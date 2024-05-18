Тайцы красят ногти, чтобы избежать нападения призрачной вдовы

В тайской деревне Пу Хонг провинции Каласин мужчины дружно принялись красить ногти, потому что все просто до ужаса напуганы реально убивающим людей злым призраком.
Почти что криминальный роман
За короткое время в небольшой деревне Пу Хун, где все друг друга знают с детства, умерло пять человек. Первыми были двое мужчин-родственников, которые скончались просто на месте без особых причин.
Потом девочка-подросток разбилась на мотоцикле на совсем не насыщенной трафиком деревенской дороге. Подробности и гибели еще двух полиция решила не разглашать, чтобы не стимулировать еще большую панику в провинции.
Для такой малой деревни количество погибших было запредельным. И местные решили, что виной тому злой мстительный дух, от которого помогут обереги.
И Буссади Маласи, местная ясновидящая (а какая маленькая азиатская деревушка без собственной ясновидящей?), увидела двух виновных призраков.
Призрак мстительной вдовы, которая гоняется за ненавистными ей мужчинами. А второй тот самый попом, о котором я писала. Довольно жуткий, его образ использовали, чтобы люди не выходили во время Ковида на улицу в комендантский час.
Чтобы не встретиться с попом, нужно не ходить мимо захоронений по ночам. А вот мстительной вдовы можно защититься… превратившись в женщину!
То есть притвориться ей. Но юбок носить и пол менять не надо, тайцы очень консервативны. У них ногти имеют право красить только женщины, потому чтобы превратиться в женщину, мужчине нужно покрасить в яркий цвет ногти.
И теперь все в деревне покрасили ногти в яркий красный. А на свои дома повесили таблички «Мужчины тут не проживают». Образованный призрак прочтет и уйдет.
Вот так все быстро под угрозой смерти все отказались от своего мужества прямо наперегонки. Но кто знает, как вели бы себя мы, когда бы нам так страху нагнали.
Источник:
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