Американец рассказал, что удивило больше всего во время жизни в России

Доставка еды

"Меня до сих пор удивляет: доставка еды стоит столько же, а иногда даже со скидкой (!!) от стоимости самовывоза. В США доставка стоит существенно дороже, плюс, всегда надо давать чаевые (15 % считается нормой). А в России чаевые можно не давать."

"Кроме того, можно нередко зайти в хороший ресторан и обнаружить, что других посетителей там нет. Некоторые из этих заведений зарабатывают большую часть своих денег на свадьбах и вечеринках (или, возможно, на отмывании денег?)."

С наблюдением про рестораны я, кстати, согласна. Когда путешествовали по США, постоянно сталкивались с тем, что в приличные места очередь. То eсть ты приходишь к ресторану, а мест нет. И перед тобой ещё 10 семей. Записываешься у администратора и идёшь гулять и ждать, пока тебя смогут накормить. В России такое у меня было только один раз в Калининградской области. Обычно никаких проблем со свободными столиками нет даже в центре города.