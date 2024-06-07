«Заячья слюна» на растениях

В детстве мы называли её «заячья слюна». Учёные говорят, что плевков субстанция не содержит. Она состоит из муцина. Вообще, эта штука есть даже у нас: муцин — основной компонент в составе секретов всех слизистых желёз. Но пенница взбивает выделения, укутываясь в липкую противную пену. В таком наряде она защищена и от высыхания, и от хищников, и от непогоды, и от — та-дам! — инсектицидов. А за отравой невольно потянется рука, если вы заметите, как цикадка плюёт на ваши садоводческие усилия.