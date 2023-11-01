Следственный комитет заподозрил, что хирург-мясник Алёна Верди инсценировала свою смерть и сбежала в Ереван кромсать людей

Алёна Верди прославилась на всю страну после того, как изуродовала десятки пациенток. Женщина купила диплом пластического хирурга за 100 тысяч рублей, открыла свою клинику в Краснодаре и запустила рекламу. Благодаря этому к Алёне пришло много девушек и женщин, которые хотели изменить внешность. Верди совсем не заботясь о пациентах, перекраивала им лица. После смерти своей пациентки, через несколько часов после пластической операции в 2018 году, Верди была "наказана" ... штрафом в 150 тысяч рублей.

Алёна закрыла клинику и начала делать операции у себя дома, храня хирургический инструмент в столе вместе с ложками и вилками.

В 2019 году уже несколько девушек подали на Алёну коллективную жалобу в полицию. Тогда тяжёлые увечья, нанесённые пациентам, группа экспертов переквалифицировала в не тяжкий вред здоровью. Чтобы не сидеть в СИЗО, она пошла на сделку со следствием и признала свою вину, а также рассказала о покупке липовых дипломов врача. В результате ее оставили под домашним арестом. Каждый раз Алёне удавалось избежать тюремного срока.