«Заячья слюна» на растениях

Это насекомое плевало на все правила приличия. В прямом смысле слова. Пенница слюнявая превратит даже самый прелестный участок в заплеванную подворотню. Некультурно? Ещё как! Но что вы ей сделаете? Даже дотронуться до неё не сможете — настолько она мерзкая!
Пенница слюнявая — цикада. Взрослые особи этого вида не отличаются гоп-привычками. Наоборот, они выглядят слишком неприметно: размер — 5 мм, окрас — серо-бурые тона. Если встретите такую на просторах Евразии и Африки, где насекомое обитает, вряд ли уличите её в чём-то беспардонном.
Совсем другое дело — её детки. Ещё с осени цикадка откладывает на растениях яйца. По весне из них проклевываются малявки. Вот тогда-то и начинаются проблемы. Причём не только у поборников чистоты, но и у садоводов-огородников.
Личинки цикад ещё меньше родителей — 3-5 мм. Но аппетит у растущих организмов нехилый. Малышня рассаживается по стеблям, ищет самый лакомый уголочек. И как только найдёт — вцепится и не отпустит. 50 дней личинка тянет из растения все соки. А вместе с тем выделяет ту самую жижу.
В детстве мы называли её «заячья слюна». Учёные говорят, что плевков субстанция не содержит. Она состоит из муцина. Вообще, эта штука есть даже у нас: муцин — основной компонент в составе секретов всех слизистых желёз. Но пенница взбивает выделения, укутываясь в липкую противную пену. В таком наряде она защищена и от высыхания, и от хищников, и от непогоды, и от — та-дам! — инсектицидов. А за отравой невольно потянется рука, если вы заметите, как цикадка плюёт на ваши садоводческие усилия.
Во вкусах личинки непривередливы. Они едят всё: от сорной травы до культурных деревьев. Всего — не меньше 170 видов растений! И если яблоне малявка вряд ли причинит серьезный ущерб, то урожай клубники может оказаться под угрозой. Сначала замедлится, а затем и вовсе остановится рост, потом начнут сморщиваться и желтеть листочки, и, наконец, весь кустик погибнет. А все из-за бескультурной мелюзги, которая рядится в слюни! Как быть?
Первое, что приходит на ум — инсектициды. Проблема в том, что на той стадии, когда личинка нагло сидит на стебельке в своем гламурном прикиде, многие химические средства на неё не подействуют. Тут два подхода: первый — превентивный. Обрабатывать растения до цветения, когда мелочь из яиц уже вылезла, а в шубку еще не спряталась. Второй — постфактумный, когда вконец охамевшая цикадка из своего пенного укрытия уже выбралась.
Народные средства тоже не дремлют. Самое простое: вытаскиваешь из кармана собственную пятерню и убираешь. Не забудьте вооружиться влажной тряпочкой или перчаткой. «Слюна» цикад не только противная, но и липкая. Если пенница только-только облюбовала ваш садик и не успела там обильно размножиться, такой меры может оказаться достаточно.
Если вы заметили, что ваше хозяйство изрядно заплевано, то можно пустить в ход артиллерию потяжелее. Хозяйственное мыло, например. 20 г развести на 10 литров воды — и этим средством опрыскать пострадавшее растение. Сгодится присыпка древесной золой, настои пижмы, полыни, чистотела и чеснока. Последний собаку съел на борьбе со всевозможными паразитами, включая вампиров. Накромсайте стакан зубчиков, залейте на пару часов горячей водой — и да пребудет с вами Ван Хельсинг.
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