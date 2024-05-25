"Соседи вышли на защиту!": в Новосибирске мигранты попытались с ножом напасть на семейную пару из-за замечания

Два мужика разбросали во дворе ЖК пустые бутылки, и проходящая мимо пара попеняла им на поведение. Те внезапно оскорбились и пошли за мужем с женой, угрожая им ножом.
Очевидцы инцидента сообщают, что мужчине пришлось разбить бутылку, чтобы защититься в случае чего с помощью "розочки". Один из обидевшихся подобрал несколько камней, у второго был наготове нож.
Диалог шёл на повышенных тонах и не робкого десятка мужчина дал понять наступавшим, что просто так себя и свою супругу в обиду не даст.
Осторожно! Нецензурная лексика!
Через время иностранцы ретировались, завидев, что на помощь супругам вышли соседи. Люди отследили, где укрылись жаждавшие разборок и караулили их у входа в супермаркет, чтобы наглецы не сбежали.
К тому моменту была вызвана полиция, но как сообщают в местных СМИ, ГБР приехала через час после вызова, а через два часа прибыл наряд ППС.
"Конфликт закончился тем, что сотрудники ППС уехали и сказали завершить разборки самостоятельно", - пишет Телеграм-канал "Инцидент Новосибирск". В официальных каналах полиции об инциденте в ЖК «Просторный» на улице Александра Чистякова, 2/2 не упоминается. Нет тела - нет дела.
Источник:
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Это официально? Т.е. уже всем можно? Ну наконец-то
Желательно вообще без точек соприкосновения.
Чтобы их защитнички, с одобрения которых животные ведут себя так нагло, не говорили.