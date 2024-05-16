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16 женщин обвинили Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах

16 женщин обвинили Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах

Автор:
16 мая 2024 14:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: metoo   Дэвид Копперфильд   адвокаты   иллюзионист   обвинение   сексуальные домогательства   харрасмент   шоу бизнес   
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Пришёл черед иллюзиониста оправдываться за то, чего не было.

Согласно информации из газеты Guardian, речь идёт об инцидентах, произошедших с 1980-х по 2014 годы. Больше половины женщин заявили, что на момент харрасмента им не было 18, а кто-то и вовсе был 15-16-летней школьницей.


Обвиняющие в ненадлежащем поведении и сексуальном домогательстве дамы поясняют, что Копперфильд, конечно, мог не знать об их юном возрасте, но его вины этот факт не оправдывает.


Несколько девушек уверяют, что Копперфилд обещал им протекцию в модельном бизнесе, а три обвинительницы утверждают, что иллюзионист предложил им наркотики, прежде чем заняться сексом. Одна из них - Бритни Льюис. Женщина сообщает, что в 1988 году, когда ей было 17 лет, Копперфильд накачал её запрещенными веществами, а после воспользовался.


17-летняя модель была не в силах сопротивляться. Все эти годы она хранила свою тайну, и лишь в 2018 году благодаря движению #MeToo смогла раскрыть этот секрет.


В четырех других случаях женщины утверждали, что Копперфилд лапал их или во время выступлений заставлял прикасаться к нему на сцене. Трое из них были подростками на момент предполагаемых инцидентов. 38-летняя Фэллон Торнтон рассказала the Guardian, что Копперфилд сжал ее грудь на сцене во время выступления в январе 2014 года в отеле-казино MGM Grand. Девушка заявила, что сообщила об этом даже в полицию, но там дело было прекращено за недостаточностью улик. Адвокаты Копперфильда утверждают, что на записи этого выступления нет ничего порочащего имидж иллюзиониста.


Еще одна девушка по имени Карла утверждает, что артист начал за ней ухаживать, когда ей было всего лишь 15 лет. Он присылал ей билеты на свои концерты и подарки. Но никаких фривольностей себе не позволял. Первый секс у них случился, когда девушке исполнилось 18 лет, и контакт был по обоюдному согласию. В чём же претензия? В том, что не помог состояться как модели. Хотя в данном конкретном случае вина иллюзиониста иллюзорная (вот такой каламбур), ведь если в тебе нет ничего от модели, даже Копперфильд не сумеет помочь.


Имя Копперфильда начали муссировать из-за его знакомства с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в педофилии и секс-торговле малолетними детьми. Эпштейн покончил с собой в тюрьме в 2019 году, и то время многие голливудские звезды и артисты шоу-бизнеса знали его и общались с ним на тусовках. Притягивание за уши факта знакомства - то еще доказательство, учитывая, что все обвинения в свой адрес Копперфильд отрицает, а у обвиняющих женщин, как водится, недостаточно доказательств вины обидчика. Просто кому-то захотелось популярности и немного (или много денег). Если с моделингом не вышло, почему бы не попробовать еще раз использовать Копперфильда?

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Метки: metoo   Дэвид Копперфильд   адвокаты   иллюзионист   обвинение   сексуальные домогательства   харрасмент   шоу бизнес   
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35k
Ego sum qui sum 38 минут назад
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18k
ron 42 секунды назад
38-летняя Фэллон Торнтон рассказала the Guardian, что Копперфилд сжал ее грудь на сцене во время выступления в январе 2014 года в отеле-казино MGM Grand.
==
спустя 10 лет до нее дошло, что это - лучшее воспоминание в ее жизни )))
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3k
Duke_kir 6 минут назад
Кто следующий?
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63k
Андрей 9 минут назад
Удивительно. Некоторые почти пол века ждали чтобы наконец-то открыть "правду".
Кстати, кто-нибудь слышал чтобы на нищеброда какого подобное всплывало? Постоянно только на мультимиллионеров выясняются такие подробности. Совпадение наверно.
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1k
Леший 12 минут назад
а есть доказательства их трёпа?
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11k
vasilykopkov 13 минут назад
Да, да он и ко мне приставал, гад!!!
Специально за этим в Москву приезжал 1997-м.
Еле отбился...

PS пару лямов отстегните за моральный ущерб :)...
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8k
Умница-красавица 14 минут назад
Фокус не удался?
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7k
alex 18 минут назад
пфффффф как же достали со своими недососали и недополучили
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51k
Максим Т. Полчаса назад
Почему я не удивлен?
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6k
Отвратительный Мужик 42 минуты назад
Он ещё живой?
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2k
Damvrot Hohlam 46 минут назад
Дима Коткин - йопарь террорист .
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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