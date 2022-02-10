Пуля имеет аэродинамическую форму, и ее характеризует малое сопротивление воздушным массам. В зависимости от калибра ее поведение при столкновении с водной средой может быть разным: отскакивание, рикошет и даже уничтожение.

После попадания в воду пуле необходимо приложить дополнительную силу для преодоления естественного сопротивления жидкости. Поскольку вода в сотни раз плотнее по сравнению с воздухом, то пуля моментально начинает замедляться, теряя при этом свою кинетическую энергию.