"Невкусная": учёные выпили воду, которой миллиарды лет, и рассказали о своих ощущениях

Воду они добыли из трещин гранита в канадской шахте на глубине нескольких километров. Геолог Барбара Шервуд Лоллар решила проверить, что будет, если попробовать воду на вкус. По словам Лоллар, вода оказалась вязкая, похожая по консистенции на кленовый сироп:

Жидкость чрезвычайно солёная из-за реакции между водой и камнем, а также имеет более высокую вязкость, чем водопроводная вода. Она также стала оранжевой, так как в ней начинают формироваться минералы.