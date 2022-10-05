В Москве повестка о мобилизации пришла слепому инвалиду

Как и все ребята, в 16 лет он прошёл медкомиссию и получил статус «не годен к военной службе». Но после объявления о частичной мобилизации… получил повестку из военкомата.

Дмитрий оказался очень обязательным человеком и явился в указанное время вместе с сопровождающим. На вопрос - почему Дмитрию вообще пришла повестка? Сотрудница военкомата заявила:

«Сейчас он не подлежит мобилизации. А как будет потом, я не могу вам сказать».

Ладно, это можно списать на растерянность - многие вообще немеют когда их снимают или говорят странные вещи. Особенно когда случай такой нелепый и организован самим военкоматом. Ну а Дмитрий показал себя молодцом, бодрости духа не утратил. Заодно понадеялся, что в военкоматах впредь будут как-то повнимательнее что ли. И с базой данных, и с призывниками.

Естественно, перед ним извинились и отпустили домой.