Люди собирают вещи и уезжают: этот процветающий городок называют "вторым Чернобылем"

Жилой массив Парк Клун в Великобритании, который называют "вторым Чернобылем", почти полностью заброшен. Люди даже утверждают, что видели там призраков.

Парк Клун расположен примерно в 18 милях от Глазго. Когда-то это был промышленный центр, где жили судостроители. Однако сейчас большинство местных собирают свои вещи и уезжают. В прошлом году городской совет рассматривал вопрос принудительного выкупа жилой площади для дальнейшего сноса и строительства на этих участках 120 новых объектов недвижимости в течение 2023-2028 годов.