Спорт уже не тот: журнал Sports Illustrated поместил на обложку изображение 130-килограммовой модели

Когда-то на страницах пляжной серии этого журнала красовались Анна Курникова и Мария Шарапова, а теперь мир захватил бодипозитив. Захватил и сожрал.
Хантер Макгрэди - девушка с обложки Sports Illustrated, как подтверждение того, что спортом могут заниматься все. Не совсем понятно, какому конкретному виду отдаёт предпочтение Макгрэди и каких успехов она достигла, но физическая форма модели вряд ли может служить примером.
Впервые девушка дебютировала в качестве модели плюс сайз, когда ей было 22 года, с тех пор она не похудела, а напротив прибавила в весе, и по-прежнему выступает за бодипозитив и инклюзивность. С изданием Sports Illustrated Макгрэди сотрудничает уже четыре года, правда, до сего момента ей ни разу не удавалось попасть на обложку, хотя это было её заветной мечтой.
И вот она сбылась.
В журнале модель предстаёт в купальниках разного фасона и, совершенно не стесняясь, оголяет свои объемные телеса, которые сложно скрыть за пляжной одеждой. Фото для журнала снимали в Мексике
У Макгрэди миловидное лицо и слишком много лишних килограммов. Её вес составляет 130 кг (рост 182 см), но эта цифра ничуть не пугает девушку. Контракты у неё есть, да и самоуверенности хоть отбавляй!
А раз так - подвиньтесь, спортсменки на ЗОЖ! Бодипозитив рулит!
В начале своей карьеры модель весила 50 кг, а потом стала толстеть. Она ходила в спортзал и сидела на диетах, но вес не уходил.
Две беременности тоже сделали своё дело, однако с тех пор, как появился спрос на бодипозитивные тела, жизнь у Макгрэди засияла новыми красками.
Sports Illustrated - один из самых знаменитых и авторитетных еженедельников о спорте в США, у которого всегда было много конкурентов, но в далёком 1964 году редакция придумала приглашать для съемок моделей и супермоделей. Девушки в бикини на фоне экзотических пейзажей - что может быть завлекательнее? Эта пляжная серия так понравилась читателям, что тираж вырос, и с тех пор издание стало одним из самых популярных в США.
А сумеет ли оно остаться таким, следуя заветам нового времени - вопрос вопросов. Во всяком случае, некоторые компании уже свернули бодипозитивную повестку, потеряв кучу прибыли. Возможно, Sports Illustrated ждёт тот же печальный опыт? Поживём-увидим, а пока "наслаждаемся" нестандартными моделями и гадаем, каким же видом спорта занимается эта девушка.
Источник:
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Но я возмущён тем, что это преподносится как красота, как норма.
Демонстрируют во всяких видах больного ожирением человека и ожидают, что мы будем восхищены. Это бесит сильнее всего.
Только один вопрос. А зачем вообще трусы?
а всё это уже закат эпохи журналов - те кто до сих пор читают журналы мне кажутся как минимум старомодными если не странными... по этому владельцам журналам уже давно пофигу что печатать
если человек умышленно сокращает себе жизнь лет на 20 (в ее случае больше) - остальным должно быть пофиг.
вот когда такие попрут из всех щелей, тогда и будет упс