В Польше пересняли российский сериал "Кухня"

По мнению российских зрителей, ремейк получился не очень. Оригинал, как всегда, выше на голову.
Фанаты российского сериала нашли на просторах сети фрагменты польской адаптации "Кухни". По их словам, ремейк практически полностью повторяет российский оригинал. Это касается и подбора актёров, сюжетной линии, названия сериала и даже ресторана, в котором разворачивается сюжет — Claude Monet.
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Даже некоторые сцены и диалоги в польской адаптации воспроизведены покадрово.
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Известно, что права на адаптацию "Кухни" поляки выкупили в 2019 году. В 2021-м проект выпустили на экраны. Насколько успешным получился ремейк, к сожалению, неизвестно, но российские зрители уверяют, что харизму и шарм шеф-повара Виктора Баринова скопировать им не удалось.
До поляков адаптации российской "Кухни" появлялись на экранах Греции, Германии, Эстонии и Португалии. Но популярности ремейк нигде не сыскал. Немецкая "Кухня" из-за низких рейтингов закрылась после второго сезона, а греческая "Так точно, шеф!" прожила всего один сезон.
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Все просмотрела с удовольствием.
То, что некоторые актеры в реальной жизни скурвились, жаль, конечно, но сериал хорош.
https://www.kinopoisk.ru/series/687595/https://www.kinopoisk.ru/series/687595/
- Братан, так ты тоже говно сделал.
- Да это ваще не важно. Главное что у них хуже