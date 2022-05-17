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Как организовать пространство в погребе или подвале

Как организовать пространство в погребе или подвале

Автор:
17 мая 2022 09:04
Метки: заготовки   интересно   погреб   подвал   фото   хранения   ящики   
1406
13

Погреб - отличное место для хранения. Бывают они как в домах на 1 этаже, так и на дачах. Сегодня мы заглянули в чужие погреба, чтобы подсмотреть, как там все устроено у разных людей.

×
×

А у вас есть погреб?

Источник:

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Метки: заготовки   интересно   погреб   подвал   фото   хранения   ящики   
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2  комментария
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Джонни 17 минут назад
Мне кажется половина - это фуйня дизайнерская. Последнее фото особенно- бананы на зиму заготовили ага
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Спелая кукурузинка

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