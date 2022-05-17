Как организовать пространство в погребе или подвале

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Погреб - отличное место для хранения. Бывают они как в домах на 1 этаже, так и на дачах. Сегодня мы заглянули в чужие погреба, чтобы подсмотреть, как там все устроено у разных людей.
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Если она проведена неправильно, то ни о каком долговременном хранении не может быть и речи. Потому важнее позаботиться сначала об этом, а затем уже об организации внутри
А у вас есть погреб?
Источник:
АНТИФИШКИ
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