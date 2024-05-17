Проект «Чаган». Озеро с пугающим «фоном»

Человечество всегда овладевало технологиями неравномерно. Порой целые народы и государства живут «в прошлом», отставая на десятилетия, а то и на века от других. Даже сегодня есть племена, существующие фактически на уровне каменного века, и для них обыкновенная лампочка накаливания или аспирин выглядят волшебством.
Сильным стимулом для развития технологий во все времена были войны. Ведь если не быть сильнее противника, быстрее или умнее, то поражение и, возможно, полное уничтожение станут печальным, но закономерным итогом. Кроме того, военные технологии — основа большей части технологий гражданских: в электронике, системах связи, энергетике и других областях.
На сегодняшний день есть одна сфера науки, что внушает иррациональный страх большинству людей. Нечто способное полностью стереть с лица земли целые города, а то и страны. То, что закончило все глобальные войны, и то, что считается самым опасным вооружением. Ядерное оружие. Однако и эту технологию, изначально задуманную, как сверхмощный фугас, и разработанную во время Второй мировой войны, старались адаптировать под мирные цели. И если о существовании ядерных реакторов известно всем, то некоторые другие эксперименты так и остались лишь на страницах истории
СССР был страной колоссальных проектов и масштабных строек, реализуя огромные инженерные проекты, что и сейчас не по плечу большинству стран мира. К примеру, каскады ГЭС, повороты рек, электрификация всей страны… Но, конечно, как это всегда и бывает, за блеском и лоском оглушительных успехов скрываются и такие проекты, после реализации которых появлялись побочные эффекты, сводящие на нет любую позитивную задумку.
Использование силы ядерного распада не только в энергетике приходило в голову многим ученым и инженерам. Ведь мощность ядерного взрыва при пересчёте на массу взрывчатого вещества и выделяемую энергию оставляло ядерные заряды в безусловных лидерах по сравнению со всем, что знало до этого человечество.
В марте 1962 года правительству СССР поступил доклад учёных-ядерщиков. В этом документе подробно и с расчётами приводились аргументы:«О необходимости развёртывания работ по изучению возможностей использования атомных и термоядерных взрывов в технических и научных целях». Документ был принят положительно, и был объявлен конкурс среди НИИ, занимавшихся ядерными проектами для реализации изложенных идей. По результатам конкурса в дело был пущен проект КБ-11, испытания которого прошли в 1964 году на Семипалатинском полигоне.
Проект, получивший впоследствии название «Чаган», концептуально был похож на американский проект 1962 года, реализованный в Неваде. Тогда был произведён первый промышленный ядерный взрыв. Советский план состоял в том, чтобы использовать не ядерный, а термоядерный заряд, который обладал бы чистым выходом энергии в 94%. То есть, вся энергия ушла бы именно во взрывную волну, а не в проникающую радиацию. Для сравнения — промышленный взрыв в США двумя годами ранее имел чистоту 70% и оставил значительное радиационное загрязнение. Готовое к взрыву устройство было размещено в пойме реки Чаган в специальной скважине на глубине 178 метров. 15 января 1965 года в 05.59 и 59 секунд по Гринвичу заряд был приведён в действие. Его мощность составила 170 килотонн, что было примерно в 8,5 раз мощнее ядерной бомбы, взорванной в Хиросиме.
В результате взрыва образовалась воронка глубиной в 100 и диаметром в 430 метров. Уровень гамма излучения в первые стуки после взрыва составил 30 рентген в час, а через 10 дней 1 рентген в час. Уровень излучения на дне воронки через два месяца оказался почти вдвое меньше, нежели по краям образовавшегося кратера. Весной 1965 года с помощью обычной взрывчатки, бульдозеров и экскаваторов от речки Чаган к чаше, оставшейся после взрыва, был прокопан канал, который, вкупе с весенним половодьем, наполнил чашу водой. Общая ёмкость искусственного водоёма, состоящего из внешнего резервуара и, собственно, самой воронки, оценивалась в 17-20 миллионов кубометров воды. Советские газеты писали хвалебные отзывы о результатах этого масштабного эксперимента. Приводилась бравурные данные о площади полей, которые можно будет орошать с помощью нового водного резервуара. Выпускались газетные заметки о том, что радиоактивный фон в пределах разумного, и о том, что в озере искупались ответственные за взрыв ученые и инженер. Однако на самом деле результат оказался неоднозначным.
Несмотря на то, что советские физики-ядерщики сделали всё, чтобы минимизировать ионизирующее излучение после взрыва, полностью исключить его было невозможно. Произошедшее на озере Чаган, или Атом-коль, как назвали его местные, что означает «Атомное озеро», стало неудачным экспериментом.
На массивных отвалах по берегам озера, что образовались после взрыва, было зафиксировано значительное превышение радиационного фона. Транспорт, участвовавший в прокладке канала, был укреплен дополнительной свинцовой защитой, что было признано необходимым, так как область вокруг кратера продолжала «фонить». Использовать хоть и слегка, но всё же фонящую воду не представлялось возможным. Такими образом, объект законсервировали, а идею использовать ядерные взрывы для создания такого типа озер, как и в США за пару лет до этого, признали неэффективной. Спустя несколько лет, когда радиационный фон спал, был проведён ещё один эксперимент. В озеро выпустили несколько сотен видов различных микроорганизмов, живущих в воде, мелких млекопитающих, рыб и ракообразных.
Однако в ближайшие несколько лет около 90% всей этой живности погибло. По некоторым данным, основной причиной этого стала не радиация, а то, что эти организмы были взяты из куда более влажных мест обитания, вроде джунглей южной Америки и Азии. Однако даже спустя десятилетия радиационный фон от Чагана остается выше нормального.
Следует отметить, что этот эксперимент стал одним из многих, что провело человечество, осваивая новую атомную энергию. Вооружившись тем, что способно стереть с лица Земли всю жизнь, учёные пытались найти мирное направление для этой силы. Впрочем, судя по истории с озером Чаган, не всегда удачно. На сегодняшний день оно находится на территории Казахстана и признано объектом, особо пострадавшим от ядерных испытаний. Озеро и его окрестности остаются безлюдными и пользуются дурной славой.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»
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