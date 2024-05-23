Американец рассказал, что удивило больше всего во время жизни в России

Обычные для нас вещи, оказывается, очень сильно могут удивить иностранцев. И то, что мы воспринимаем как само собой разумеющееся, для них становится тем, что они запоминают на всю жизнь и потом рассказывают всем друзьям и знакомым.
Дальше привожу рассказ американца, который больше года прожил в Подмосковье.
Доставка еды
"Меня до сих пор удивляет: доставка еды стоит столько же, а иногда даже со скидкой (!!) от стоимости самовывоза. В США доставка стоит существенно дороже, плюс, всегда надо давать чаевые (15 % считается нормой). А в России чаевые можно не давать."
"Кроме того, можно нередко зайти в хороший ресторан и обнаружить, что других посетителей там нет. Некоторые из этих заведений зарабатывают большую часть своих денег на свадьбах и вечеринках (или, возможно, на отмывании денег?)."
С наблюдением про рестораны я, кстати, согласна. Когда путешествовали по США, постоянно сталкивались с тем, что в приличные места очередь. То eсть ты приходишь к ресторану, а мест нет. И перед тобой ещё 10 семей. Записываешься у администратора и идёшь гулять и ждать, пока тебя смогут накормить. В России такое у меня было только один раз в Калининградской области. Обычно никаких проблем со свободными столиками нет даже в центре города.
"В целом я был удивлен, что еда здесь такая вкусная. Некоторые питательные современные продукты питания, такие как гречка, смородина и черника, не так часто встречаются на столах в США."
Тоже согласна с наблюдением. С "нормальной едой", которая не заморозка, не выпечка и не фастфуд, так себе. Дорого и надо ещё поискать. Мы в поездке питались в основном в китайских забегаловках. Там всегда вкусно и можно выбрать относительно полезные блюда.
Замок изнутри
"Многие жилые дома похожи друг на друга. Двери квартир металлические и ОБЫЧНО ИМЕЮТ ЗАМОК ИЗНУТРИ. Другими словами, если вы заперты в своей квартире и начался пожар (хотя здание в основном из негорючего бетона), вам не только придётся иметь дело с возможно раскалённой металлической дверью, но вы не сможете выйти без ключа. Который обычно нужно ещё два раза повернуть. Кроме того, рекомендуется не открывать дверь никому, кого вы не знаете или не ожидаете."
Да, наверное, для американцев, которые привыкли жить в собственных домах, многоквартирные многоэтажки могут показаться странными. Но неужели у них нет замков, которые закрываются изнутри? А как же безопасность?
Транспорт
"Самокаты и велосипеды распространены повсеместно. Когда я увидел ребёнка, катающегося на велосипеде в продуктовом магазине, у меня отвисла челюсть. Детские автобусы ездят по торговому центру прямо мимо покупателей."
Странно, что он не упомянул курьеров на электровелосипедах и людей на самокатах, рассекающих по тротуарам.
"Эскалаторы в Москве иногда идут рядом со стеной, поэтому, если высунуть голову или руки, то тебя может зацепить."
Действительно, у нас во многих торговых центрах эскалаторы довольно опасные. Если оттуда "свеситься", то можно в какой-то момент удариться головой. Но вроде никто так не делает.
"Кроме того, вы можете увидеть 7-летних детей, которые сами едут в общественных автобусах."
Тут я тоже понимаю удивление американца. Дело в том, что в США общественный транспорт развит намного хуже, чем у нас. Там практически нереально вне самых крупных городов добраться на автобусе в школу или магазин. Детей возят либо специальные школьные автобусы, либо родители на машинах. Поэтому он так и удивился тому, что школьники пользуются обычным общественным транспортом.
Интересная особенность автострад в США: там левые полосы выделены для автомобилей, в которых больше 2 человек. Штрафы за нарушение приходят автоматически. Камеры считывают количество пассажиров.
Полиция
"Полиция ездит на машинах, которые выглядят круто, но не так устрашающе, как ослепительные, оглушительные, форсированные полицейские машины в США. Вместо пистолетов они вертят дубинками. У меня не было с ними никаких плохих столкновений, за исключением крайне незначительного. Их жизнь нелегка, просто найдите русское слово «лежачий полицейский»."
Тут мне даже добавить нечего, если честно. Разве что рассказать про свой опыт общения с полицейскими в США. Как-то мы в одном из небольших посёлков сдавали задним ходом метров 30, потому что проехали заезд на парковку. Тут же появилась машина полиции. И люди в форме объяснили, что несмотря на то что дело в населённом пункте, дорога по одной полосе в каждую сторону у них считается автострадой, и задним ходом сдавать там никак нельзя. Проверили документы, убедились, что дети в креслах сидят, и выписали штраф в 250 $. Чтобы оплатить его, пришлось ещё искать потом отделение местной полиции, которое выглядело как сельский магазин.
Кстати, если вас в США остановили "ДПС", то из машины нельзя ни в коем случае выходить. Нужно положить руки на руль и оставаться внутри, пока полицейский сам к вам не подойдёт.
Прямолинейность
"Иногда русские очень вежливы, например, можно услышать «Ostanavitye na ostanovkiyе pozhaluista», что означает «Пожалуйста, остановитесь, сэр, на остановке».
