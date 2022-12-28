Как муравьёв используют в качестве хирургического шва

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Обитающие в Африке и Азии муравьи вида Dorylus имеют одну особенность - мощные жвалы (челюсти), похожие на крючки. Коренные жители ещё давно придумали для них медицинское применение.
Dorylus - вид кочевых муравьёв, которые распространены в центральной и восточной Африке, а также в Азии. Колонии этих муравьёв огромны - численность колоний может достигать 20 млн особей. Но это не единственный удивительный факт об этих членистоногих. Муравьи Dorylus имеют мощные челюсти-жвалы, которые похожи на крючки. Из-за этого коренные жители начали использовать муравьёв в качестве "швов" для затягивания ран.
Сначала муравья помещают прямо на рану, чтобы он укусил её и жвалы "захватили" края раны. Увы, лекарь-муравей жертвует при этом свою жизнь. Как только челюсти муравья впиваются в кожу и затягивают края раны, тело муравья удаляют, оставив только сами жвалы и голову. Так получается естественный шов, и рана быстрее зарастает. Таких муравьёв и по сей день часто используют в небольших деревнях, расположенных в Конго и по всей Африке, где нет доступа к нужным материалам.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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