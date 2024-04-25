Экс-замминистра культуры получила 7 лет колонии

После ареста, Ярилова частично признала свою вину. А на суде стала отрицать все обвинения. И утверждала, что не могла по собственному желанию включить частный музей в программу.

Но её доводы суд не убедили. Бывшую чиновницу признали виновной по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребления полномочиями, повлекшие тяжкие последствия».

Назначить Яриловой наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - говорится в приговоре.

Заодно постановили взыскать с неё 125 млн 829 тыс. 350 рублей по иску Минкультуры о возмещении материального ущерба. После отсидки, ей запрещено в течение 2 лет работать в госструктурах.