамоту от мэра.
Гринштейн продолжал выступать практически до конца жизни. В своём последнем публичном выступлении 11 мая 1977 года Могучий Атом вышел на сцену Мэдисон Сквер Гарден в кожаном жилете с золотой Звездой Давида. Ошеломив публику тем, что в таком солидном возрасте сохранил столь впечатляющую форму, могучий старик на радость зрителей сгибал подковы и вбивал колышки руками. Последнее выступление Могучий Атом посвятил первому дню рождения своего правнука.
8 октября 1977 года Йоссель Гринштейн скончался от рака в возрасте 84 лет. Он остаётся одним из самых сильных людей мира с учётом комплекции и стал прототипом множества героев популярных комиксов.
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