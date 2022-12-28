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Как муравьёв используют в качестве хирургического шва

Как муравьёв используют в качестве хирургического шва

Автор:
28 декабря 2022 21:50
Сообщество : Факты
Метки: Прошлое   интересное   интересные факты   лечение   медицина   муравей   муравьи   факты   фото   
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Обитающие в Африке и Азии муравьи вида Dorylus имеют одну особенность - мощные жвалы (челюсти), похожие на крючки. Коренные жители ещё давно придумали для них медицинское применение.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   интересное   интересные факты   лечение   медицина   муравей   муравьи   факты   фото   
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Viktor 44 минуты назад
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