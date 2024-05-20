Люди собирают вещи и уезжают: этот процветающий городок называют "вторым Чернобылем"

По состоянию на прошлый год, одним из последних местных жителей был 71-летний Маршал Крейг, который не собирался переезжать из своего дома ни при каких обстоятельствах.
Жилой массив Парк Клун в Великобритании, который называют "вторым Чернобылем", почти полностью заброшен. Люди даже утверждают, что видели там призраков.
Парк Клун расположен примерно в 18 милях от Глазго. Когда-то это был промышленный центр, где жили судостроители. Однако сейчас большинство местных собирают свои вещи и уезжают. В прошлом году городской совет рассматривал вопрос принудительного выкупа жилой площади для дальнейшего сноса и строительства на этих участках 120 новых объектов недвижимости в течение 2023-2028 годов.
"В течение нескольких лет мы приобрели более 50% недвижимости в Парке Клун, в частности самая большая покупка была в прошлом году. Далее планируем выкупить остальные объекты недвижимости, чтобы снести их и начать долгосрочную реконструкцию территории", — рассказал представитель совета Инверклайда.
В городке сейчас осталось немного жителей. По состоянию на прошлый год, одним из последних был 71-летний Маршал Крейг, который не собирался переезжать из своего дома ни при каких обстоятельствах.
"Я прожил здесь в целом 20 лет, в том числе четыре конкретно в этом доме. Честно говоря, не хочу переезжать, потому что вполне счастлив здесь. Иногда бывает трудно — хулиганы приходят и ломают вещи, но я не хочу отсюда уезжать", — сказал мистер Крейг, работник лесного хозяйства на пенсии.
Интересно, что так называемый "второй Чернобыль" привлек внимание урбанистических исследователей, которых заинтересовала здешняя постапокалиптическая атмосфера. На Reddit пользователи сети поделились собственным опытом поездок в это загадочное место.
"Там до сих пор живут люди. Есть квартиры, которые кажутся пустыми, но используются наркодилерами для выращивания травы. Так что с большой вероятностью вы наткнетесь на неприятных персонажей", — написал один из корреспондентов. "Там уже не на что смотреть, кроме пустых квартир, заваленных мусором улиц и повсеместного ощущения страданий и опустошения", — добавил другой. Третий возразил им: "Что, черт возьми, с тобой не так? Поезжай, возможно, найдешь то, чего и не искал".
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Этот городок умирает своей смертью, без техногенных катастроф.
Нет промышленности - нет работы - нет жителей. Это нормально.
У нас в заполярье полно мертвых или умирающих населённых пунктов.
А уж мёртвых деревень в России не счесть.
Урбанизация, однако...