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Гепард VS собака-робот

Гепард VS собака-робот (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 16:59
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   исследования   роботы   технологии   хищники   эксперимент   
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Что может случиться, если запустить в клетку к гепардам маленькую собачку? Скорее всего ничего хорошего. А если это будет собака-робот?
В зоопарке Сиднея впервые решили провести эксперименты с участием роботов. Сначала такой робот был запущен ко львам. Все прошло хорошо, но кураторы проекта не были уверены, что также хорошо все пройдет и с гепардами.

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Метки: интересное   исследования   роботы   технологии   хищники   эксперимент   
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6  комментариев
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17k
Vital Idol 2 часа назад
....Они даже не пытаются съесть странного гостя...
аффтар! они же - животные, с прекрасно развитым обонянием и осязанием!!! нах*я им есть шелезяку?!
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584
zenon Час назад
Видимо из спринтеров гепарды самые умные.
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1k
SavageTi 2 часа назад
Ну да, называется робопес, а для гепарда это какая-то неведомая херня, без глаз, без пасти, пахнет металлом и пластиком, что это вообще такое, чего от нее ожидать?
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57k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Я думаю, львы разнесли бы на молекулы.
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9k
quam mordet 2 часа назад
Животные сытые, им просто любопытно, да и характер у гепардов в сравнении с другими кошками более миролюбивый. К медведю бы его, быстро на транзисторы разберет.
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