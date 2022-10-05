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В Москве повестка о мобилизации пришла слепому инвалиду

В Москве повестка о мобилизации пришла слепому инвалиду

Автор:
05 октября 2022 17:25
Сообщество : Жить в России
Метки: военкомат   инвалид   мобилизация   незрячий   повестка   сотрудница   
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И абсолютно незрячий, но честный гражданин, отправился в военкомат.

Дмитрию Клюквину 34 года. Весёлый парень, призёр соревнований по самбо, дайвер и, на минуточку, парашютист. Но с особенностью - он слепой. С рождения.

Как и все ребята, в 16 лет он прошёл медкомиссию и получил статус «не годен к военной службе». Но после объявления о частичной мобилизации… получил повестку из военкомата.

Дмитрий оказался очень обязательным человеком и явился в указанное время вместе с сопровождающим. На вопрос - почему Дмитрию вообще пришла повестка? Сотрудница военкомата заявила:

«Сейчас он не подлежит мобилизации. А как будет потом, я не могу вам сказать».

Ладно, это можно списать на растерянность - многие вообще немеют когда их снимают или говорят странные вещи. Особенно когда случай такой нелепый и организован самим военкоматом. Ну а Дмитрий показал себя молодцом, бодрости духа не утратил. Заодно понадеялся, что в военкоматах впредь будут как-то повнимательнее что ли. И с базой данных, и с призывниками.

Естественно, перед ним извинились и отпустили домой.

Источник:

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Метки: военкомат   инвалид   мобилизация   незрячий   повестка   сотрудница   
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44  комментария
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5k
Copycat 7 часов назад
вот эта ситуация с мобилизацией показала какой бардак на местах творится, что особо и не разбираются, делают все бестолково
надеюсь начнутся разборки и косячников приструнят
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3k
мозгOFF 6 минут назад
Бред собачий, негодных сразу из списков запаса исключают, так что... НЕЗАЧОТ!
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249
Maksim 2 часа назад
Спросил у знакомого в военкомате. Тот пояснил, что, скорее всего, есть отметка только самой первой военкоматовской медкомиссии, а она в некотором роде "временная", да и никто не относится к ней серьёзно (там "щеглячий" недобор веса почти у всех). Полную медкомиссию частенько люди с серьёзными диагнозами ленятся проходить - долго, муторно, а даже если и вызовут - всем сразу всё ясно.
Все увидели 27 пункт, а что 23-24-25 заполнены как у обычного запасника, для официально непригодного там несколько другие данные должны стоять...
Еще один момент. Все официальные достижения в некоторых видах спорта вносятся в личное дело. В этот список входят в том числе рукопашка, дайвинг, парашюты. Данные передают организаторы соревнований и клубов. Когда вносят отметки в личное дело (сейчас в основном через компы), то назначенный на внесение стопки листов с данными (довольно часто обычный рядовой срочник) даже не заморачивается на другие отметки.
Вот и получился взрослый, не служивший, с "временной" отметкой о непригодности, но внесенный в действительные списки запасников, с кучей отметок о спортивных достижениях (с таким списком в диверсанты берут) - вот и выскочило дело на пересмотр.
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939
Александр Потёмкин 2 часа назад
Ну, может быть, хотя, верится слабо... Но, вот со мной призывался парень, очки как глаза у стрекозы, да ещё и зрачки "друг друга на х.. посылают". Зрение -7 С пересылки (Угрешка) отправили в мотострелки...
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7k
au3 2 часа назад
Пи*здеж чистой воды, автор сволочь
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10k
*Сергей* 3 часа назад
Вспомнилось
Ссылка youtu.be
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38k
Example 6.2.6 3 часа назад
Путин подписал Указ о частичной мобилизации, и всем чиновникам сразу же стало ясно, что для сохранения своих тёплых мест, получения премий, государственных наград, а может даже и продвижения по службе, надо не просто этот Указ исполнить, а исполнить его быстро, с перевыполнением плана, чтоб с гордостью можно было отчитаться о проделанной работе, мол "Мы тут не зря свой хлеб едим.. смотрите какие мы молодцы, как у нас всё под контролем. Хотим повышенные субсидии за то что часть человеческих ресурсов передаём армии". А субсидии это хорошо.. если с обычного заводчанина Васи, немножко там чего-то капает с отчислений зарплаты или налогов, то вот с субсидий, можно сразу по крупному своровать.
Но, сидеть с военкомами и штудировать списки кадрового резерва, кто, где служил, какой возраст, какой ВУС, семейное положение, есть ли опты боевых действий, или ВУС получен на гражданке, запрашивать у поликлиник состояние здоровья запасников.. мало ли, там за 10 лет у него уже и ноги нету.. это очень очень долго и муторно. А отчитаться желательно быстрее, потому что явно всех не наградят, только самых быстрых. Поэтому было принято самое просто решение, берём всех кого можем взять, рапортуем в Кремль и МО, что - "мы такие красивые, выполнили за неделю план по призыву на 500%", а уже потом будем разбираться с этими призывниками.. кого домой отправим, а кого в армию. Наплевать что этот скот себе там думает. Главное самим красиво выглядеть в глазах царя, это ж напрямую влияет на количество денег и власти, которую он тебе даёт.
И получилось то что получилось.. по всей стране призывают из под палки всех, без разницы что уже старый, или больной, или нету никакого опыта в армии, или вообще калека.
Потому что наплевать, потому что важнее всего - показатели. А добрые врачи на мед комиссии, всем рассказывают что они здоровы и симулянты, и закрывают глаза на реальные хронические болезни... не им же в конце концов потом с обострившимися хроническими болячками до конца жизни мучаться, или вообще погибнуть, потому что здоровье не позволяет убежать от опасности. Врачам тоже повышение нужно, премия и выслужиться перед начальством. Такая вот вертикаль власти. Такая вот частичная мобилизация.
*А ведь можно было просто всё Едро и большую часть чиновников кинуть в окопы, такой волной человеческих масс - в прямом смысле задавили бы любого противника. Кроме шуток, они ж там все жирные что капец.. а слой жира на брюхе в 15 см, останавливает пулю пистолетного калибра 9мм. :) Депутатам даже броники можно не выдавать, сплошная экономия.. и кормить не надо, они на подкожном жире точно пару месяцев протянут.
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46k
Alex Ivanov 5 часов назад
У него в военнике стоит 2 , ограничения по здоровью категории Д нет. Поэтому и вызвали уточнить,посмотрели и отпустили.
"Ко 2й относятся те военнообязанные лица, не служившие в армии по причине наличия освобождения. Попав во вторую группу резерва солдаты будут призваны к службе в момент мобилизации после того, как истощиться резерв первой категории."
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69
kotbarsiktolik 5 часов назад
Весёлый парень, призёр соревнований по самбо, дайвер и, на минуточку, парашютист. Но с особенностью - он слепой. С рождения..Похоже я чего то не понимаю?слепой дайвер парашютист,самбист?
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4k
Taf Taffus 5 часов назад
Что-то хня типа в военнике. При негодности в запас не ставят. Это раз. Тех, кто не прошел срочку не мобилизуют, это два.

