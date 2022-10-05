В Москве повестка о мобилизации пришла слепому инвалиду

И абсолютно незрячий, но честный гражданин, отправился в военкомат.
Дмитрию Клюквину 34 года. Весёлый парень, призёр соревнований по самбо, дайвер и, на минуточку, парашютист. Но с особенностью - он слепой. С рождения.
Как и все ребята, в 16 лет он прошёл медкомиссию и получил статус «не годен к военной службе». Но после объявления о частичной мобилизации… получил повестку из военкомата.
Дмитрий оказался очень обязательным человеком и явился в указанное время вместе с сопровождающим. На вопрос - почему Дмитрию вообще пришла повестка? Сотрудница военкомата заявила:
«Сейчас он не подлежит мобилизации. А как будет потом, я не могу вам сказать».
Ладно, это можно списать на растерянность - многие вообще немеют когда их снимают или говорят странные вещи. Особенно когда случай такой нелепый и организован самим военкоматом. Ну а Дмитрий показал себя молодцом, бодрости духа не утратил. Заодно понадеялся, что в военкоматах впредь будут как-то повнимательнее что ли. И с базой данных, и с призывниками.
Естественно, перед ним извинились и отпустили домой.
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АНТИФИШКИ
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надеюсь начнутся разборки и косячников приструнят
Все увидели 27 пункт, а что 23-24-25 заполнены как у обычного запасника, для официально непригодного там несколько другие данные должны стоять...
Еще один момент. Все официальные достижения в некоторых видах спорта вносятся в личное дело. В этот список входят в том числе рукопашка, дайвинг, парашюты. Данные передают организаторы соревнований и клубов. Когда вносят отметки в личное дело (сейчас в основном через компы), то назначенный на внесение стопки листов с данными (довольно часто обычный рядовой срочник) даже не заморачивается на другие отметки.
Вот и получился взрослый, не служивший, с "временной" отметкой о непригодности, но внесенный в действительные списки запасников, с кучей отметок о спортивных достижениях (с таким списком в диверсанты берут) - вот и выскочило дело на пересмотр.
Но, сидеть с военкомами и штудировать списки кадрового резерва, кто, где служил, какой возраст, какой ВУС, семейное положение, есть ли опты боевых действий, или ВУС получен на гражданке, запрашивать у поликлиник состояние здоровья запасников.. мало ли, там за 10 лет у него уже и ноги нету.. это очень очень долго и муторно. А отчитаться желательно быстрее, потому что явно всех не наградят, только самых быстрых. Поэтому было принято самое просто решение, берём всех кого можем взять, рапортуем в Кремль и МО, что - "мы такие красивые, выполнили за неделю план по призыву на 500%", а уже потом будем разбираться с этими призывниками.. кого домой отправим, а кого в армию. Наплевать что этот скот себе там думает. Главное самим красиво выглядеть в глазах царя, это ж напрямую влияет на количество денег и власти, которую он тебе даёт.
И получилось то что получилось.. по всей стране призывают из под палки всех, без разницы что уже старый, или больной, или нету никакого опыта в армии, или вообще калека.
Потому что наплевать, потому что важнее всего - показатели. А добрые врачи на мед комиссии, всем рассказывают что они здоровы и симулянты, и закрывают глаза на реальные хронические болезни... не им же в конце концов потом с обострившимися хроническими болячками до конца жизни мучаться, или вообще погибнуть, потому что здоровье не позволяет убежать от опасности. Врачам тоже повышение нужно, премия и выслужиться перед начальством. Такая вот вертикаль власти. Такая вот частичная мобилизация.
*А ведь можно было просто всё Едро и большую часть чиновников кинуть в окопы, такой волной человеческих масс - в прямом смысле задавили бы любого противника. Кроме шуток, они ж там все жирные что капец.. а слой жира на брюхе в 15 см, останавливает пулю пистолетного калибра 9мм. :) Депутатам даже броники можно не выдавать, сплошная экономия.. и кормить не надо, они на подкожном жире точно пару месяцев протянут.
"Ко 2й относятся те военнообязанные лица, не служившие в армии по причине наличия освобождения. Попав во вторую группу резерва солдаты будут призваны к службе в момент мобилизации после того, как истощиться резерв первой категории."
Ну и такой вариант исключать нельзя
Прибыл по повестке, доложил - Я идиот, вот справка.
Таки и все, никаких проблем
Я в юности недоумевала, как эту книгу Ярослава Гашека напечатали в СССР.
Всё так и было: выживающая из ума партиная верхушка, и стремительно ржавеющая военная машина.
Роман Старовойт обнаружил в воинских частях отсутствие кроватей и нехватку обмундирования
КУРСК, 5 октября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт обнаружил в воинских частях для мобилизованных в регионе отсутствие кроватей, нехватку обмундирования и другие проблемы. Об этом он сообщил в среду в своем Telegram-канале по итогам визитов во все части.
"Посетил все воинские части, где сейчас наши мобилизованные. Это просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны [РФ]. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые, нехватка обмундирования, плац как после бомбежки", - написал Старовойт, опубликовав "записки приграничного губера" в своем Telegram-канале.
РОССИЯ "ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА"
в свое время данный статус отлично покупался\продавался
и да, нормальный "негодник" не обосрется подтвердить свой статус повторно, без репостов всяких ох*уительных историй в интернетах
-у бардака с мобилизацией корни растут из сердюковской реформы с бездумным сокращением кадрированных частей.
ну ты высрал!!! Надо это запомнить