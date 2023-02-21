"Невкусная": учёные выпили воду, которой миллиарды лет, и рассказали о своих ощущениях

Все мы знаем, что учёные готовы на многое для того, чтобы сделать новое открытие. На этот раз очень смелые учёные решили выпить воду, которой 2,6 млрд лет.
Воду они добыли из трещин гранита в канадской шахте на глубине нескольких километров. Геолог Барбара Шервуд Лоллар решила проверить, что будет, если попробовать воду на вкус. По словам Лоллар, вода оказалась вязкая, похожая по консистенции на кленовый сироп:
Жидкость чрезвычайно солёная из-за реакции между водой и камнем, а также имеет более высокую вязкость, чем водопроводная вода. Она также стала оранжевой, так как в ней начинают формироваться минералы.
Барбара пояснила, что эта вода сохранилась ещё с того времени, когда в атмосфере Земли ещё даже не было свободного кислорода. Первые многоклеточные организмы стали появляться только миллиард лет назад.
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Почти все элементы которые нас окружают - есть порождение термоядерного горнила возрастом как минимум большим чем возраст планеты. И чем легче элемент тем старше он, так что водороду в воде, которая у нас тут плещется возрасту столько же сколько и вселенной (ну, чуть меньше\. где-то на секундочку).
Пойду окошко открою.
Иноземцы клятые. Так они же русских сказок не читали. А вообще-то, хай пьют протухшую без движения жидкость, демократия жешь Они давно уже животные (и уже давно не безобидные козлики)
Про ГУЛАГ - не было такого. Эту байку запустил Лженицин, потом повторил в одном из рассказов Веллер...
Всякую гадость в рот тянут !!!