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В США уборщик лаборатории отключил оборудование и уничтожил десятки лет исследований

В США уборщик лаборатории отключил оборудование и уничтожил десятки лет исследований

Автор:
28 июня 2023 13:19
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   интересное   исследования   лаборатория   морозилка   уборщик   фото   
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Американская исследовательская лаборатория в городе Трой потеряла результаты исследований за последние 25 лет. И всё из-за уборщика. В сети шутят, что возможно мужчина, сам того не зная, спас мир от чего-то опасного.

Ценные результаты исследований хранились в морозильной камере на протяжении почти двадцати пяти лет при температуре минус 44 градуса Цельсия в Политехническом институте Ренсселера в городе Трой.

Однако в последнее время аппарат начал издавать странный звук из-за какого-то внутреннего сбоя. Исследователи предупредили об этом сотрудников лаборатории, вывесив табличку, и попросили не отключать и не передвигать оборудование. Сотрудники планировали починить аппарат осенью, а пока предупредили всех, что трогать его не стоит, да и на двери лаборатории есть инструкция, как отключить сигнализацию.


Однако ни инструкции, ни предупреждающие таблички не остановили очень упорного уборщика. Его раздражали странные звуки от морозильной камеры и он решил его отключить. Мужчина подошел к электрическим рубильникам и начал их переключать. Выключив оборудование уборщик решил, что всё починил и пошёл по своим делам.

На следующий день учёные обнаружили, что температура в морозильной камере поднялась до минус 3,5 градуса Цельсия. Все материалы исследования были уничтожены. Университет обратился в суд, требуя с клининговой фирмы, где работает уборщик, один миллион долларов (84,5 миллиона рублей). Именно такая сумма понадобится, чтобы воссоздать исследования.

В ходе допроса уборщик заявил, что не понимает, что он сделал. В конце беседы он, похоже, все еще не верил, что сделал что-то плохое, и утверждал, что просто пытался помочь, сообщает The Times Union.


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Метки: США   интересное   исследования   лаборатория   морозилка   уборщик   фото   
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11  комментариев
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267
thrashbox 47 минут назад
Шутки про уборщиц и серверные имеют определенную долю шутки
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1k
Kra 7 минут назад
ему просто надо было включить пылесос, а свободной розетки не было
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11k
ScorpionDS 13 минут назад
В середине 00-х пришел на первую работу и мне выдали на тот момент крутой, но поцарапанный монитор (ЭЛТ), как оказалось пред история была грустная. Было куплено 3 монитора LG, с супер пупер цвета передачей и со специальным покрытием, одним вечером пришла уборщица и заметила что монитор выглядит пыльным (он действительно так выглядел, но это было специальное покрытие), она взяла тряпку и чистящие средство и провела очистку ..., в итоге монитор стал с сильными разводами и там где он был протерт до стекла он был ярким, а в остальных частях темный. Я хоть был и не дизайнер, но работать было не комфортно.

P.S.: Уборщицу пощадили.
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12k
..: Атеист :.. Полчаса назад
А где датчик-сигнализатор, который предупреждал бы о повышении температуры/отключении электричества? И чтож это за уг холодильник для лабораторий, который позволяет повысить температуру с -44 до -3 за ночь? А где ИБП?
С таким же успехом они бы все похерили, если бы на улице /квартале отключили бы электричество из-за аварии или обслуживания.
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335
dogz ..: Атеист :.. 2 минуты назад
Видимо всё к щитку было подключенно, без доп. защиты, все же было очень старое, включая и холодильник :/ ...
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911
ruslan d Полчаса назад
Поздравляем "уборщика" с очередным званием
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6k
V2.Smirnov 40 минут назад
Был свидетелем похожей ситуации. На работе в медсанчасти в холодильнике были дорогие лекарства. Однажды в одной комнате на этаже не выключили свет. "Непорядок!" - подумал охранник и дёрнул общий рубильник.
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17k
Алексей 41 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Shtoppi 42 минуты назад
грамотно прибрался. все под чистую )))
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9k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Допинг-образцы американских спортсменов?
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10k
SSD 50 минут назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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