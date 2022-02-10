Сможет ли прыжок под воду спасти вас от пуль выпущенных из разного вида огнестрельного оружияЕсли вы знакомы с популярным голливудским фильмом «Спасти рядового Райана», то наверняка помните знаменитый момент, когда немцы начали поливать американских солдат пулеметным огнем из бункеров на...