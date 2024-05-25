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"Соседи вышли на защиту!": в Новосибирске мигранты попытались с ножом напасть на семейную пару из-за замечания

"Соседи вышли на защиту!": в Новосибирске мигранты попытались с ножом напасть на семейную пару из-за замечания

Автор:
25 мая 2024 11:49
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Новосибирск   конфликт   полиция   пустые бутылки   ссора   угроза оружием   
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Два мужика разбросали во дворе ЖК пустые бутылки, и проходящая мимо пара попеняла им на поведение. Те внезапно оскорбились и пошли за мужем с женой, угрожая им ножом.

Очевидцы инцидента сообщают, что мужчине пришлось разбить бутылку, чтобы защититься в случае чего с помощью "розочки". Один из обидевшихся подобрал несколько камней, у второго был наготове нож.


Диалог шёл на повышенных тонах и не робкого десятка мужчина дал понять наступавшим, что просто так себя и свою супругу в обиду не даст.


Через время иностранцы ретировались, завидев, что на помощь супругам вышли соседи. Люди отследили, где укрылись жаждавшие разборок и караулили их у входа в супермаркет, чтобы наглецы не сбежали.



К тому моменту была вызвана полиция, но как сообщают в местных СМИ, ГБР приехала через час после вызова, а через два часа прибыл наряд ППС.


"Конфликт закончился тем, что сотрудники ППС уехали и сказали завершить разборки самостоятельно", - пишет Телеграм-канал "Инцидент Новосибирск". В официальных каналах полиции об инциденте в ЖК «Просторный» на улице Александра Чистякова, 2/2 не упоминается. Нет тела - нет дела.

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Метки: Видео   Новосибирск   конфликт   полиция   пустые бутылки   ссора   угроза оружием   
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33  комментария
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15k
Владимир 2 часа назад
Мусора как были [мат] так ими и остались, хоть как их называй. Пока сажать и увольнять не начнут нихрена делать не будут.
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8k
Евгений Д 9 минут назад
явно полиция покрывает черножопых, которых продажные чиновники сюда напустили
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6k
Руслан 10 минут назад
Колокольцев всё только ныть может, как плохо в МВД, некомплект, люди бегут. А кто, сука, столько лет руководит этим ведомством, не ты ли, е@лан? И почему создал систему, которая работает так плохо и коррумпирована насквозь? Сам небось гешефт имеет и не малый. За профнепригодность пинком под зад нужно его и его выкормошей.
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947
Сосед ватажный 10 минут назад
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450
DrEris 13 минут назад
Опять бородатые, в России леса большие, Тайга большая, вдруг бородатые исчезнут?
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35k
Юр21 14 минут назад
Куй там мусорам звонить, звонить надо Бастрыкину, он теперь заместо мусоров работает.
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12k
Толян 21 минуту назад
зачем в нашей стране полиция? что они вообще делают, если без пинка не работают?
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530
Александр Портениер Полчаса назад
Вот из за таких ментяр всё население должно вооружаться огнестрелом или как минимум травматом.
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6k
Руслан Полчаса назад
Е@аная мусарня должна сидеть на обычной зоне. Твари.
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12k
BarOb 52 минуты назад
Если это правда, то ментам не хочется связываться с диаспорой, значит можно по закону, если нет финансирования из-за границы, создавать Русскую диаспору, в противовес всё купившим южным диаспорам, давно назрел вопрос
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73
Corkscrew 54 минуты назад
Позорная мусорня в очередной раз подтвердила всю свою никчемность и бесполезность. Тупые копники храбрые только когда бабок торгующих у дороги прогнать нужно или пьяного уволочь в отделение и там толпой избить и ограбить, а больше всё. В случае более серьезных проблем они или из-за угла/издалека смотрят чем дело кончится и только потом, когда безопасно становится, на сцену выходят, или тупо сбегают с места происшествия, ну или не приезжают совсем.
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3k
Igor Grishaev 56 минут назад
Интересная у них полиция. А главный полицейский, наверно, какой-нибудь Мурадян Рафик Хоренович.
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423
Дело Igor Grishaev 45 минут назад
Хренович, скорее...
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1k
pitsilver Час назад
Конфликт закончился тем, что сотрудники ППС уехали и сказали завершить разборки самостоятельно". Вот тут конечно назревает вопрос, как бы дали добро на самосуд?!
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1k
Дмитрий Час назад
Праздно шатающиеся дикие твари, с ножами, стволами, палками. Сцука, не страна, а зоопарк какой-то. Дождутся правители наши гнева народного и тогда точно депортировать уже не кого будет.
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40k
russger Час назад
"и сказали завершить разборки самостоятельно"

Это официально? Т.е. уже всем можно? Ну наконец-то
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149k
parallax 2 часа назад
Если бы маструбекам начистили хлебальники, менты бы мигом прилетели. А диаспора подняла бы вонь о ксенофобии.
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7k
The Dude 2 часа назад
Ну что касается новосибирских мусоров, которые "сказали завершить разборки самостоятельно", то увольнять их к епени матери с таким волчьим билетом, чтобы они могли устроиться только вместо горячо любимых приматов, собачье говно с газонов убирать.
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7k
The Dude 2 часа назад
Вот поэтому дикие животные должны содержаться отдельно от людей.
Желательно вообще без точек соприкосновения.
Чтобы их защитнички, с одобрения которых животные ведут себя так нагло, не говорили.
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10k
Alex 2 часа назад
Вонючие мусора
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646
Игорь 2 часа назад
А потом удивляются - что мигранты себя так нагло ведут... вот поэтому и ведут. Из-за полного безразличия органов власти...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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