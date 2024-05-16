Чёрные, красные, рыжие и лесные: особенности муравьёв, которые встречаются на каждой даче

А вот муравьи-мирмики — прекрасные охотники, вооружённые не только крепкими челюстями, но и острыми жалами с токсином. Их колонии немногочисленны, поэтому насекомые полагаются больше на себя и меньше на сородичей. Отчего нехило прокачали интеллект. Мирмики — единственные насекомые планеты, которые узнают себя в зеркале. А это — косвенный признак самосознания. Но развитый мозг не сделал их менее агрессивными. И мирмики, и муравьи-рабовладельцы сначала атакуют, а потом думают. Поэтому за красными муравьями привязалась слава дурных и наглых животин.