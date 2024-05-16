Насыщенная жизнь и трудное посмертие доброго великана Эдуарда Бопре

Рост – это довольно важный показатель признания и успеха в любом обществе. Особенно для мужчин. Но всему есть мера, и иногда излишняя стать превращается в проклятие.
Эдуард Бопре родился 9 января 1881 года в крошечном саскачеванском приходе Уиллоу Банч в Канаде. Willow Bunch переводится как «ивовый букет». И маленький приход, где крестили первого ребёнка после его основания, прославился именно благодаря своему знаменитому сыну.
Старший из 20 детей, Эдуард был единственным из братьев и сестёр, кто отличался ненормальными габаритами. Хотя он родился с идеальными пропорциями, к 17 годам рост Эдуарда превышал 2,13 метра. И парень, кажется, не планировал останавливаться на достигнутом.
При этом быстрый и неконтролируемый рост причинял мучительную боль. Но, по отзывам современников, Эдуард был человеком спокойным, уравновешенным и обладал чудесным мягким характером, несмотря на устрашающую внешность.
В юности парнишка был известен как прекрасный наездник и мечтал о жизни ковбоя. Но после того, как его лицо изуродовало ударом лошадиного копыта, он оставил мечты и зажил реальностью – начал участвовать в выставках, чтобы содержать семью. Под руководством шоумена Андре Годри Эдуард Бопре объездил всю Канаду и, в конце концов, большую часть Соединённых Штатов.
В отличие от многих гигантов, которые часто были хрупкими и болезненными, Эдуард был крепким и обладал невероятной силой. Вместо того чтобы просто выставлять себя напоказ как аномальное чудо природы, великан Эдуард Бопре рекламировал себя как силача, которому нет равных. По иронии судьбы, фирменным трюком бывшего наездника было поднятие лошади на плечи – трюк, который ошеломлял зрителей и коллег-силачей.
25 марта 1901 года в Монреале Эдуард боролся с Луи Сиром, человеком, которого до сих пор часто называют самым сильным в истории. Поединок был очень коротким. Сир легко победил. Но к этому моменту Бопре был поражён туберкулёзом, измотан дорожной жизнью и измучен собственным телом, которое отказывалось прекращать расти.
3 июля 1904 года, находясь на гастролях с цирком Барнума и Бейли, Бопре упал в обморок после выступления в Сент-Луисе. В результате обширного лёгочного кровотечения гигант умер в возрасте 23 лет. Незадолго до кончины он попросил стакан воды, объявил, что умирает, и посетовал на то, как грустно умирать таким молодым и так далеко от дорогих родителей.
На момент смерти рост Эдуарда Бопре составлял 2 метра 53 сантиметра. Доктор Р.Б.Х. Градвол провёл вскрытие в больнице при ярмарочной площади Сент-Луиса и обнаружил, что вероятной причиной огромного роста Эдуара была опухоль гипофиза.
Затем труп отправили к местному гробовщику, чтобы забальзамировать и подготовить к погребению. Останки должны были быть возвращены в Уиллоу Банч Уильямом Берком, управляющим цирком, но он отказался из-за расходов на доставку. Вместо этого Берк убедил семью Бопре с почестями похоронить Эдуарда в Сент-Луисе – чтобы избавить всех от расходов. Семья согласилась и полагала, что похороны состоялись. Но вместо этого Берк просто уехал из города, оставив труп невостребованным, а гробовщика без оплаты.
Пытаясь возместить свои расходы, похоронное бюро решило выставить тело Эдуарда в витрине магазина на Бродвее.
Власти потребовали убрать останки. Гигантский труп был продан какому-то предприимчивому гражданину и впоследствии вернулся в Квебек, где его выставили в холле музея.
Тело стало причиной такого большого наплыва посетителей, что власти потребовали прекратить безобразие и убрать его.
Наконец, в 1970-х годах Овил Лесперанс, племянник Эдуарда Бопре, начал ходатайствовать перед Монреальским университетом о передаче останков потомкам гиганта из Ивового букета. В 1989 году университет согласился кремировать останки. Наконец, 7 июля 1990 года Эдуард Бопре был с почестями похоронен дома у ног монумента в натуральную величину, который земляки посвятили его стойкости и силе духа.
В течение 85 лет гигант из Ивового букета бродил по земле, не находя упокоения. Наконец-то он вернулся домой, воссоединившись с семьёй, которую так любил.
Источник:
- 15 ситуаций, в которых дети серьёзно начудили
- Дикая история вечно беременной спортсменки
- "Я ей предложила колбасу, а она скривила лицо": развод с избирательными попрошайками
- "Жаль потраченных на тебя денег, тварь!": девушки поделились самыми неудачными свиданиями
- "Тащили мусор через весь зал": причины, по которым люди больше в ресторан ни ногой