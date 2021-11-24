Гепард VS собака-робот

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Что может случиться, если запустить в клетку к гепардам маленькую собачку? Скорее всего ничего хорошего. А если это будет собака-робот?
Есть такой проект - Animal interaction. В нем исследуется реакция диких животных на роботов. В попытке добавить что-то новое в приевшуюся обстановку зоопарка и чтобы подарить животным новый опыт, к гепардам запустили собаку-робота.
В зоопарке Сиднея впервые решили провести эксперименты с участием роботов. Сначала такой робот был запущен ко львам. Все прошло хорошо, но кураторы проекта не были уверены, что также хорошо все пройдет и с гепардами.
Хищники удивленно смотрели через сетку на странное чудовище, которое подвели к клетке, Потом они начали шипеть, а ведь робопес еще даже не вошел в клетку. Куратор эксперимента объяснил, что нужно проверить, будут ли животные преследовать робота, поэтому он должен подойти к ним очень близко, на метр. Как только клетку открыли, нервные гепарды заметались и один сразу бросился на такую необычную собаку.
Экспериментатор продолжает управлять собакой, чтобы она бежала к хищнику. Гепард, в свою очередь, пытается атаковать робопса, но в какой-то момент, пугаясь, садится рядом. Когда пес подбежал ближе, гепард шипит и отступает. Видно, что хищники просто-напросто испугались робота и стали не нападать, а защищаться. Они даже не пытаются съесть странного гостя.
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аффтар! они же - животные, с прекрасно развитым обонянием и осязанием!!! нах*я им есть шелезяку?!