"Соседи вышли на защиту!": в Новосибирске мигранты попытались с ножом напасть на семейную пару из-за замечания

Очевидцы инцидента сообщают, что мужчине пришлось разбить бутылку, чтобы защититься в случае чего с помощью "розочки". Один из обидевшихся подобрал несколько камней, у второго был наготове нож.

Диалог шёл на повышенных тонах и не робкого десятка мужчина дал понять наступавшим, что просто так себя и свою супругу в обиду не даст.