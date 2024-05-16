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12 пугающих мест и сооружений Земли

12 пугающих мест и сооружений Земли

Автор:
16 мая 2024 09:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Земля   в мире   красота   пугающие места   удивительно   фото   
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Демонстрируем вам природные и рукотворные сооружения, которые будут пострашнее домов с призраками. Испугать людей можно не только сказками про духов, но и архитектурными решениями, причём вовсе даже того не желая.

Перед вами строения, которые могут вызвать некий дискомфорт своим размашистым масштабом, кажущейся небезопасностью и загадочной мрачностью.

Удивительно, но все эти ощущения, скорее всего, заставят вас захотеть вживую полюбоваться этими объектами.

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Шоссе связывает острова Аверёй и Фрей через Атлантический океан.

Мрачное сооружение использовались во время Второй мировой войны. Внутри таких башен размещалась артиллерия, защищавшая стратегически важные города. Несколько таких башен, имеющих название флактурм, всё ещё стоят в Германии и Австрии.

Посвящён индейскому вождю племени Оглала Неистовому Коню. Лицо вождя, высеченное на скале, на 10 метров превышает размер барельефа президентов на горе Рашмор.

Коффердам представляет собой водонепроницаемую капсулу прямо посреди водного пространства. Выглядит всё это слегка пугающе.

Глубина шахты 525 метров, диаметр воронки 1200 метров! Работа на месторождении в данный момент приостановлена.

Является местной святыней и местом паломничества. По скромным подсчётам на горе располагается около 50 тысяч крестов.

Реплика одноимённой 2,5-метровой статуи в бухте Сан-Фруттуозо, Италия.

Камень находится на плато Кьёраг, его высота достигает 1084 метров над уровнем моря.


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Метки: Земля   в мире   красота   пугающие места   удивительно   фото   
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GoodNeon
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