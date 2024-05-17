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Спорт уже не тот: журнал Sports Illustrated поместил на обложку изображение 130-килограммовой модели

Спорт уже не тот: журнал Sports Illustrated поместил на обложку изображение 130-килограммовой модели

Автор:
17 мая 2024 14:49
Сообщество : Спорт
Метки: Hunter McGrady   plus-size   sports illustrated   Девушки в купальниках   бодипозитив   модель   модель плюс сайз   пляжная серия   
968
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Когда-то на страницах пляжной серии этого журнала красовались Анна Курникова и Мария Шарапова, а теперь мир захватил бодипозитив. Захватил и сожрал.

Хантер Макгрэди - девушка с обложки Sports Illustrated, как подтверждение того, что спортом могут заниматься все. Не совсем понятно, какому конкретному виду отдаёт предпочтение Макгрэди и каких успехов она достигла, но физическая форма модели вряд ли может служить примером.


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Впервые девушка дебютировала в качестве модели плюс сайз, когда ей было 22 года, с тех пор она не похудела, а напротив прибавила в весе, и по-прежнему выступает за бодипозитив и инклюзивность. С изданием Sports Illustrated Макгрэди сотрудничает уже четыре года, правда, до сего момента ей ни разу не удавалось попасть на обложку, хотя это было её заветной мечтой.


И вот она сбылась.




В журнале модель предстаёт в купальниках разного фасона и, совершенно не стесняясь, оголяет свои объемные телеса, которые сложно скрыть за пляжной одеждой. Фото для журнала снимали в Мексике



У Макгрэди миловидное лицо и слишком много лишних килограммов. Её вес составляет 130 кг (рост 182 см), но эта цифра ничуть не пугает девушку. Контракты у неё есть, да и самоуверенности хоть отбавляй!



А раз так - подвиньтесь, спортсменки на ЗОЖ! Бодипозитив рулит!

В начале своей карьеры модель весила 50 кг, а потом стала толстеть. Она ходила в спортзал и сидела на диетах, но вес не уходил.


Две беременности тоже сделали своё дело, однако с тех пор, как появился спрос на бодипозитивные тела, жизнь у Макгрэди засияла новыми красками.

Sports Illustrated - один из самых знаменитых и авторитетных еженедельников о спорте в США, у которого всегда было много конкурентов, но в далёком 1964 году редакция придумала приглашать для съемок моделей и супермоделей. Девушки в бикини на фоне экзотических пейзажей - что может быть завлекательнее? Эта пляжная серия так понравилась читателям, что тираж вырос, и с тех пор издание стало одним из самых популярных в США.



А сумеет ли оно остаться таким, следуя заветам нового времени - вопрос вопросов. Во всяком случае, некоторые компании уже свернули бодипозитивную повестку, потеряв кучу прибыли. Возможно, Sports Illustrated ждёт тот же печальный опыт? Поживём-увидим, а пока "наслаждаемся" нестандартными моделями и гадаем, каким же видом спорта занимается эта девушка.

Источник:

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Метки: Hunter McGrady   plus-size   sports illustrated   Девушки в купальниках   бодипозитив   модель   модель плюс сайз   пляжная серия   
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36  комментариев
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6k
Отвратительный Мужик 57 минут назад
Меня вырвало
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−3
gumer 4 минуты назад
Ну хоть не пид@рас.
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2k
Виктор Глущенко 7 минут назад
SVINYA.
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4k
solovei7 10 минут назад
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28k
Sheir 11 минут назад
Не, ну в бобслее у неё все шансы на успех.
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7k
alex 17 минут назад
мигрантам нравится
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8k
Максим 17 минут назад
Кому поплохело в этой теме - держите противоядие.
Ссылка www.youtube.com
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487
Дмитрий Байков 17 минут назад
ПУДЖ на обложке) дождались!
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18k
Majul 19 минут назад
Какой дурак называет ЭТО моделью?
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8k
Максим Полчаса назад
Пусть она будет такой, как хочет. Тем более, что и любителей покачаться на волнах хватает.
Но я возмущён тем, что это преподносится как красота, как норма.
Демонстрируют во всяких видах больного ожирением человека и ожидают, что мы будем восхищены. Это бесит сильнее всего.
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25k
Shtoppi Полчаса назад
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28k
Влад Полчаса назад
Ну вот и ответ в самом вопросе. Если читателям понравиться журнал выживет, перестанут покупать - разориться. Чего гадать - будем посмотреть.
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31k
Serg2001 43 минуты назад
Вот если бы кто-то увидел, что за фотки я только что быстренько пролистал, я б со стыда. наверное, помер... Фиг потом докажешь, что это случайно вышло...)
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41k
АнтонПолднев 43 минуты назад
Фото в бикини самые выигрышные

Только один вопрос. А зачем вообще трусы?
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21k
Davy Jones 44 минуты назад
А что у нас спортивное поедание комбикорма на время уже олимпийский вид спорта?
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14k
Copycat 45 минут назад
Ну нафига автор ты столько фото запихал) и так понятно что вес лишний

а всё это уже закат эпохи журналов - те кто до сих пор читают журналы мне кажутся как минимум старомодными если не странными... по этому владельцам журналам уже давно пофигу что печатать
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3k
Роман 46 минут назад
этот бодипозитив у нее закончится после первого сердечного приступа, скорее всего.
если человек умышленно сокращает себе жизнь лет на 20 (в ее случае больше) - остальным должно быть пофиг.
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785
Николай Александрович 46 минут назад
мне за мои 110 врачи говорят - ожирение, опасно, вены и все вытекающие, а она бодипозитивная модель и у нее все хорошо. Также её транслирует в средствах массмедиа, чтобы поддержать похожих людей с ожирением, чтобы те не старались изменить свое положение. Ну как тут не уверовать в идею о сокращении населения?
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4k
RaiJu 47 минут назад
Знаете для чего это делается? У меня возникла теория заговора. Это борьба с перенаселением. Но белые не понимают, что их культуру Азия и Восток не примут. Что традиционные семейные ценности останутся у них. Поэтому Европу заселят выходцы из Африки, арабы, персы. А Китай, Россия, Индия, страны Африки останутся при своих ценностях.
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7k
Старичок 47 минут назад
на фото девка вполне привьекательна, несмотря на избыточный вес.
вот когда такие попрут из всех щелей, тогда и будет упс
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18k
ron 48 минут назад
Хорошо что она темноватая, но плохо, если она - не трансгендер. Это недостаточно толерантно, а? )))
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2097 постов (2085 в горячем)

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