35-летнюю модель плюс-сайз назвали самой сексуальной женщиной планеты

Впрочем, Эшли то полнеет, то снова худеет. А еще у неё есть целлюлит и другие "прелести" женщин с нестабильным весом, которые не способны испортить ей настроение. Впрочем, глянцевые ретушёры старательно убирают эти несовершенства, чтобы на фото модель представала собразнительной и очень ухоженной "пышкой".