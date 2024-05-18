Тайцы красят ногти, чтобы избежать нападения призрачной вдовы

Почти что криминальный роман

За короткое время в небольшой деревне Пу Хун, где все друг друга знают с детства, умерло пять человек. Первыми были двое мужчин-родственников, которые скончались просто на месте без особых причин.

Потом девочка-подросток разбилась на мотоцикле на совсем не насыщенной трафиком деревенской дороге. Подробности и гибели еще двух полиция решила не разглашать, чтобы не стимулировать еще большую панику в провинции.