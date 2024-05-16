12 пугающих мест и сооружений Земли

Демонстрируем вам природные и рукотворные сооружения, которые будут пострашнее домов с призраками. Испугать людей можно не только сказками про духов, но и архитектурными решениями, причём вовсе даже того не желая.
Перед вами строения, которые могут вызвать некий дискомфорт своим размашистым масштабом, кажущейся небезопасностью и загадочной мрачностью.
Удивительно, но все эти ощущения, скорее всего, заставят вас захотеть вживую полюбоваться этими объектами.
Шоссе связывает острова Аверёй и Фрей через Атлантический океан.
Мрачное сооружение использовались во время Второй мировой войны. Внутри таких башен размещалась артиллерия, защищавшая стратегически важные города. Несколько таких башен, имеющих название флактурм, всё ещё стоят в Германии и Австрии.
Посвящён индейскому вождю племени Оглала Неистовому Коню. Лицо вождя, высеченное на скале, на 10 метров превышает размер барельефа президентов на горе Рашмор.
6. Это сооружение называется коффердам — с его помощью строят мосты на воде и чинят корабли
Коффердам представляет собой водонепроницаемую капсулу прямо посреди водного пространства. Выглядит всё это слегка пугающе.
Глубина шахты 525 метров, диаметр воронки 1200 метров! Работа на месторождении в данный момент приостановлена.
Является местной святыней и местом паломничества. По скромным подсчётам на горе располагается около 50 тысяч крестов.
11. Тот самый вид на небоскрёб Grand Lisboa в китайском городе Макао, который завораживает и пугает одновременно
12. «Христос из бездны» — 3-метровая подводная статуя на Мальте. Находится на глубине 10 метров
Реплика одноимённой 2,5-метровой статуи в бухте Сан-Фруттуозо, Италия.
Камень находится на плато Кьёраг, его высота достигает 1084 метров над уровнем моря.
Источник:
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