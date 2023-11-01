Следственный комитет заподозрил, что хирург-мясник Алёна Верди инсценировала свою смерть и сбежала в Ереван кромсать людей

Алёна Верди известна тем, что изуродовала несколько пациенток во время операций по коррекции внешности. На неё несколько раз подавали в суд, но все уголовные дела были закрыты в связи со смертью Алёны в 2020 году.
Алёна Верди прославилась на всю страну после того, как изуродовала десятки пациенток. Женщина купила диплом пластического хирурга за 100 тысяч рублей, открыла свою клинику в Краснодаре и запустила рекламу. Благодаря этому к Алёне пришло много девушек и женщин, которые хотели изменить внешность. Верди совсем не заботясь о пациентах, перекраивала им лица. После смерти своей пациентки, через несколько часов после пластической операции в 2018 году, Верди была "наказана" ... штрафом в 150 тысяч рублей.
Алёна закрыла клинику и начала делать операции у себя дома, храня хирургический инструмент в столе вместе с ложками и вилками.
В 2019 году уже несколько девушек подали на Алёну коллективную жалобу в полицию. Тогда тяжёлые увечья, нанесённые пациентам, группа экспертов переквалифицировала в не тяжкий вред здоровью. Чтобы не сидеть в СИЗО, она пошла на сделку со следствием и признала свою вину, а также рассказала о покупке липовых дипломов врача. В результате ее оставили под домашним арестом. Каждый раз Алёне удавалось избежать тюремного срока.
30 мая 2020 года Верди попала в больницу в состоянии гипогликемической комы. Рано утром 15 июня, не приходя в сознание, она умерла. Никаких документов, подтверждающих смерть хирурга нет. Лишь её подруга написала об этом в социальных сетях. После смерти Алёны все уголовные дела были закрыты. Казалось бы, на этом история закончилась, но нет.
В Ереване нашли пластического хирурга один в один похожего на Алёну Верди. Екатерина Пархоменко открыл свою клинику в Ереване как раз в 2020 году, сообщает SHOT. Корреспондент пришёл в салон Екатерины и действительно увидел, как она похожа на Алёну Верди.
На вопрос в лоб, имеет ли женщина отношение к Верди, собеседница ответила отрицательно.
Нет, я не Алёна Верди. Меня зовут Катерина Сергеевна. Моя фамилия Пархоменко. Вот, у меня есть паспорт, — сказала она.
Председатель СК России Бастрыкин поручил провести проверку.
Источник:
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Сравни, КРЫСА.
15 июня 2020,
Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку тело 38-летней женщины отправлено на судмедэкспертизу.
(https://www.gazeta.ru/social/2020/06/15/13118365.shtml)https://www.gazeta.ru/social/2020/06/15/13118365.shtml)
Со своим высером:
Никаких документов, подтверждающих смерть хирурга нет. Лишь её подруга написала об этом в социальных сетях.
Все "уголовные дела были закрыты" только на основании "поста в социальных сетях"????
Так можно закрыть ВСЁ уголовные дела. Кто-то написал в, допустим, ВК "Вася Пупкин умер сегодня не приходя в сознание".
Следак такой: "Опа! Вася умер. Жаль, конечно, но ладно. Раз умер закрываем дело в связи со смертью подозреваемого."
КРЫСА, ты большего маразма не могла придумать?