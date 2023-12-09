В Польше пересняли российский сериал "Кухня"

Известно, что права на адаптацию "Кухни" поляки выкупили в 2019 году. В 2021-м проект выпустили на экраны. Насколько успешным получился ремейк, к сожалению, неизвестно, но российские зрители уверяют, что харизму и шарм шеф-повара Виктора Баринова скопировать им не удалось.





До поляков адаптации российской "Кухни" появлялись на экранах Греции, Германии, Эстонии и Португалии. Но популярности ремейк нигде не сыскал. Немецкая "Кухня" из-за низких рейтингов закрылась после второго сезона, а греческая "Так точно, шеф!" прожила всего один сезон.