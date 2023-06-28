В США уборщик лаборатории отключил оборудование и уничтожил десятки лет исследований

Американская исследовательская лаборатория в городе Трой потеряла результаты исследований за последние 25 лет. И всё из-за уборщика. В сети шутят, что возможно мужчина, сам того не зная, спас мир от чего-то опасного.
Ценные результаты исследований хранились в морозильной камере на протяжении почти двадцати пяти лет при температуре минус 44 градуса Цельсия в Политехническом институте Ренсселера в городе Трой.
Однако в последнее время аппарат начал издавать странный звук из-за какого-то внутреннего сбоя. Исследователи предупредили об этом сотрудников лаборатории, вывесив табличку, и попросили не отключать и не передвигать оборудование. Сотрудники планировали починить аппарат осенью, а пока предупредили всех, что трогать его не стоит, да и на двери лаборатории есть инструкция, как отключить сигнализацию.
Однако ни инструкции, ни предупреждающие таблички не остановили очень упорного уборщика. Его раздражали странные звуки от морозильной камеры и он решил его отключить. Мужчина подошел к электрическим рубильникам и начал их переключать. Выключив оборудование уборщик решил, что всё починил и пошёл по своим делам.
На следующий день учёные обнаружили, что температура в морозильной камере поднялась до минус 3,5 градуса Цельсия. Все материалы исследования были уничтожены. Университет обратился в суд, требуя с клининговой фирмы, где работает уборщик, один миллион долларов (84,5 миллиона рублей). Именно такая сумма понадобится, чтобы воссоздать исследования.
В ходе допроса уборщик заявил, что не понимает, что он сделал. В конце беседы он, похоже, все еще не верил, что сделал что-то плохое, и утверждал, что просто пытался помочь, сообщает The Times Union.
Источник:
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P.S.: Уборщицу пощадили.
С таким же успехом они бы все похерили, если бы на улице /квартале отключили бы электричество из-за аварии или обслуживания.