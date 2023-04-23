35-летнюю модель плюс-сайз назвали самой сексуальной женщиной планеты

Глянцевый журнал обновил свой рейтинг самых-самых сексуальных персон, и на первое место вышла активистка бодипозитива Эшли Грэм.
35-летнюю плюс-сайз модель многие глянцевые журналы называют "свежим глотком воздуха". Экспрессивная дама охотно берётся за рекламу любой одежды - от купальников до традиционных офисных костюмов.
Она не стесняется своего тела, и легко демонстрирует набранные "ночным дожором" килограммы и избытки жирка.
Впрочем, Эшли то полнеет, то снова худеет. А еще у неё есть целлюлит и другие "прелести" женщин с нестабильным весом, которые не способны испортить ей настроение. Впрочем, глянцевые ретушёры старательно убирают эти несовершенства, чтобы на фото модель представала собразнительной и очень ухоженной "пышкой".
А папарацци готовы показать истинную Эшли, без грима и редакторских "штучек".
Интересно, сколько мужчин назвали бы модель самой сексуальной женщиной планеты, если в глянце публиковались только естественные фото без ретуши?
Источник:
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Но я сомневаюсь, что бодипозитив спасёт этот субъективный рейтинг от критики самих же американцев, учитывая тот факт, что в Штатах трансы уже побеждают на женских конкурсах красоты, и второй год подряд женщиной года был признан мужик, то бишь трансгендер, а в этом топе почему-то не нашлось места ни одной бабе с членом. Не толерантно как-то.
Уподобление подобным суть ускорение собственной кончины. Нет ничего красивого в болезнях. Единственный вариант показывать подобные фото, это сравнение было/стало.
Пытаться называть нормой толстых людей по сути признание любой излечимой болезни нормой.
Давайте тогда называть, скажем людей с полным ртом кариозных зубов "моделями плюс кариес". Ну а что, они не видят в этом проблемы, ну ка быстро все признали их видение мира! Черные зубы и вонь изо рта это норма, а вы все завидуете тому ,Что они свободно от общественного мнения.
Противно, честное слово.
А мода оверсайз? -сделана специально для жирух. Ибо зачем выпуская элеганую одежду - ты автоматом отсекаешь большую часть клиентов.
Жирух рекламируют не потому что это красиво, а для того чтобы они тоже чувствовали себя красотками и продолжали тратить деньги на моду.
Вообще какая то подмена понятий в этом мире.и все ради денег.
Бесит.