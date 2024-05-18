Булочковая ярость, страсть и предательство – уникальный гонконгский праздник

Находящийся уже на грани вымирания остров внезапно получил избавление, потому нельзя описать безумный восторг и благодарность божеству (конечно же, китайцы решили, что спас их бог).

А поскольку в Азии принято в качестве подношений приносить богам еду, особенно такие булочки, то жители решили не просто поднести богу дары, а построить ОГРОМНУЮ башню из булочек. А лучше – три.

И что примечательно – продолжают строить булочные башни каждый год с середины 18 века.