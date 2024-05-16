Насыщенная жизнь и трудное посмертие доброго великана Эдуарда Бопре

Старший из 20 детей, Эдуард был единственным из братьев и сестёр, кто отличался ненормальными габаритами. Хотя он родился с идеальными пропорциями, к 17 годам рост Эдуарда превышал 2,13 метра. И парень, кажется, не планировал останавливаться на достигнутом.

При этом быстрый и неконтролируемый рост причинял мучительную боль. Но, по отзывам современников, Эдуард был человеком спокойным, уравновешенным и обладал чудесным мягким характером, несмотря на устрашающую внешность.