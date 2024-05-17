Спорт уже не тот: журнал Sports Illustrated поместил на обложку изображение 130-килограммовой модели

Впервые девушка дебютировала в качестве модели плюс сайз, когда ей было 22 года, с тех пор она не похудела, а напротив прибавила в весе, и по-прежнему выступает за бодипозитив и инклюзивность. С изданием Sports Illustrated Макгрэди сотрудничает уже четыре года, правда, до сего момента ей ни разу не удавалось попасть на обложку, хотя это было её заветной мечтой.

И вот она сбылась.