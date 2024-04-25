Экс-замминистра культуры получила 7 лет колонии

Также с неё взыскали почти 126 млн рублей материального ущерба.
Ольга Ярилова стала замминистра культуры в 2018 году. Курировала департаменты кинематографии и цифрового развития, образования, проектного управления и региональной политики. Под её крылом был и отдел государственной службы и противодействия коррупции, общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры».
В сентябре 2022 года покинула пост по собственному желанию, а через полгода её арестовали. Ярилову обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, замминистра погорела на «Пушкинской карте».
Карта сделана для молодёжи от 14 до 22 лет. С ней они могут посещать театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета.
По сути, это банковская карта платёжной системы «Мир», на которую государство начисляет субсидию на посещение культурных мероприятий - 5 000 рублей в год.
Ярилова не исключила из программы «Пушкинской карты частный музей мороженого, он находится в столичном «Москва-Сити». Школьники туда с удовольствием ходили за государственный счёт, в результате бюджет получил ущерб в 125 миллионов рублей.
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После ареста, Ярилова частично признала свою вину. А на суде стала отрицать все обвинения. И утверждала, что не могла по собственному желанию включить частный музей в программу.
Но её доводы суд не убедили. Бывшую чиновницу признали виновной по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребления полномочиями, повлекшие тяжкие последствия».
Назначить Яриловой наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - говорится в приговоре.
Заодно постановили взыскать с неё 125 млн 829 тыс. 350 рублей по иску Минкультуры о возмещении материального ущерба. После отсидки, ей запрещено в течение 2 лет работать в госструктурах.
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Посмотрим сколько Иванову сотоварищи начислят. Там вроде до 15-ти корячится...
возможно был не гласный тариф на включение в список...
Расчёт такой - даже если тебя изловят и посадят, то у тебя будут средства чтоб коррумпировать если не следствие, суд и прокуратуру, то как минимум руководство пеницитарного заведения, и сидеть ты там будешь как король, выйдешь по УДО, и будешь счастливо жить не тужить на "пенсии" используя материальные активы, которые ты заботливо оформил на родню и друзей.
Даже если дети наедались там в ресторане - то всё равно, на карточке 5000 рублей, значит было сделано 25 тысяч посещений. Ой, много.
Что-то нам недоговаривают.