Большую часть времени они разговаривают громко и близко друг к другу, произнося такие вещи, как «Vso, hvataet» ("Всё, достаточно") или «Tst, tiha» ("Тише"). Можно подумать, что они дерутся. Иногда это может показаться грубым. Возможно, для жителя Нью-Йорка такое положение дел нормально, но для медленно говорящего южанина это удивительно. Также не удивляйтесь, если к вам прикоснутся незнакомцы, это нормально."
Да, русский язык может звучать грубо для иностранцев. Но это только на первый взгляд. Чуть позже все иностранцы отмечают, что россияне очень отзывчивые и радушные люди.
Дорожное движение
"На светофорах часто есть счётчик, поэтому вы знаете, как долго вам придётся ждать, и можете соответствующим образом планировать свои действия."
А в США меня, кстати, удивили перекрёстки равнозначных дорог. Там с каждой стороны стоит знак "СТОП". И нет обозначений главной и второстепенной дорог. И подразумевается, что когда подъезжаешь к такому перекрёстку, то надо остановиться, посмотреть по сторонам и пропустить тех, кто подъехал раньше тебя. Неважно, слева они или справа. Поначалу было очень непривычно.
"Перекрёстки часто допускают диагональный переход — УДОБНО. Автомобили обычно останавливаются на пешеходных переходах (иногда на бешеной скорости), но не всегда, поэтому будьте осторожны."
Услуги
"Многие услуги, такие как услуги уборщиц, здравоохранение и такси, стоят дёшево. Метро, электрички и автобусы также очень недороги и ходят постоянно. В пригородных автобусах иногда бывает один или два пассажира с безумно неприятным запахом изо рта, который каким-то образом распространяется на весь автобус."
Это он ещё не написал, что для россиян бесплатная медицина. :) Но да, по сравнению с ценами в США у нас даже платные клиники очень дёшевы.
"Официанты и официантки очень часто бывают неплохими. Время от времени кто-то ведёт себя довольно грубо и смешно. Но в каждом заведении есть книга, в которой можно оставить комментарий, если вас плохо обслужат. Однако я бы поостерегся записывать своё имя на случай, если кто-нибудь придёт меня искать."
От себя замечу, что сервис в России с каждым годом становится всё лучше и лучше. Даже в небольших провинциальных городах сейчас есть достаточно неплохие кафе, рестораны и отели. Да и откровенной грубости от официантов или персонала я не припомню.
Деньги
"У многих людей есть счета в государственном банке "Сбербанке", и хотя это может показаться немного странным, это очень удобно. Кто-то просто даёт вам свой номер телефона, и вы можете внести деньги прямо на его счёт, без комиссии — ПРОСТО. И приложения банков великолепны."
Ну что тут скажешь? Онлайн-банкинг в России действительно развит намного лучше, чем во многих странах. Я вообще не помню, когда в последний раз пользовалась наличными деньгами, — всегда либо плачу картой, либо перевожу по номеру телефона. Даже узбекам на рынке, у которых покупаю овощи и фрукты. А во время путешествия по США всегда приходилось следить за количеством наличных в кармане. Иногда они были нужны.
Любовь
"В России много человеческого общения и контактов. Если у вас есть ребёнок и вы мужчина, знайте, куда бы вы ни пошли, бабушки будут вам помогать. Зимой люди будут вытирать грязь у вас под ногами. Кассиры могут время от времени вас обзывать. Мужчины могут захотеть налить вам выпить. Цветы здесь — вторая валюта. Даже сквозь усталые лица в метро, куда бы вы ни посмотрели, вы найдёте увлеченных и интересных людей (обычно в хорошем смысле)."
Когда путешествовала по США с детьми, очень боялась что-то в отношении них сделать не так, если начнут капризничать. Нет, я не била детей и не применяла силу никогда. Но как-то немного напрягало то, что любое действие воспитательного характера (например, запрет чего-то) может быть расценено как насилие над личностью.
Дача
"Кажется, у каждого есть домик в живописном соседнем городке. Возможно, он находится в плохом состоянии, но для русских очень важно иметь связь с землёй. Что меня удивило на даче жены, так это то, что вся территория была заполонена улитками."
Дачи — наше всё, что тут ещё сказать. :)
Лед
"Дни, когда идёт снег, часто являются самыми тёплыми зимой. Но остерегайтесь льда. Москвичи будут показывать вам, что по нему легко пройти, но будьте внимательны. Видимо, в этом причина того, что русские такие талантливые фигуристы."
А ведь это он ещё не был в Сибири и Заполярье и не видел полярную ночь и морозы в -40 °С.
А закончил он свои наблюдения тем, что в России ему нравится жить намного больше, чем в США. И тут не могу не согласиться.
Источник:
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Домиком обзаводятся обычно под старость,и далеко не все..
Вынужденно. Потому что подходящей работы может просто не оказаться в радиусе 100 км от места твоего проживания, а стоимость жилья рядом с работой нивелирует получаемый на ней доход, а то и вовсе загонит в минус.
Ну и сама работа, даже самая хорошая, легко может оказаться временной по куче причин. Соответственно, нет смысла вкладываться в жилье, исходя из наличия этой работы.
С учебой - то же самое. Ну не на ранчо ни вузов, ни школ.
Интересно, каким образом камера может считать кол-во пассажиров в авто? А если пассажиры на заднем сидении? Тем более, что в США тонировка не запрещена. Тепловизором?
во-вторых, и у нас немало фильмов, где квартиры по 300 метров с идеальным интерьером и мебелью... а в реальности для какого процента россиян такое недоступно? подозреваю, что не меньше 95%