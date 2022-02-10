Момент, когда главный герой эффектно спасается от вражеских пуль, изящно прыгнув в воду, встречается в самых разных фильмах. Особенно американских. Причем, это не один прицельный выстрел, а целое облако пуль, которое после попадания в другую среду из разъяренных смертельно опасных ос превращается в безвредных заторможенных слизней.
А соответствуют ли эти сцены реальности хотя бы частично? На какой глубине можно действительно спастись от пули?
Пуля имеет аэродинамическую форму, и ее характеризует малое сопротивление воздушным массам. В зависимости от калибра ее поведение при столкновении с водной средой может быть разным: отскакивание, рикошет и даже уничтожение.
После попадания в воду пуле необходимо приложить дополнительную силу для преодоления естественного сопротивления жидкости. Поскольку вода в сотни раз плотнее по сравнению с воздухом, то пуля моментально начинает замедляться, теряя при этом свою кинетическую энергию.
Обычно после преодоления 25-сантиметрового расстояния она теряет 90% энергии. Для обычного стрелкового оружия – пистолета или винтовки этого хватает для того, чтобы снизить эффект от смертельного ранения до просто ранения, пусть даже опасного и болезненного. Умереть можно только если выстрел придется в сверхчувствительную область, к примеру, в глазницу.
Во время высадки в Нормандии (дело было во времена Второй мировой) солдаты выяснили, что при погружении под воду примерно на метр человеку уже не страшны пули, выпущенные из MG 42 – скорострельного германского пулемета. Водная толща настолько их замедляет, что они просто отскакивают от человеческого тела. Это при таких показателях такого оружия как скорость более 700 м/с, при которой на суше пуля из пулемета легко отрывает человеку конечности.
Андреас Валь – профессиональный научный коммуникатор и физик из Норвегии, провел опыт, выстрелив в себя под водой из штурмовой винтовки. Для выстрела он использовал веревку, закрепленную на спусковом крючке. Пуля замедлилась и, пролетев метр, просто опустилась на дно бассейна.
Посвятили этому вопросу программу и «Разрушители мифов». Для эксперимента они задействовали самое разное оружие, начиная со стандартного пистолета калибром 9 мм и заканчивая старинным мушкетом.
После произведенных из пистолетов, винтовок, дробовиков и мушкетов выстрелов организаторы шоу пришли к выводу, что вода действительно обеспечивает защиту от большинства современных видов стрелкового оружия.
При этом «Разрушители» в ходе эксперимента также выяснили, что больше шансов погибнуть от пули, выпущенной из дробовика или пистолета, нежели из винтовки. Видимо сверхзвуковые патроны сразу после выстрела разбиваются и лишаются своей энергии. Тогда как пуля из дробовика дольше сохраняет ее и, соответственно, смертоносность на расстоянии до полутора метров. Наиболее эффективным при тестировании себя показал мушкет с черным порохом. Его поражающая способность сохранилась на расстоянии 3 метра.
Таким образом, вероятность спасения в воде при обстреле зависит в основном от угла, под которым пули будут входить в воду. Если угол тупой, то отклонение будет незначительным, что обеспечит наибольшую глубину поражения. Но при стрельбе с берега обеспечить его практически невозможно. При вхождении пули под острым углом, находясь в среднем на метровой глубине, можно спастись от большинства разновидностей современного оружия.
Источник:
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А теперь изобразите ка мне "тупой" угол между траекторией пули и водной поверхность!
Маузеровский патрон 7. 92х57, канешн, мощный, но ручки-ножки отрывает крупнокалиберными, как правило...