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В Польше пересняли российский сериал "Кухня"

В Польше пересняли российский сериал "Кухня"

Автор:
09 декабря 2023 13:47
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Польша   Россия   комедия   кухня   ремейк   сериал   
2001
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По мнению российских зрителей, ремейк получился не очень. Оригинал, как всегда, выше на голову.

Фанаты российского сериала нашли на просторах сети фрагменты польской адаптации "Кухни". По их словам, ремейк практически полностью повторяет российский оригинал. Это касается и подбора актёров, сюжетной линии, названия сериала и даже ресторана, в котором разворачивается сюжет — Claude Monet.

Даже некоторые сцены и диалоги в польской адаптации воспроизведены покадрово.

Известно, что права на адаптацию "Кухни" поляки выкупили в 2019 году. В 2021-м проект выпустили на экраны. Насколько успешным получился ремейк, к сожалению, неизвестно, но российские зрители уверяют, что харизму и шарм шеф-повара Виктора Баринова скопировать им не удалось.


До поляков адаптации российской "Кухни" появлялись на экранах Греции, Германии, Эстонии и Португалии. Но популярности ремейк нигде не сыскал. Немецкая "Кухня" из-за низких рейтингов закрылась после второго сезона, а греческая "Так точно, шеф!" прожила всего один сезон.

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Метки: Видео   Польша   Россия   комедия   кухня   ремейк   сериал   
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18  комментариев
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164
Александра С Час назад
Как на меня, мне сериал пошел хорошо.
Все просмотрела с удовольствием.
То, что некоторые актеры в реальной жизни скурвились, жаль, конечно, но сериал хорош.
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582
леонид 19 минут назад
Сериал Кухня изначально это Английский сериал а наша версия это уже ремейк https://www.kinopoisk.ru/series/571070/?utm_referrer=yandex.ruhttps://www.kinopoisk.ru/series/571070/?utm_referrer=yandex.ru
https://www.kinopoisk.ru/series/687595/https://www.kinopoisk.ru/series/687595/
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36k
АнтонПолднев Полчаса назад
- Еееее! Кто-то сделал хуже, чем я!
- Братан, так ты тоже говно сделал.
- Да это ваще не важно. Главное что у них хуже
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3k
Walther Полчаса назад
Событие года, бл*дь! Верно подмечено, что и оригинал ни кому не упирался. Кухонному эксперту по экономике под названием "Подкаминская", зае*авшей своей ХАЛВОЙ, отдельный привет!
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2k
Никита Сергеевич 36 минут назад
Оригинал тоже ничего выдающегося не представляет.
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1k
liveevil 37 минут назад
А зачем переводить польскую версию, если есть оригинальная русская? Тем более 1 в 1?
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6k
Владимир 39 минут назад
Лучше этой польской кухни не снимут
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1k
Sumrak58100 56 минут назад
Да и оригинал-то тоже так себе. Особенно потуги на якобы философские якобы рассуждения в конце каждой серии.
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52k
Андрей Час назад
А почему нашего усатого не позвали на главную роль? Он и колоритнее и деньги ему сейчас нужны и против режЫма. Полякам бы он понравился.
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585
Алексей Бляйбтрой Час назад
курва бобр где?
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11k
Гомерчик Час назад
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2k
Егор Час назад
Да и оригинал - дерьмо.
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3k
Павел Новиченко 2 часа назад
Меня терзают смутные сомнения, а не голливудский ли проект эта "Кухэн" ?
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