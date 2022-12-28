Как муравьёв используют в качестве хирургического шва

Сначала муравья помещают прямо на рану, чтобы он укусил её и жвалы "захватили" края раны. Увы, лекарь-муравей жертвует при этом свою жизнь. Как только челюсти муравья впиваются в кожу и затягивают края раны, тело муравья удаляют, оставив только сами жвалы и голову. Так получается естественный шов, и рана быстрее зарастает. Таких муравьёв и по сей день часто используют в небольших деревнях, расположенных в Конго и по всей Африке, где нет доступа к нужным материалам.