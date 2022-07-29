Горячие, южные, популярные: российские аквапарки и их посетительницы

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В этом посте хочется рассказать о самых популярных аквапарках юга России, но сделать это не в совсем обычном формате. Здесь будет больше фотографий их очаровательных посетительниц, которые наглядно продемонстрируют вам атмосферу этих мест.
Аквапарк "Золотая бухта". Самый большой аквапарк в Геленджике и крупнейший открытый аквапарк в России - занимает 154 тыс. м²
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2. Тики-Так. Крупнейший в Анапе аквапарк (35 тыс. м²).
Здесь есть огромный спа-бассейн, волновой бассейн с 6 видами волн, большой танцпол для пенных вечеринок, и почти 20 различных аттракционов для взрослых и малышей.
Вашему вниманию самый новый и современный аквапарк Крыма – Атлантида в Ялте. Тропические растения, статуи греческих богов и атлантов, зубчатые башни – водный парк стилизован под древний город
H2O парк (Ростов-на-Дону). Представляет собой трехуровневый остров с 8 горками и 14 бассейнами
Источник:
АНТИФИШКИ
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