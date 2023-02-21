FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1875 постов • 734 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Наука
"Невкусная": учёные выпили воду, которой миллиарды лет, и рассказали о своих ощущениях

"Невкусная": учёные выпили воду, которой миллиарды лет, и рассказали о своих ощущениях

Автор:
21 февраля 2023 14:33
Сообщество : Наука
Метки: Учёные   вода   интересное   миллиард лет   старая вода   фото   эксперимент   
3724
3

Все мы знаем, что учёные готовы на многое для того, чтобы сделать новое открытие. На этот раз очень смелые учёные решили выпить воду, которой 2,6 млрд лет.

Воду они добыли из трещин гранита в канадской шахте на глубине нескольких километров. Геолог Барбара Шервуд Лоллар решила проверить, что будет, если попробовать воду на вкус. По словам Лоллар, вода оказалась вязкая, похожая по консистенции на кленовый сироп:

Жидкость чрезвычайно солёная из-за реакции между водой и камнем, а также имеет более высокую вязкость, чем водопроводная вода. Она также стала оранжевой, так как в ней начинают формироваться минералы.

×
×

Барбара пояснила, что эта вода сохранилась ещё с того времени, когда в атмосфере Земли ещё даже не было свободного кислорода. Первые многоклеточные организмы стали появляться только миллиард лет назад.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Учёные   вода   интересное   миллиард лет   старая вода   фото   эксперимент   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
· · 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Example 6.2.6 10 минут назад
Технически, почти вся вода на Земле - имеет возраст больший, либо равный возрасту планеты. Вся Вселенная образовалась преимущественно из атомов водорода, потому что после Большого взрыва, водород был превалирующим элементом, из которого образовалось первое поколение звёзд, в недрах которых путём термоядерных реакций начали зарождаться более тяжёлые элементы. Наш глобус - это остатки сверхновой, которая рванула тут 6 млрд лет назад выбросив в пространство кучу всяких элементов, включая кислород, который при взаимодействии с межзвёздным газом давал воду (в виде кристаллического льда), и всё это путём гравитации собиралось в кучки, где-то собралось много, и там зажглась новая термоядерная реакция породив Солнце, где-то поменьше - и там теперь планеты газовые гиганты типо Юпитера, где-то ещё меньше - и там планеты земного типа.. на которые потом падали (и продолжают) падать ледяные кометы, обогащая подходящую поверхность водой в жидком виде.
Почти все элементы которые нас окружают - есть порождение термоядерного горнила возрастом как минимум большим чем возраст планеты. И чем легче элемент тем старше он, так что водороду в воде, которая у нас тут плещется возрасту столько же сколько и вселенной (ну, чуть меньше\. где-то на секундочку).

Пойду окошко открою.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
892
КиriIL 53 минуты назад
А сколько лет интересно воде которая в реке например? день? год?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр Час назад
Врут, я как и вы каждый день пьем воду которой больше пары миллиардов лет, и ничего - вкусная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sedoisever 2 часа назад
А они точно учёные?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Bayker 2 часа назад
В нашем полку прибыло.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
803
Gigantes 2 часа назад
Всякую гадость в рот тащат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Мистер Фикс 3 часа назад
Похоже, баба хлебнула какой-то отстой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Михаил Гривин 3 часа назад
Сироп клЕновый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
koleos72 3 часа назад
Британские учёные?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ego sum qui sum 3 часа назад
21 век а лучшим способом проанализировать воду осталось попробовать ее на вкус?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Aleksandr 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
vasilykopkov 3 часа назад
А чё, мамонта из вечной мерзлоты не попробовали ещё?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Djeff 4 часа назад
Я понимаю когда люди в древности грибы пробовали. Не сдох - значит съедобный, но сейчас, когда эту воду можно на молекулы разложить... Слабоумие и отвага?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexander 4 часа назад
Мало нам летучих мышей !!
Всякую гадость в рот тянут !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Алекс 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
326450



Другие посты автора
Популярное в сообществах
США накрыла череда странных пожаров
США накрыла череда странных пожаров
Случайные шедевры природы
Случайные шедевры природы
Набирающие популярность в сообществах
Купите этот McLaren Senna на Copart, если шестизначная сумма за ремонт вас не пугает
Купите этот McLaren Senna на Copart, если шестизначная сумма за ремонт вас не пугает
Есть и хорошие новости
Есть и хорошие новости
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Этот мир не обречён

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#автомир#картинки#Москва#кино#Ynews#Еда#улыбнуло
#Юмор#факты#интересное#история#позитив#дети#СССР#подборка#люди#авто аварии
#Прикол#в мире#автомобили#Приколы#Жизнь#дтп#США#аварии#Фотографии#удивительно
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 Ученые рассказали о целебных свойствах музыки для мозга Ученые рассказали о целебных свойствах музыки для мозга "Это убьёт всех нас!": учёные рассказали, когда люди начнут строить отношения с роботами "Это убьёт всех нас!": учёные рассказали, когда люди начнут строить отношения с роботами Ученые показали пауков, которые охотятся стаями Ученые показали пауков, которые охотятся стаями Радиоактивный советский хрусталь: что скрывает в себе салатница Радиоактивный советский хрусталь: что скрывает в себе салатница В древней мумии мальчика нашли загадочные амулеты В древней мумии мальчика нашли загадочные амулеты

На что жалуетесь?

Вернуться