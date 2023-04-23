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35-летнюю модель плюс-сайз назвали самой сексуальной женщиной планеты

35-летнюю модель плюс-сайз назвали самой сексуальной женщиной планеты

Автор:
23 апреля 2023 12:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ashley graham   Эшли Грэм   бодипозитив   глянец   женщины   модель плюс сайз   фото   шоу бизнес   
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Глянцевый журнал обновил свой рейтинг самых-самых сексуальных персон, и на первое место вышла активистка бодипозитива Эшли Грэм.

35-летнюю плюс-сайз модель многие глянцевые журналы называют "свежим глотком воздуха". Экспрессивная дама охотно берётся за рекламу любой одежды - от купальников до традиционных офисных костюмов.



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Она не стесняется своего тела, и легко демонстрирует набранные "ночным дожором" килограммы и избытки жирка.


Впрочем, Эшли то полнеет, то снова худеет. А еще у неё есть целлюлит и другие "прелести" женщин с нестабильным весом, которые не способны испортить ей настроение. Впрочем, глянцевые ретушёры старательно убирают эти несовершенства, чтобы на фото модель представала собразнительной и очень ухоженной "пышкой".



А папарацци готовы показать истинную Эшли, без грима и редакторских "штучек".


Интересно, сколько мужчин назвали бы модель самой сексуальной женщиной планеты, если в глянце публиковались только естественные фото без ретуши?

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Метки: ashley graham   Эшли Грэм   бодипозитив   глянец   женщины   модель плюс сайз   фото   шоу бизнес   
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102  комментария
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5k
onebibis 5 часов назад
Про то что самая она типа секси понятно, что х@йня. Отвлекают народ от социальных проблем как могут. Но если по сути, у полных женщин как бы они не нравились "любителям" есть один недостаток - это пластика. Походка и грация гиппопотама не может быть сексуальной. Лично мне нравятся женщины нормального телосложения. С широкими бёдрами и наличием сисек. И никто не убедит, что толстухи или дистрофы это красотки.
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2k
.357 magnum 6 минут назад
К слову, в этом топ-100 от журнала Maxim сплошь и рядом одни американки, хотя рейтинг как бы с претензией на планетарный масштаб. Таким образом в очередной раз американцы продемонстрировали, что считают себя самой исключительной нацией на Земле.
Но я сомневаюсь, что бодипозитив спасёт этот субъективный рейтинг от критики самих же американцев, учитывая тот факт, что в Штатах трансы уже побеждают на женских конкурсах красоты, и второй год подряд женщиной года был признан мужик, то бишь трансгендер, а в этом топе почему-то не нашлось места ни одной бабе с членом. Не толерантно как-то.
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3k
Anatoly Tananykhin 15 минут назад
жиробасы наступают
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628
Nik 19 минут назад
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15k
Majul 21 минуту назад
Модель плюс-сайз... Как же утомили этими дешевыми попытками облагородить человеческую лень. Она толстая. Точка. Болезненно толстая. У нее 100% проблемы с сахаром, давлением и суставами. Хотя ладно с суставами еще рано, но сахар и давление без вариантов.

Уподобление подобным суть ускорение собственной кончины. Нет ничего красивого в болезнях. Единственный вариант показывать подобные фото, это сравнение было/стало.

Пытаться называть нормой толстых людей по сути признание любой излечимой болезни нормой.
Давайте тогда называть, скажем людей с полным ртом кариозных зубов "моделями плюс кариес". Ну а что, они не видят в этом проблемы, ну ка быстро все признали их видение мира! Черные зубы и вонь изо рта это норма, а вы все завидуете тому ,Что они свободно от общественного мнения.
Противно, честное слово.
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1k
Матвей 21 минуту назад
Бодипозитивщицы нанесли удар. Теперь-то все мужики на планете знают, кто самая красивая.
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1k
Нудник Шпилкес 22 минуты назад
нуууу, кому как....
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14k
banzai7 23 минуты назад
Мусульмане не одобрят. Им свинину нельзя.
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572
MidMaster 24 минуты назад
Толстожопые. Они заполонили
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823
Igor Grishaev Полчаса назад
Это тело взглядом не обшаришь
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1k
DDM Полчаса назад
На пляж приходишь и сразу становится понятно - кто секси, а кто просто жиробасина. На кого смотрят и взгляд не могу отвести, а от кого стараются расположиться подальше, чтобы психику поберечь.
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300
Александр 49 минут назад
Это как прозвища во дворах бывали: какой-нибудь мелкий был "Гераклом", картавый был "диктором", а самый трус - "бойцом", может и у них так?
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−1
RNE 51 минуту назад
Ужос!
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6k
perekrestok 54 минуты назад
За нее радуются и голосуют такие же бабы с лишними килограммами и целлюлитом. Теперь они могут радоваться и говорить всем "Я как супер модель!". Хотя как говорится "Настоящий мужчина всегда отличит газель от коровы, даже и похудевшей!"
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15k
Alex Час назад
Фу бл@!
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683
Maxim Час назад
Хорошая девочка...
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10k
Григорий Бабкин Час назад
Свиноё*бы.
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17k
Михаил Гривин 2 часа назад
Хохляцкая часть меня кричит: "Шикарная баба! Только с прокачанными скилами в кулинарии можно наесть такую жопень!"
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15k
info-kozirev 2 часа назад
Это что там за любители целлюлита провозгласили эту жируху "самой сексуальной женщиной" с каких пор целлюлит стал возбуждать,хотя....извращенцев то полно.
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422
Liberman 2 часа назад
Это делается в угоду продаж.мода мода мода... Посмотрите на то, как узкоспециализированная одежда стала модной. Я говорю про спорт товары. Толпа народу покупает себе спорт одежду на каждый день не имея отношения к спорту!
А мода оверсайз? -сделана специально для жирух. Ибо зачем выпуская элеганую одежду - ты автоматом отсекаешь большую часть клиентов.
Жирух рекламируют не потому что это красиво, а для того чтобы они тоже чувствовали себя красотками и продолжали тратить деньги на моду.
Вообще какая то подмена понятий в этом мире.и все ради денег.
Бесит.
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21k
Killgrave 2 часа назад
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