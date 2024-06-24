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Если вы носите очки, вы поймёте: эти трудности более чем реальны!
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8. А ещё вы жалеете, что на очки нельзя позвонить, когда ищете их. При этом они частенько остаются у вас на лбу.
10. Если вы - женщина, ваши очки вступают в непримиримую борьбу с макияжем: ресницы задевают стёкла.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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На самом деле если очень плохое зрение, то сложно наносить макияж. Вот это реальная проблема. Мне приходится даже резать карандаши для глаз пополам, поскольку надо быть близко к зеркалу, а длина карандаша не позволяет. Специальные очки для макияжа с одной линзой фигня, а не помощь.
Реальные проблемы это дождь и мороз. А остальные указанные тут полная ерунда. И главнейшая, как обычно, это подобрать удобные, красивые, надёжные и не супердорогие очки.