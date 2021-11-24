Гепард VS собака-робот

Хищники удивленно смотрели через сетку на странное чудовище, которое подвели к клетке, Потом они начали шипеть, а ведь робопес еще даже не вошел в клетку. Куратор эксперимента объяснил, что нужно проверить, будут ли животные преследовать робота, поэтому он должен подойти к ним очень близко, на метр. Как только клетку открыли, нервные гепарды заметались и один сразу бросился на такую необычную собаку.