Ну и такой вариант исключать нельзя
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36k
Mamin Sibiriak 5 часов назад
Да нормально - служил бы в подводных парашютно-борцовских войсках, элите Вооруженных сил Бурятии.
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6k
VL 6 часов назад
вброс засчитан, браво!
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4k
Frank Borman 6 часов назад
Раз слепой - будет служить телефонистом. Там глаза не нужны. Главное - служить родине, а не сбежать за границу, как некоторые.
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86k
Taras Kozalupko 7 часов назад
Повестка может прийти к любому, в том числе хромому, слепому и глухому. И даже к идиоту.
Прибыл по повестке, доложил - Я идиот, вот справка.
Таки и все, никаких проблем
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−155
ПРАВДАруб 7 часов назад
Курский губернатор отметил плохие условия в воинских частях с мобилизованными

Роман Старовойт обнаружил в воинских частях отсутствие кроватей и нехватку обмундирования

КУРСК, 5 октября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт обнаружил в воинских частях для мобилизованных в регионе отсутствие кроватей, нехватку обмундирования и другие проблемы. Об этом он сообщил в среду в своем Telegram-канале по итогам визитов во все части.

"Посетил все воинские части, где сейчас наши мобилизованные. Это просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны [РФ]. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые, нехватка обмундирования, плац как после бомбежки", - написал Старовойт, опубликовав "записки приграничного губера" в своем Telegram-канале.

РОССИЯ "ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА"
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29k
Volga_34 7 часов назад
г. Волжский Волгоградская обл. Третью неделю пытаемся вытащить со сборов одноглазого родственника.. Не отдают. Написали в военн. прокуратуру. Ждём..
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2k
poбт 7 часов назад
а я считаю что правильно делают рассылая повестки "негодным"

в свое время данный статус отлично покупался\продавался

и да, нормальный "негодник" не обосрется подтвердить свой статус повторно, без репостов всяких ох*уительных историй в интернетах
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81
Feto13 7 часов назад
И ведь никого из военкомата не накажут...
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115
Obrval 7 часов назад
На то и расчёт. Сейчас только слепой не видит, что происходит.
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