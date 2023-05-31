"Девушка без адреса": её называли актрисой одной роли

Светлана родилась в 1937 году в Ленинграде, в семье учителей. Девушка решила пойти по стопам родителей и поступила на филфак.

Как-то раз её заметил ассистент Рязанова и поспешил рассказать о ней режиссёру. Эльдару Александровичу так понравилась Светлана, что он без проб утвердил её в картину "Девушка без адреса", да ещё и на главную роль. Потребовал он только одного - сбросить несколько килограмм, что Светлана и сделала.



