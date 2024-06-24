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11 проблем, которые поймут только очкарики

11 проблем, которые поймут только очкарики

Автор:
24 июня 2024 17:00
Метки: Проблемы   очкарики   очки   
1072
11
Если вы носите очки, вы поймёте: эти трудности более чем реальны!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Проблемы   очкарики   очки   
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7  комментариев
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42k
АнтонПолднев 55 минут назад
Большинство надумано. Очень много лет ношу очки. Когда ездил на мото носил линзы, очки в шлеме не удобно. Но по жизни всё равно ношу очки. Мне удобнее. Вот телек смотрю в очках, а читаю без. И как с линзами быть в таком случае? Машину вожу в очках, но поскольку в такси периодически стою в ожидании заказа и читаю. Как быть с линзами? Тут конечно дело каждого, и очки иногда вызывают некоторые неудобства, но лично мне практичнее.
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14k
Denissg 16 минут назад
Автор этого скудоумия никогда не носил очки.
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13k
Света 24 минуты назад
Автор скопировал и обнародовал всякую фигню. Особенно доставил пункт №10. На приложенной картинке, моделька просто неправильно носит очки. И да, таких , вдохновлённых подобными картинами, достаточно много, особенно неопытных очкариков.))) Очки не притискивают ко лбу, бровям, их носят на переносице. То есть до даже длинных ресниц расстояние более чем достаточное. Обратите внимание на фото. Тут три моих разных вариантов и хорошо видно где находятся носоупоры и мост и какаво расстояние от линзы до ресниц. Ну конечно если вы налепили опахала, то может и помешать.
На самом деле если очень плохое зрение, то сложно наносить макияж. Вот это реальная проблема. Мне приходится даже резать карандаши для глаз пополам, поскольку надо быть близко к зеркалу, а длина карандаша не позволяет. Специальные очки для макияжа с одной линзой фигня, а не помощь.
Реальные проблемы это дождь и мороз. А остальные указанные тут полная ерунда. И главнейшая, как обычно, это подобрать удобные, красивые, надёжные и не супердорогие очки.
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5k
Tuskub Полчаса назад
"Аффтар" никогда не носил очки )). Я их носил 17 лет, потом операция и уже 24 года без них. Для очкариков утро начинается не с кофе - это нащупывание очков на том месте, где ты их вчера, вроде бы, положил )) Засыпать в очках - классика (с поломкой или изменением геометрии в дальнейшем). Как близорукий (в прошлом) - это вечный наклон очков (с подъемом дужек) для улучшения (кратковременного) зрения, т.к. зрение постоянно падало, а менять диоптрии часто не рекомендуется... Вот такая "мутная" личная история )))
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182
vvv Полчаса назад
Насрать на Райана и отдельно на Гослинга
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32k
Serg2001 37 минут назад
Многие виды спорта и профессии несовместимы с ношением очков. Купание с очками проблематично. Очки значительно снижают шансы одержать верх в дворовом бытовом противостоянии. И т.п.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1313 постов (1241 в горячем)

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