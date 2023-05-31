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"Девушка без адреса": её называли актрисой одной роли

"Девушка без адреса": её называли актрисой одной роли

Автор:
31 мая 2023 19:30
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   СССР   актрисы   биография   интересное   советские актрисы   советское кино   судьба   
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А ведь у Светланы Карпинской была не только роль в рязановской комедии. Но сразу так и не вспомнишь, где именно она снималась.

Светлана родилась в 1937 году в Ленинграде, в семье учителей. Девушка решила пойти по стопам родителей и поступила на филфак.

Как-то раз её заметил ассистент Рязанова и поспешил рассказать о ней режиссёру. Эльдару Александровичу так понравилась Светлана, что он без проб утвердил её в картину "Девушка без адреса", да ещё и на главную роль. Потребовал он только одного - сбросить несколько килограмм, что Светлана и сделала.


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Рязанов, кстати, позже говорил, что фильм он не любит и стеснялся, когда ему напоминали про "Девушку без адреса". Ничего удивительного, это ведь было только начало его карьеры и он искал свой стиль. Но зрители фильм приняли позитивно и спустя десятки лет он продолжает радовать уже несколько поколений.

Не исключено, что именно поэтому практически все актёры, сыгравшие в этой картине, больше никогда не принимали участие в проектах Рязанова. Один раз он позвал её на пробы в свою картину "Берегись автомобиля", но тогда роль получила Ольга Аросева.


Спустя несколько лет Карпинская получила главную роль в фильме "Командировка", где её партнёром стал Олег Ефремов.

После этой картины Светлана пропала с экранов и больше 10 лет про неё никто ничего не слышал. Всё дело было в личной жизни актрисы.


После выхода "Девушки без адреса" на экраны, Светлана решила пойти учиться на актрису. Мастер ЛГИТМиКа, Борис Вульфович Зон, очень лестно отзывался об её таланте и согласился принять юное дарование на первый курс, несмотря на то, что учебный год уже подходил к концу.

Вот там-то Карпинская и познакомилась со своим мужем Дмитрием Зинченко. По окончании учёбы Карпинскую приглашали в ленинградские театры, а вот её мужу такого количества предложений не поступало и в итоге он оказался в областном театре, а Светлану сам Акимов пригласил в Ленинградский театр комедии.


Муж болезненно переживал успех жены. Он был ревнив, категорически запрещал ей сниматься в кино и в таком режиме молодые супруги прожили пять лет. Детей в браке не было.
Они развелись, но Карпинскую в кино не приглашали - она просто упустила момент, когда ей хотели давать роли все режиссёры СССР. Про неё просто-напросто забыли.


Но актриса продолжала играть в театре и вступила в отношения со своим коллегой по цеху Геннадием Воропаевым (его вы могли видеть в роли альпиниста в фильме "Вертикаль"). Воропаев, кстати, был женат на балерине Алле Осипенко, что ему совершенно не мешало иметь репутацию бабника. С Карпинской они постоянно то сходились, то расходились и актриса даже забеременела от своего любовника, но избавляться от ребёнка не захотела.

Геннадий долго не грустил и тут же, в этом же театре, обзавёлся новой пассией, что Светлану, разумеется, потрясло и оскорбило. Столкнувшись как-то раз с соперницей за кулисами Карпинская не выдержала и ударила её по голове авоськой, где лежали свежекупленные яйца. Катя Иванова из "Девушки без адреса" всё-таки проявила себя.


Время шло и Светлана родила дочь. Та выросла, родила своих детей, но никто из наследников актрисы не связал свою жизнь с её профессией.
Сама Карпинская в 70-х и 80-х всё-таки сыграла ещё в нескольких картинах. Ярче всего она запомнилась в "Сладкой женщине", где она играла роль подруги главной героини. Самой Карпинской, кстати, не очень нравится этот фильм.

Светлана Карпинская скончалась 18 февраля 2017 года, после изнурительной борьбы с болезнью.

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Метки: Жизнь   СССР   актрисы   биография   интересное   советские актрисы   советское кино   судьба   
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2  комментария
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Джордж. Вашингтон. 3 минуты назад
Ох, не тот фильм, за который Рязанову нужно сильно стыдиться
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