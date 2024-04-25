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Экс-замминистра культуры получила 7 лет колонии

Экс-замминистра культуры получила 7 лет колонии

Автор:
25 апреля 2024 16:09
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ольга Ярилова   Суд   арест   замминистра культуры   пушкинская карта   
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Также с неё взыскали почти 126 млн рублей материального ущерба.

Ольга Ярилова стала замминистра культуры в 2018 году. Курировала департаменты кинематографии и цифрового развития, образования, проектного управления и региональной политики. Под её крылом был и отдел государственной службы и противодействия коррупции, общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры».

В сентябре 2022 года покинула пост по собственному желанию, а через полгода её арестовали. Ярилову обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, замминистра погорела на «Пушкинской карте».

Карта сделана для молодёжи от 14 до 22 лет. С ней они могут посещать театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета.

По сути, это банковская карта платёжной системы «Мир», на которую государство начисляет субсидию на посещение культурных мероприятий - 5 000 рублей в год.

Ярилова не исключила из программы «Пушкинской карты частный музей мороженого, он находится в столичном «Москва-Сити». Школьники туда с удовольствием ходили за государственный счёт, в результате бюджет получил ущерб в 125 миллионов рублей.

После ареста, Ярилова частично признала свою вину. А на суде стала отрицать все обвинения. И утверждала, что не могла по собственному желанию включить частный музей в программу.

Но её доводы суд не убедили. Бывшую чиновницу признали виновной по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребления полномочиями, повлекшие тяжкие последствия».

Назначить Яриловой наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - говорится в приговоре.

Заодно постановили взыскать с неё 125 млн 829 тыс. 350 рублей по иску Минкультуры о возмещении материального ущерба. После отсидки, ей запрещено в течение 2 лет работать в госструктурах.

Источник:

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Метки: Видео   Ольга Ярилова   Суд   арест   замминистра культуры   пушкинская карта   
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40k
АнтонПолднев 2 часа назад
Чёт я недопонял немного. Т.е. она сама на этих картах не заработала? Только ущерб бюджету? Тогда, если она выплатила штраф, 7 лет, это крутовато. Либо образцово-показательно решили наказать.
Посмотрим сколько Иванову сотоварищи начислят. Там вроде до 15-ти корячится...
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2k
Evgeny K. 3 минуты назад
Откаты, скорее всего она влияла на принятие решения какую организацию включить в список доступных по Пушкинской карте. Тоесть сомнительные "музеи" получали клиентов и оплату из бюджета, а она соответственно откаты в том или ином виде...
возможно был не гласный тариф на включение в список...
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3k
Сергей 10 минут назад
А вообще тенденция правильная намечается. Неужели государство все-таки начало воров к ногтю прижимать?
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43k
Example 6.2.6 20 минут назад
Дайте угадаю, кому откатывал часть выручки частный музей мороженого в москоу-сити? :) Таких людей, сажать надо с детальными расследованиями коррупционной составляющей, и конфисковывать имущество, не только у них, а ещё у их родственников и друзей, если те не смогут доказать легальность средств, на которое это имущество закупалось. А то казнокрады типо хитрые, сами по декларации имеют квартирку в Одинцово, батину шестёрку и скромную дачу.. зато на племянника записана вилла, ройл-ройс и счёт в банке такой, что Билл Гейтс завистливо сглотнул бы слюну.
Расчёт такой - даже если тебя изловят и посадят, то у тебя будут средства чтоб коррумпировать если не следствие, суд и прокуратуру, то как минимум руководство пеницитарного заведения, и сидеть ты там будешь как король, выйдешь по УДО, и будешь счастливо жить не тужить на "пенсии" используя материальные активы, которые ты заботливо оформил на родню и друзей.
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15k
Иван Иваныч Полчаса назад
Поворовала, теперь дай другим.
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73
ПИВОнер 39 минут назад
Вот как-раз через 2 года по УДО и выйдет. Легко вернётся на прежнее место и продлжить "культурить".. Там своих не бросают..
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4k
RaiJu 44 минуты назад
За коррупцию нужен расстрел, по другому победить это нельзя.
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275
Александр Кузнецов RaiJu 40 минут назад
Где здесь коррупция то?
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10k
vasilykopkov 56 минут назад
Ну да, ну да, а министр как всегда не при делах....
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62k
hpgjzsorqzo4 57 минут назад
Хороший боец с коррупцией , настоящий .
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20k
Bill 2 часа назад
Госудаство перечисляло детям деньги. Дети ходили в частный музей, билет там 1600 рублей, потратили 125 млн. Т.е. 78 тысяч посещений - 200 человек в день - по одному ребенку каждые 2 минуты?
Даже если дети наедались там в ресторане - то всё равно, на карточке 5000 рублей, значит было сделано 25 тысяч посещений. Ой, много.
Что-то нам недоговаривают.
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25
Alex 2 часа назад
норм мороженного поели)
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619
DuckTales 2 часа назад
А у нее есть такие деньги , откуда ?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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