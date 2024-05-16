16 женщин обвинили Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах

Согласно информации из газеты Guardian, речь идёт об инцидентах, произошедших с 1980-х по 2014 годы. Больше половины женщин заявили, что на момент харрасмента им не было 18, а кто-то и вовсе был 15-16-летней школьницей.





Обвиняющие в ненадлежащем поведении и сексуальном домогательстве дамы поясняют, что Копперфильд, конечно, мог не знать об их юном возрасте, но его вины этот факт не оправдывает.



Несколько девушек уверяют, что Копперфилд обещал им протекцию в модельном бизнесе, а три обвинительницы утверждают, что иллюзионист предложил им наркотики, прежде чем заняться сексом. Одна из них - Бритни Льюис. Женщина сообщает, что в 1988 году, когда ей было 17 лет, Копперфильд накачал её запрещенными веществами, а после воспользовался.



