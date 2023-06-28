В США уборщик лаборатории отключил оборудование и уничтожил десятки лет исследований

Ценные результаты исследований хранились в морозильной камере на протяжении почти двадцати пяти лет при температуре минус 44 градуса Цельсия в Политехническом институте Ренсселера в городе Трой.

Однако в последнее время аппарат начал издавать странный звук из-за какого-то внутреннего сбоя. Исследователи предупредили об этом сотрудников лаборатории, вывесив табличку, и попросили не отключать и не передвигать оборудование. Сотрудники планировали починить аппарат осенью, а пока предупредили всех, что трогать его не стоит, да и на двери лаборатории есть инструкция, как отключить сигнализацию.

Однако ни инструкции, ни предупреждающие таблички не остановили очень упорного уборщика. Его раздражали странные звуки от морозильной камеры и он решил его отключить. Мужчина подошел к электрическим рубильникам и начал их переключать. Выключив оборудование уборщик решил, что всё починил и пошёл по своим делам.