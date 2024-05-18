Булочковая ярость, страсть и предательство – уникальный гонконгский праздник

Каждый год в Гонконге строят три очень высоких башни из мягких китайских булочек бао. А начали их строить из-за чумы. Звучит довольно безумно? И выглядит точно так же, но история замечательная!
Булки и чума, чума и булки
В 18 веке остров Ченг Чау (один из островов Гонконга) вымирал из-за чумы, а те, кто пытался сбежать в море от зараженных, становились жертвами рыскающих вдоль побережья пиратов.
Спас жителей счастливый случай. Моряки с большой земли привезли как-то на остров картинку с Пак Тай, доброго бога-покровителя, защитника людей. И внезапно Чума отступила, а пираты уплыли по своим делам. Остров стал свободен.
Находящийся уже на грани вымирания остров внезапно получил избавление, потому нельзя описать безумный восторг и благодарность божеству (конечно же, китайцы решили, что спас их бог).
А поскольку в Азии принято в качестве подношений приносить богам еду, особенно такие булочки, то жители решили не просто поднести богу дары, а построить ОГРОМНУЮ башню из булочек. А лучше – три.
И что примечательно – продолжают строить булочные башни каждый год с середины 18 века.
Зачем лезть на небоскреб из булок
При этом «чумной» фестиваль Ченг Чау Бунг очень задорный. В его рамках участники-соперники залезают на огромные башни булок с мешками и оттуда начинают собирать как можно больше булок. Кто наберет больше всех – тот преподнес богу больше всего даров, а значит – победил и получил благословение.
Всего на три башни уходит по 9 тысяч булок! В некоторые годы денег не хватало, потому булки заменяли на пластик (чтобы было экономичнее и использовать их на следующий год). Но конечно жителям нравится, когда находятся деньги на настоящие булки.
Залезают все специально на самый верх, чтобы обирать с макушки. Потому что если начать обдирать снизу, потом цепляться будет не за что и выше не заберешься.
Не очень гигиенично, но булочки стараются аккуратно заворачивать в бумажные пакеты.
В последние годы на этих бумажках печатают «цену» булочки, то есть очки, которые будут учтены при подсчете. Прямо геймификация в реальной жизни, и стимулирование стремиться залезть наверх за самыми дорогими булками быстрее всех. Так состязание стало еще зрелищнее, участники буквально вырывают лучшие булки друг у друга из-под носа.
Можно даже вырвать из рук булку, но такой участник был осужден зрителями. Ведь нельзя проявлять зависть, когда собираешь божественное подношение.
В храмах во время праздника всем входящим дается по булке, на это тоже уходит огромная часть городского бюджета. И за 15 минут до полуночи в храме сжигают Короля призраков (то есть уничтожают Чуму).
Есть правда одно, но – в период фестиваля, около недели, нельзя есть мясные блюда. На улицах продается множество выпечки и разной еды, но протянуть неделю без мяса гостям Китая обычно не улыбается.
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