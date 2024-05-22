Русский Дисней — великое призвание и великая любовь Владимира Сутеева⁠⁠

Ночью 22 июня 1941 года в Комитете кинематографии Сутеев представил свою «Муху-Цокотуху». Сходил с ума от волнения – ведь от решения худсовета зависело не только будущее мультфильма, но во многом и его собственное. «Цокотуха» была одобрена, Сутеев ликовал… А через несколько часов началась война. Спустя два дня после ее начала в составе стрелковой дивизии тридцатисемилетний художник был отправлен на Юго-Западный фронт. В сентябре 1941 года его дивизия оказалась в окружении и героически продержалась до освобождения в марте 1942 года. Сутеев почти никогда не говорил о войне и не оставил практически никаких воспоминаний о тех страшных днях.

В каком-то смысле он не прекращал работать и тогда, его умениям нашлось приложение и в военное время. Известно, что в 1943 году он участвовал в создании обучающих военных картин. В дальнейшем кадры из фильмов «Ориентирование на местности», «Типы вражеских танков», «Уничтожай танки врага», «Борьба с вражескими танками», «Как бороться с замораживанием» вошли в число наглядных пособий отечественных военных училищ.