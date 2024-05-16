Чёрные, красные, рыжие и лесные: особенности муравьёв, которые встречаются на каждой даче

Сколько видов муравьёв вы знаете? Большинство из нас назовут рыжих, красных и чёрных муравьёв. Некоторые добавят к ним лесных. Только вот в России обитает более 260 видов!
Главная причина: муравьи очень похожи друг на друга. Некоторые виды приходится отличать по числу и положению волосков на затылке! При таких небольших внешних различиях даже профессионалы рвут волосы уже на своих затылках в процессе определения насекомых. Ничего удивительного, что простые люди не компостируют себе мозги такими сложностями и низводят всё видовое разнообразие к нескольким простым формам.
Рыжими муравьями у нас называют десяток видов трудяг из рода Формика. Эти виды — самые многочисленные муравьи нашей страны. Они встречаются как на южной её границе, так и за полярным кругом. Именно рыжики строят самые большие муравейники высотой до 2 метров. Именно рыжики осваивают огромные территории и имеют наиболее сложное социальное поведение.
Вместе с муравьями-листорезами из Америки рыжие муравьи считаются наиболее продвинутыми насекомыми всего семейства. Например, оба рода придумали сельское хозяйство! Родственники с запада стали фермерами — они выращивают грибы на срезанных листочках. Наши же ударились в скотоводство: рыжие муравьи выращивают тлю и добывают из неё сладкий нектар.
А вот с красными муравьями ситуация сложнее. Красный хитин таскают представители сразу нескольких родов, и живут они очень по-разному. Кроваво-красные муравьи-рабовладельцы, например, полностью оправдывают своё название: нападают на чужие колонии, воруют яйца и личинок, после чего выращивают из них своих рабочих.
А вот муравьи-мирмики — прекрасные охотники, вооружённые не только крепкими челюстями, но и острыми жалами с токсином. Их колонии немногочисленны, поэтому насекомые полагаются больше на себя и меньше на сородичей. Отчего нехило прокачали интеллект. Мирмики — единственные насекомые планеты, которые узнают себя в зеркале. А это — косвенный признак самосознания. Но развитый мозг не сделал их менее агрессивными. И мирмики, и муравьи-рабовладельцы сначала атакуют, а потом думают. Поэтому за красными муравьями привязалась слава дурных и наглых животин.
Чёрные муравьи, наоборот, — те ещё скромники. Чаще всего городской житель встречается с представителями этой группы, а именно с чёрными садовыми муравьями. Небольшие, до 7 миллиметров, букашки не строят огромные колонии, не проявляют крутых охотничьих навыков и вообще стараются лишний раз не светиться. Зато они водятся вообще везде. Малыши умудряются закрепиться даже на выстриженном газоне, с которого сметают лишние пылинки. Ни один другой вид насекомых на такое не способен.
А вот лесными кроме лесных рыжих иногда называют муравьёв-древоточцев. В наших широтах они — самые крупные муравьи, до 1,5 сантиметров в длину! Больше всего эти насекомые ценят старые леса с обилием мёртвой древесины. Древоточцы не похожи на термитов, они не питаются корой, только живут в ней. А кушают они насекомых, с которыми здоровяки расправляются без лишних сложностей.
И это далеко не полный набор наших муравьёв. На юге живут муравьи-жнецы — убеждённые вегетарианцы и важные разносчики семян злаковых растений. На самом севере — муравьи, способные пережить морозы в 50 градусов ниже нуля. А ведь они даже в спячку впадать не умеют!
Источник:
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