Проект «Чаган». Озеро с пугающим «фоном»

Сильным стимулом для развития технологий во все времена были войны. Ведь если не быть сильнее противника, быстрее или умнее, то поражение и, возможно, полное уничтожение станут печальным, но закономерным итогом. Кроме того, военные технологии — основа большей части технологий гражданских: в электронике, системах связи, энергетике и других областях.

На сегодняшний день есть одна сфера науки, что внушает иррациональный страх большинству людей. Нечто способное полностью стереть с лица земли целые города, а то и страны. То, что закончило все глобальные войны, и то, что считается самым опасным вооружением. Ядерное оружие. Однако и эту технологию, изначально задуманную, как сверхмощный фугас, и разработанную во время Второй мировой войны, старались адаптировать под мирные цели. И если о существовании ядерных реакторов известно всем, то некоторые другие эксперименты так и остались лишь на страницах истории

СССР был страной колоссальных проектов и масштабных строек, реализуя огромные инженерные проекты, что и сейчас не по плечу большинству стран мира. К примеру, каскады ГЭС, повороты рек, электрификация всей страны… Но, конечно, как это всегда и бывает, за блеском и лоском оглушительных успехов скрываются и такие проекты, после реализации которых появлялись побочные эффекты, сводящие на нет любую позитивную задумку.

Использование силы ядерного распада не только в энергетике приходило в голову многим ученым и инженерам. Ведь мощность ядерного взрыва при пересчёте на массу взрывчатого вещества и выделяемую энергию оставляло ядерные заряды в безусловных лидерах по сравнению со всем, что знало до этого человечество.

В марте 1962 года правительству СССР поступил доклад учёных-ядерщиков. В этом документе подробно и с расчётами приводились аргументы:«О необходимости развёртывания работ по изучению возможностей использования атомных и термоядерных взрывов в технических и научных целях». Документ был принят положительно, и был объявлен конкурс среди НИИ, занимавшихся ядерными проектами для реализации изложенных идей. По результатам конкурса в дело был пущен проект КБ-11, испытания которого прошли в 1964 году на Семипалатинском полигоне.